Desde hoy, tus mensajes en Instagram ya no están cifrados: así afecta tu privacidad

Meta eliminó la opción de cifrado de extremo a extremo en los mensajes de Instagram desde este 8 de mayo. (Europa Press)

Instagram desactivó el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos a nivel global, permitiendo que Meta acceda al contenido de las conversaciones entre usuarios a partir del 8 de mayo. La medida implica que los mensajes ya no están protegidos por el protocolo E2EE, lo que modifica de forma sustancial el nivel de privacidad que ofrecía la plataforma.

A partir del 8 de mayo, Meta podrá acceder al contenido de las conversaciones directas en Instagram, ya que los mensajes dejarán de estar protegidos por cifrado E2EE. Esto representa un cambio relevante respecto al grado de privacidad que la plataforma ofrecía hasta ahora.

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La decisión de Meta supone un giro radical respecto a la política que la empresa había defendido en los últimos años. En 2019, la compañía que encabeza Mark Zuckerberg presentó la encriptación de extremo a extremo como un estándar de privacidad para sus servicios de mensajería, priorizando la protección de los datos de los usuarios en aplicaciones como Instagram, Facebook Messenger y WhatsApp. El cifrado se incorporó primero en Messenger en 2023 y más tarde en Instagram, aunque siempre como una función opcional.

El cambio afecta a los usuarios de todo el mundo, que ya no tendrán conversaciones completamente protegidas en la plataforma. (Europa Press)

A diferencia de otras aplicaciones como WhatsApp, Signal o iMessage de Apple, donde el cifrado de extremo a extremo es la configuración predeterminada, en Instagram solo una pequeña parte de los cerca de 3.000 millones de usuarios llegó a activarlo.

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Meta justificó la eliminación de la función alegando que “muy pocas personas estaban activando la mensajería con cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, por lo que vamos a eliminar esta opción de Instagram en los próximos meses. Quien quiera seguir enviando mensajes con cifrado de extremo a extremo puede hacerlo fácilmente en WhatsApp”.

¿Cómo afecta a la privacidad de los usuarios?

Hasta el 8 de mayo, los usuarios de Instagram podían proteger sus mensajes mediante el cifrado E2EE, una tecnología que garantiza que solo el emisor y el receptor pueden acceder al contenido de las conversaciones, excluyendo incluso a la propia Meta. Tras la eliminación de esta función, la empresa podrá acceder y recopilar toda la información que se envía a través de mensajes y llamadas directas.

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Meta justifica la eliminación del cifrado para facilitar la detección de contenidos ilícitos y proteger a menores. (Europa Press)

La compañía utilizará estos datos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial y ajustar los algoritmos de recomendación, especialmente los relacionados con la publicidad. Este acceso abre la puerta a que la información personal y privada intercambiada en la plataforma pueda ser utilizada con fines comerciales, lo que representa un cambio relevante en las condiciones de uso.

Un aspecto relevante es que la decisión de Meta también facilita el acceso de terceros a los mensajes. La ausencia de cifrado deja las conversaciones más expuestas a posibles intervenciones no autorizadas, aumentando el riesgo de que actores externos puedan interceptar o acceder a información sensible.

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Argumentos de Meta y reacciones públicas

La empresa matriz de Instagram sostiene que la eliminación del cifrado responde, en parte, a la lucha contra contenidos ilícitos, como la pornografía infantil. Grupos de protección a menores han respaldado esta decisión, señalando que la encriptación dificultaba la detección y persecución de delitos en línea. No obstante, la medida ha generado preocupación entre defensores de la privacidad y organizaciones que promueven la seguridad digital.

Meta recomienda a quienes deseen privacidad total usar WhatsApp, donde el cifrado sigue siendo estándar. (Europa Press)

Meta ofreció un periodo de gracia para que los usuarios descarguen cualquier contenido que deseen conservar antes de la entrada en vigor de la nueva política. La función de cifrado desaparecerá completamente de Instagram en los próximos meses, según el comunicado oficial de la compañía.

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WhatsApp, Messenger y alternativas cifradas

A pesar de este retroceso en Instagram, Meta mantiene el cifrado de extremo a extremo como opción predeterminada en WhatsApp y Messenger. Aplicaciones como Signal y Google Messages también ofrecen esta protección de manera estándar, mientras que Telegram la mantiene solo como opción en chats secretos.

La eliminación del cifrado en Instagram marca la primera vez que una gran compañía tecnológica decide retirar una de las funciones más seguras para la protección de la privacidad digital. El hecho de que los mensajes ya no estén cifrados no solo permite el acceso de Meta a las conversaciones, sino que incrementa el potencial de que terceros puedan interceptar datos sensibles.

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“Solo tú y las personas con las que te comuniques podíais ver o escuchar lo que se envía y nadie más, ni siquiera la propia Meta, podía hacerlo”, explicaba la compañía en su página de soporte antes de la medida. Ahora, este principio deja de aplicarse para los usuarios de Instagram.