Guatemala

Guatemala: Ministra de Agricultura fomenta la modernización agropecuaria con enfoque en anticipación de crisis en su primer año de gestión

La implementación de aplicaciones y acuerdos normativos, junto con la inversión en programas para pequeños productores, ha promovido una estrategia preventiva frente a riesgos y ha ampliado la protección social en el sector agrícola

Guardar
Google icon
Vista general de un gran salón de conferencias con una audiencia sentada frente a un escenario. Una oradora y una pantalla gigante con texto "365 días de compromiso" son visibles
La digitalización y la reforma institucional lideradas por María Fernanda Rivera transforman el Ministerio de Agricultura de Guatemala en su primer año de gestión. (Fotografía: Ministerio de Agricultura de Guatemala)

La digitalización y la reforma institucional han definido el primer año de gestión de María Fernanda Rivera al frente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, un periodo durante el cual la funcionaria promovió políticas destinadas a asegurar la autosuficiencia alimentaria y a preparar al sector para responder ante crisis sin depender de apoyos externos. Estas iniciativas, expuestas en la reciente rendición de cuentas oficial del MAGA, establecen las bases de una transformación de largo alcance en el desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país, según la propia institución.

Entre los avances destacados, Rivera mencionó que la simplificación administrativa permitió agilizar 300 gestiones para productores de todos los tamaños, un logro que, reportó al medio AGN, impacta directamente en la eficiencia operativa del sector agropecuario. Este proceso también abarcó el fortalecimiento institucional y la reconfiguración de la estructura del MAGA para acercar servicios a zonas rurales apartadas.

PUBLICIDAD

Una mujer de cabello oscuro con una blusa blanca y blazer negro habla en un podio de madera. Detrás, una pantalla muestra texto y gráficos sobre agricultura
La digitalización y la reforma institucional lideradas por María Fernanda Rivera transforman el Ministerio de Agricultura de Guatemala en su primer año de gestión

Creación de herramientas digitales y nuevas políticas para enfrentar emergencias

Durante este primer año, el ministerio lanzó el Geoportal, una plataforma de acceso gratuito que pone a disposición información técnica y agroclimática dirigida a todos los actores del sector. Rivera detalló que esta herramienta facilita la toma de decisiones estratégicas con datos clave, independientemente del tamaño de los productores. Además, se implementó la DSA App, que permite reportar emergencias fitosanitarias y ha sido esencial en la reciente contención del gusano barrenador, evidenciando una modernización tangible en la respuesta a plagas y enfermedades.

En materia normativa, Rivera comunicó la adopción del Acuerdo Ministerial número 70-2026, que oficializa la Política Sectorial Agropecuaria 2026-2032 como marco de articulación entre MAGA, ICTA, INAB, FONTIERRAS y ENCA. Esta política busca incrementar de manera sostenible y equitativa la participación tanto del sector agrícola como de las ramas pecuaria, forestal e hidrobiológica. Se priorizan mejores oportunidades productivas y el refuerzo de la seguridad alimentaria, junto a una mejor preparación ante emergencias mediante la planeación anticipada: la ministra hizo hincapié en la importancia de contar con el Plan Institucional de Respuesta 2026 y actualizar el Plan Estratégico Institucional 2027-2036 para evitar respuestas tardías frente a crisis.

PUBLICIDAD

La administración informó de progresos concretos en la entrega de raciones alimentarias y el acceso a insumos para pequeños productores, evidenciando el efecto directo de la gestión en el ámbito rural guatemalteco.

Una mujer con blazer oscuro y top claro de pie frente a un podio con micrófono, sonriendo. Al fondo, una pantalla azul con texto blanco
La digitalización y la reforma institucional lideradas por María Fernanda Rivera transforman el Ministerio de Agricultura de Guatemala en su primer año de gestión

Alianzas internacionales y nuevos programas amplían la seguridad alimentaria

Según datos de la cartera difundidos por AGN, la seguridad alimentaria se ha reforzado con la colaboración de España, Brasil, Uruguay y Taiwán, además del apoyo de organismos multilaterales. Rivera resumió este proceso afirmando: “Lo más importante es dejarlo institucionalizado para que no sea cuestión de voluntades”. Esta visión busca garantizar la continuidad de los logros más allá de eventuales cambios en la conducción ministerial.

El enfoque estratégico abarca la puesta en marcha de nuevas iniciativas como el programa Suelos y agua para el futuro, la Política Nacional del Fuego, la consolidación del Seguro Agropecuario, el desarrollo de la UBApp para denunciar maltrato animal, la ejecución del Crédito Tob’anik y la Política Nacional de Riego. Todas estas acciones fortalecen el respaldo a la producción campesina y refuerzan la resiliencia de las comunidades rurales.

Durante el primer año, Rivera presidió la CODEGALAC y el CIRSA, mientras la cartera robusteció la sanidad agropecuaria, la distribución de insumos y la capacidad de respuesta ante emergencias.

