Sorpresa en el Masters 1000 de Roma: Novak Djokovic cayó ante el 79° del mundo en su regreso tras una lesión

El Masters 1000 de Roma vivió este viernes su primer batacazo de la presente edición. Novak Djokovic, seis veces campeón en el Foro Itálico y uno de los máximos favoritos al título, quedó eliminado en su debut al caer frente al croata Dino Prizmic, número 79 del ranking ATP, por 2-6, 6-2 y 6-4.

El serbio, a punto de cumplir 39 años y actual número 4 del mundo, regresaba a la actividad tras una ausencia de dos meses por lesión. En su primer partido en polvo de ladrillo en el año, el deseo de Djokovic era sumar ritmo competitivo de cara a Roland Garros. Sin embargo, se encontró con una versión descomunal de Prizmic, de apenas 20 años y que mostró personalidad, despliegue físico y una madurez sorprendente para sellar el triunfo más importante de su incipiente carrera.

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Djokovic tuvo un buen comienzo. Dominó el grueso de los intercambios e hizo valer su experiencia en uno de sus escenarios predilectos. Durante el primer set se mostró sólido, preciso y parecía tener el partido bajo control.

Pero el desarrollo cambió drásticamente a partir del segundo parcial. Prizmic elevó su nivel notablemente, incomodó a Djokovic con una defensa feroz y aprovechó errores poco frecuentes en el serbio. El juvenil se adelantó 4 a 0 y se adueñó del ritmo del encuentro.

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Novak Djokovic felicita a Dino Prizmic en la red (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

Prizmic neutralizó las variantes de Nole, resistió la presión en los momentos clave y llevó el duelo a un tercer set. Allí quebró en el quinto juego y nunca volvió a ceder el servicio, lo que le permitió inclinar la balanza en su favor y sellar un triunfo de altísimo vuelo.

La frescura física, la intensidad y la convicción del joven croata terminaron por desbordar a Djokovic, quien por momentos lució frustrado e impreciso. Su experiencia no alcanzó para revertir una historia que se transformó en un golpe inesperado para el torneo.

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Prizmic ya había dado señales de crecimiento al conseguir la semana pasada una victoria ante el estadounidense Ben Shelton (6°) en el Masters 1000 de Madrid, antes de ser eliminado por Tomás Etcheverry (26°). Este viernes sumó su segundo triunfo ante un Top 10 y confirmó que le sobra tenis para ser uno de los grandes animadores del circuito en los próximos años.

Su actuación en Roma lo depositó en la tercera ronda, donde enfrentará al ganador del cruce entre el francés Ugo Humbert y el checo Vit Kopriva.

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En su regreso tras una lesión, Novak Djokovic quedó eliminado en el Masters de Roma (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

El final dejó una imagen de respeto mutuo: tras el último punto, ambos jugadores se fundieron en un abrazo en la red. Djokovic reconoció el coraje y el nivel del croata, que ya le había ganado un set en la primera ronda del Australian Open 2024, con apenas 18 años.

La eliminación prematura del máximo ganador histórico de partidos en Masters 1000, además, alteró el panorama del cuadro principal y, tras la ausencia del español Carlos Alcaraz (número 2 del mundo) por lesión apagó una de las grandes expectativas del certamen: una posible definición entre Djokovic y el italiano Jannik Sinner (1°).

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Roma perdió demasiado pronto a una de sus máximas atracciones, aunque ganó una historia inesperada: la consagración internacional de Dino Prizmic, el joven croata que sorprendió al mundo al derrotar a Novak Djokovic en una de las jornadas más resonantes del año en el circuito ATP.

Novak Djokovic y un gesto de frustración durante la derrota con Dino Prizmic (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)