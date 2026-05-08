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Recibió un brutal golpe y siguió jugando con la nariz quebrada: la dura infracción que sufrió una figura del handball

El francés Valentin Porte, capitán del Montpellier, terminó con el rostro ensangrentado luego del impacto con un rival

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El francés Valentin Porte, capitán del Montpellier, sufrió la fractura del tabique durante el partido de cuartos de final de la Europa League

Las imágenes más recientes del partido de cuartos de final de la Europa League dejaron una escena que provocó preocupación y debate en el mundo del handball. Uros Mitrovic, jugador del Vardar Skopje, cometió una brutal falta que terminó con la nariz fracturada del francés Valentin Porte, referente del Montpellier. El encuentro finalizó con un ajustado 27-24 a favor del conjunto macedonio, aunque la serie quedó definida por la abultada victoria francesa en la ida.

La secuencia de la lesión fue registrada por las cámaras y no dejó dudas sobre la gravedad de la acción. En el minuto 20 del primer tiempo, Porte acababa de marcar un tanto cuando recibió un golpe directo en el rostro. El impacto, provocado por el puño de Mitrovic en plena defensa, dejó al francés tendido en el suelo sujetándose la cara y con abundante sangrado nasal.

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Los árbitros reaccionaron de inmediato y detuvieron el partido para verificar el estado físico del jugador. Las imágenes posteriores mostraron a los médicos aplicando hielo y tapones en la nariz de Porte para contener el sangrado. El jugador, con el rostro manchado con sangre, permaneció en la banda luego de ser atendido.

El jugador serbio, por su parte, recibió una suspensión de dos minutos tras la falta, aunque no fue expulsado definitivamente en ese momento. La reacción en redes sociales y foros especializados multiplicaron sus opiniones críticas con comentarios como “el efecto de esa entrada es extremadamente peligroso y definitivamente puedes definirlo como imprudente”. “Eso no es una entrada, es una agresión”, “este tipo no debería estar practicando deportes” y “inaceptable: Mitrovic debería ser suspendido varios partidos”, publicaron otros usuarios.

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Montpellier avanzó a la final de Liga Europea EHF y jugará contra THW Kiel
Montpellier avanzó a la final de Liga Europea EHF y jugará contra THW Kiel

A pesar del triunfo de Vardar Skopje en el partido de vuelta, el Montpellier logró avanzar gracias a la diferencia obtenida en el primer duelo, que terminó 33-23 a su favor de los franceses. La ventaja de 10 goles en la ida resultó imposible de remontar para los macedonios, a pesar de su esfuerzo en el partido de vuelta.

Tras la intervención médica, Porte pudo reincorporarse al juego, aunque visiblemente afectado. La expectativa ahora se centra en su recuperación para la próxima instancia, ya que todo apunta a que podrá estar disponible para la Final Four que se celebrará en Hamburgo los días 30 y 31 de mayo.

La EHF aún no ha anunciado si habrá un castigo adicional para el jugador serbio, que tiene 21 años y una carrera en ascenso desde su debut en el Rukometni klub Crvenka en 2021. Mitrovic también compitió en el Europeo 2026, sumando experiencia internacional a su corta trayectoria.

Por el lado de Porte, con 35 años, el francés es uno de los jugadores más laureados de su generación. Comenzó en el Fenix Toulouse Handball en 2013 y desde 2015 se consolidó en el Montpellier. Su palmarés incluye el oro olímpico en Tokio 2020 y títulos mundiales en 2015 y 2017, además de preseas europeas y un bronce en 2018.

El Montpellier disputará la Final Four de la Liga Europea EHF en Hamburgo
El Montpellier disputará la Final Four de la Liga Europea EHF en Hamburgo

La Final Four de la Liga Europea EHF repetirá a los mismos cuatro equipos del año anterior: Kiel, Flensburg, Melsungen y Montpellier. Los encuentros se disputarán en el Barclays Arena de Hamburgo, con el aliciente de que el campeón podría asegurarse un lugar en la próxima Champions League.

El cuadro de semifinales ya está definido: el vigente campeón Flensburg-Handewitt se enfrentará al MT Melsungen, mientras que Montpellier jugará contra THW Kiel. Este mismo cruce se repite respecto a la temporada anterior.

Una novedad relevante es la modificación de los horarios habituales por parte de la EHF. Para evitar la coincidencia con la final de la Champions League de fútbol, las semifinales de balonmano se adelantarán a las 12:30 y 15:30, en lugar del horario tradicional de las 18:00. Aún no se ha definido cuál será el orden de los partidos, dato que se anunciará en los próximos días.

El Montpellier, donde también juega el argentino Diego Simonet, buscará tomarse la revancha tras la derrota sufrida en la final del año pasado frente a Flensburg. El equipo francés mantiene la esperanza de contar con Porte en plenitud física para la cita en Hamburgo.

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