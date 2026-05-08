Guatemala: Ministra de Agricultura fomenta la modernización agropecuaria con enfoque en anticipación de crisis en su primer año de gestión

La digitalización y la reforma institucional lideradas por María Fernanda Rivera transforman el Ministerio de Agricultura de Guatemala en su primer año de gestión. (Fotografía: Ministerio de Agricultura de Guatemala)

La digitalización y la reforma institucional han definido el primer año de gestión de María Fernanda Rivera al frente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, un periodo durante el cual la funcionaria promovió políticas destinadas a asegurar la autosuficiencia alimentaria y a preparar al sector para responder ante crisis sin depender de apoyos externos. Estas iniciativas, expuestas en la reciente rendición de cuentas oficial del MAGA, establecen las bases de una transformación de largo alcance en el desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país, según la propia institución.

Entre los avances destacados, Rivera mencionó que la simplificación administrativa permitió agilizar 300 gestiones para productores de todos los tamaños, un logro que, reportó al medio AGN, impacta directamente en la eficiencia operativa del sector agropecuario. Este proceso también abarcó el fortalecimiento institucional y la reconfiguración de la estructura del MAGA para acercar servicios a zonas rurales apartadas.

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La digitalización y la reforma institucional lideradas por María Fernanda Rivera transforman el Ministerio de Agricultura de Guatemala en su primer año de gestión

Creación de herramientas digitales y nuevas políticas para enfrentar emergencias

Durante este primer año, el ministerio lanzó el Geoportal, una plataforma de acceso gratuito que pone a disposición información técnica y agroclimática dirigida a todos los actores del sector. Rivera detalló que esta herramienta facilita la toma de decisiones estratégicas con datos clave, independientemente del tamaño de los productores. Además, se implementó la DSA App, que permite reportar emergencias fitosanitarias y ha sido esencial en la reciente contención del gusano barrenador, evidenciando una modernización tangible en la respuesta a plagas y enfermedades.

En materia normativa, Rivera comunicó la adopción del Acuerdo Ministerial número 70-2026, que oficializa la Política Sectorial Agropecuaria 2026-2032 como marco de articulación entre MAGA, ICTA, INAB, FONTIERRAS y ENCA. Esta política busca incrementar de manera sostenible y equitativa la participación tanto del sector agrícola como de las ramas pecuaria, forestal e hidrobiológica. Se priorizan mejores oportunidades productivas y el refuerzo de la seguridad alimentaria, junto a una mejor preparación ante emergencias mediante la planeación anticipada: la ministra hizo hincapié en la importancia de contar con el Plan Institucional de Respuesta 2026 y actualizar el Plan Estratégico Institucional 2027-2036 para evitar respuestas tardías frente a crisis.

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La administración informó de progresos concretos en la entrega de raciones alimentarias y el acceso a insumos para pequeños productores, evidenciando el efecto directo de la gestión en el ámbito rural guatemalteco.

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Alianzas internacionales y nuevos programas amplían la seguridad alimentaria

Según datos de la cartera difundidos por AGN, la seguridad alimentaria se ha reforzado con la colaboración de España, Brasil, Uruguay y Taiwán, además del apoyo de organismos multilaterales. Rivera resumió este proceso afirmando: “Lo más importante es dejarlo institucionalizado para que no sea cuestión de voluntades”. Esta visión busca garantizar la continuidad de los logros más allá de eventuales cambios en la conducción ministerial.

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El enfoque estratégico abarca la puesta en marcha de nuevas iniciativas como el programa Suelos y agua para el futuro, la Política Nacional del Fuego, la consolidación del Seguro Agropecuario, el desarrollo de la UBApp para denunciar maltrato animal, la ejecución del Crédito Tob’anik y la Política Nacional de Riego. Todas estas acciones fortalecen el respaldo a la producción campesina y refuerzan la resiliencia de las comunidades rurales.

Durante el primer año, Rivera presidió la CODEGALAC y el CIRSA, mientras la cartera robusteció la sanidad agropecuaria, la distribución de insumos y la capacidad de respuesta ante emergencias.

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La gestión se orienta a la resiliencia y la dignificación del trabajo rural

En su intervención, Rivera definió este primer año como “el inicio de una transformación orientada al desarrollo económico y social del sector rural guatemalteco”. La ministra puso énfasis en la necesidad de anticipar riesgos: “No esperamos hasta que ya tenemos una emergencia agroclimática y de seguridad alimentaria, sino que nos permite trabajar esto anticipadamente”.

La firma de la Política Sectorial Agropecuaria marcó el cierre simbólico de este periodo y, conforme aseguró Rivera, será fundamental para afianzar los avances ante futuros desafíos institucionales. “El desarrollo agrícola del país requiere visión de largo plazo, decisiones firmes y un compromiso permanente”.

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