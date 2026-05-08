Panamá detecta caso importado de sarampión tras ingreso por Bocas del Toro

Panamá no reporta casos autóctonos de sarampión desde 1995 gracias a su cobertura de vacunación. Canva

Panamá confirmó un caso importado de sarampión en un viajero internacional que ingresó recientemente al país por la frontera con Costa Rica en Bocas del Toro, lo que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica en medio de un contexto regional marcado por la rápida propagación de la enfermedad en América Latina.

El Ministerio de Salud (Minsa) detalló que el paciente, un ciudadano extranjero de 21 años, había realizado un recorrido por México y varios países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, antes de su llegada a territorio panameño.

PUBLICIDAD

La confirmación del caso fue realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), mediante las pruebas de laboratorio protocolizadas para este tipo de enfermedades.

El paciente presentó síntomas compatibles con sarampión, entre ellos fiebre, erupciones cutáneas, tos y secreción nasal, por lo que acudió a un hospital privado, donde se le tomaron muestras para su análisis.

PUBLICIDAD

Actualmente, el caso se mantiene bajo seguimiento clínico y estricta vigilancia epidemiológica, mientras las autoridades sanitarias refuerzan las medidas de control.

Esta infografía detalla los síntomas comunes del sarampión, como fiebre alta y erupciones cutáneas, y explica los principios básicos de su tratamiento para una pronta identificación y manejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Minsa informó además que se encuentra bajo investigación epidemiológica una segunda viajera internacional con síntomas sospechosos, lo que ha elevado el nivel de alerta en el sistema sanitario.

PUBLICIDAD

Desde la notificación inicial, los Equipos de Respuesta Rápida en las regiones de Bocas del Toro y Metropolitana activaron acciones inmediatas, incluyendo la identificación y seguimiento de contactos, la verificación de esquemas de vacunación, la aplicación de bloqueo vacunal y la vigilancia en sitios identificados como posibles focos de exposición.

Las autoridades sanitarias enfatizaron que, hasta el momento, este evento corresponde a un caso importado y que no existe evidencia de transmisión comunitaria en Panamá, lo que mantiene al país fuera de un escenario de brote local.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomiendan vacunarse al menos 15 días antes de viajar a zonas con presencia del virus. (Cortesía: Ministerio de Salud)

Sin embargo, recordaron que el sarampión es altamente contagioso, con capacidad de propagarse por vía aérea, lo que obliga a mantener una respuesta rápida y coordinada para evitar su diseminación en la población.

Panamá no reporta casos autóctonos de sarampión desde noviembre de 1995, un logro atribuido a la alta cobertura de vacunación y a la fortaleza del sistema de vigilancia epidemiológica.

PUBLICIDAD

Desde entonces, solo se han registrado casos importados esporádicos, incluyendo cuatro en 2011. De acuerdo con cifras oficiales, hasta febrero de 2026 se han aplicado más de 7 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión, con una cobertura histórica que oscila entre 80% y 94% en la primera dosis, aunque con una leve disminución en la segunda dosis en algunos grupos etarios.

En este contexto, el Minsa adelantó la semana de vacunación, realizándola del 23 al 30 de abril de 2026, con el objetivo de reforzar la inmunización comunitaria ante el aumento de casos en la región.

PUBLICIDAD

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede propagarse rápidamente. Archivo

La estrategia incluyó el despliegue de personal en áreas con baja cobertura vacunal, así como en comunidades con dificultades de acceso, con el fin de cerrar brechas y evitar la reintroducción sostenida del virus en el país.

A nivel regional, el sarampión ha mostrado una reemergencia preocupante en América Latina, impulsada por la disminución en las tasas de vacunación, los movimientos migratorios y la persistencia de bolsones de población no inmunizada.

PUBLICIDAD

Organismos internacionales han advertido sobre la rápida propagación del virus, que puede generar brotes en comunidades con cobertura insuficiente, lo que incrementa el riesgo para países con alta movilidad de viajeros, como Panamá.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado que el sarampión sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más contagiosas, aunque su letalidad global ha disminuido significativamente gracias a la vacunación.

PUBLICIDAD

Entre 2000 y 2024, la inmunización evitó cerca de 59 millones de muertes, lo que representa una reducción del 88% en la mortalidad mundial asociada a esta enfermedad. No obstante, la OMS advierte que cualquier descenso en la cobertura puede revertir estos avances y facilitar nuevos brotes.

El Minsa reiteró que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva de protección, y recomendó a las personas que planean viajar a zonas afectadas que se inmunicen al menos 15 días antes del viaje, para garantizar una respuesta adecuada del sistema inmunológico.

Asimismo, recordó que los síntomas del sarampión incluyen fiebre alta, congestión nasal, malestar general, dolor corporal, ojos rojos y una erupción cutánea característica, por lo que cualquier persona con estos signos y antecedentes de viaje debe acudir de inmediato a un centro de salud.

El Ministerio de Salud adelantó la jornada de vacunación para reforzar la protección en la población. (AP)

Las autoridades mantienen activas las medidas de vigilancia epidemiológica en todo el país, al tiempo que instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a completar sus esquemas de vacunación.

En un contexto de mayor movilidad internacional y circulación del virus en la región, la prevención y la respuesta oportuna se mantienen como los principales escudos para evitar el regreso del sarampión como problema de salud pública en Panamá.