La gestión se orienta a la resiliencia y la dignificación del trabajo rural

En su intervención, Rivera definió este primer año como “el inicio de una transformación orientada al desarrollo económico y social del sector rural guatemalteco”. La ministra puso énfasis en la necesidad de anticipar riesgos: “No esperamos hasta que ya tenemos una emergencia agroclimática y de seguridad alimentaria, sino que nos permite trabajar esto anticipadamente”.

La firma de la Política Sectorial Agropecuaria marcó el cierre simbólico de este periodo y, conforme aseguró Rivera, será fundamental para afianzar los avances ante futuros desafíos institucionales. “El desarrollo agrícola del país requiere visión de largo plazo, decisiones firmes y un compromiso permanente”.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMinisterio de Agricultura, Ganadería y AlimentaciónMAGA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Yara Jiménez respalda a Laura Fernández en el traspaso de poderes: “El pueblo entendió que sí es posible gobernar de una forma distinta”

La presidenta de la Asamblea Legislativa aseguró que la nueva mandataria recibe “el corazón palpitante de un pueblo” que decidió continuar con un modelo de transformación institucional, prosperidad y cercanía con los sectores más vulnerables

Yara Jiménez respalda a Laura Fernández en el traspaso de poderes: “El pueblo entendió que sí es posible gobernar de una forma distinta”

La falta de acciones municipales impide funcionamiento del centro materno-infantil en Antigua Guatemala

Los trámites legales pendientes y la ausencia de representantes municipales en mesas técnicas mantienen sin uso la nueva infraestructura, obligando a la población a recurrir a servicios dispersos en comunidades cercanas

La falta de acciones municipales impide funcionamiento del centro materno-infantil en Antigua Guatemala

Asamblea Legislativa define límites a deducciones de gastos y pérdidas en impuesto sobre la renta

El pleno legislativo aprobó una interpretación auténtica de la ley tributaria que aclara los criterios para la deducción de mermas, costos y gastos, con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica a contribuyentes y autoridades.

Asamblea Legislativa define límites a deducciones de gastos y pérdidas en impuesto sobre la renta

Honduras: Autobús atropella mujer mientras cruzaba la calle y chofer escapa en San Pedro Sula

El conductor del vehículo huyó de la escena luego del impacto, mientras vecinos de la zona exigieron mayor control vial y medidas de seguridad en una de las rutas más transitadas por trabajadores que se desplazan diariamente hacia San Pedro Sula.

Honduras: Autobús atropella mujer mientras cruzaba la calle y chofer escapa en San Pedro Sula

Gobierno de Guatemala oficializa reducción de presupuesto en entidades estatales para subsidio a combustibles

La reasignación de recursos afecta a las carteras de Defensa Nacional, Agricultura y Comunicaciones, en cumplimiento con la ley aprobada por el Congreso y en respuesta al aumento de los costos internacionales de energía

Gobierno de Guatemala oficializa reducción de presupuesto en entidades estatales para subsidio a combustibles

TECNO

El nuevo éxito de Steam podría dañar el almacenamiento de tu PC si no lo actualizas

El nuevo éxito de Steam podría dañar el almacenamiento de tu PC si no lo actualizas

Amazon Prime Gaming mayo 2026: lista de los 11 juegos gratis para PC

Apple quiere transformar sus AirPods en asistentes inteligentes con cámaras integradas

Una IA que aprendió a hacer trampa: lo que Anthropic descubrió dentro de su propio modelo

Joven mantiene relación de 8 meses con una IA y paga 30 dólares mensuales para “mantenerla viva”

ENTRETENIMIENTO

Mundial 2026: Katy Perry, Maná y Lisa entre los artistas confirmados para las ceremonias de apertura

Mundial 2026: Katy Perry, Maná y Lisa entre los artistas confirmados para las ceremonias de apertura

A sus 57 años, Brendan Fraser ya comenzó a ponerse en forma para La Momia 4: “Deséenme suerte”

Oasis tendrá documental en cines y Disney+ con la primera entrevista conjunta de los Gallagher en más de 25 años

Kris Jenner admitió haber probado el Ozempic mucho antes de su auge: “Me puso muy enferma”

Premios Platino 2026: todos los ganadores del Premio del Público en cine y series

MUNDO

El Líbano define su estrategia para reanudar el diálogo con Israel

El Líbano define su estrategia para reanudar el diálogo con Israel

El Partido Laborista perdió el control de Gales por primera vez en más de 25 años

Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania: “Con suerte, será el comienzo del fin de la guerra”

Zelensky visitó el frente en el sureste de Ucrania y denunció que Rusia no reduce los ataques pese a la tregua declarada

Paraguay y Taiwán firmaron acuerdos de cooperación en justicia, ciberseguridad y tecnología