Kicillof llevó su armado a Córdoba y no descartó un acuerdo con Llaryora: “Vamos a hablar con todos”

Axel Kicillof junto al intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desembarcó este viernes en Córdoba en vistas de su construcción federal hacia las elecciones del año que viene, en las que buscará estar en la discusión de las candidaturas presidenciales por el peronismo. En su estrategia de confrontar con la figura del presidente, Javier Milei, el mandatario provincial llevó su discurso opositor a un territorio hostil para la narrativa kirchnerista, como lo es la provincia gobernada por el peronista Martín LLaryora.

“Vamos a ir a las urnas, vamos a ir con una mejor propuesta, vamos a hablar con todo el mundo”, planteó el mandatario bonaerense desde la ciudad cordobesa de La Falda al participar del Congreso Sindical de Sanidad en el Microestadio de La Falda. Kicillof llevó adelante una serie de actividades en Córdoba como primer desembarco en esa provincia donde el peronismo k no logra hacer pie en materia electoral.

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Además de la actividad en La Falda, también tuvo en agenda un encuentro con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli, que responde al ex senador nacional Carlos Caserio. El rol de Caserio para la excursión de Kicillof por Córdoba fue clave. El armador peronista es la punta de lanza del kicillofismo en la provincia centro y desde hace un tiempo está a cargo de esa tarea.

Kicillof junto a Daer en el congreso de Sanidad en La Falda, Córdoba

En Cosquín, Kicillof se trasladó hasta la municipalidad y luego a la Plaza Próspero Molina, donde se realiza el tradicional festival de folklore. Allí firmó un convenio de carácter turístico y cultural para promover la participación de artistas bonaerenses en el certamen Pre-Cosquín y en el Festival Nacional de Cosquín.

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Minutos antes de que Kicillof llegase a La Falda, el secretario general del gremio de Sanidad y ex triunviro de la CGT, Héctor Daer, proclamó al economista como el candidato presidencial del peronismo para las elecciones del año que viene. “Lo hemos debatido esta mañana y creemos que vos el mejor candidato que tiene el peronismo para conducir los destinos de la Argentina”, dijo Daer ante el auditorio que empezó a corear “Axel presidente...”.

En las distintas rondas de prensa que dio Kicillof, esquivó esa respuesta. Dijo que es tiempo de construcción y no de candidaturas, pero sí advirtió que hay que “hablar con todos”. De hecho, durante el acto con los trabajadores de Sanidad planteó que “hay que tener una mirada federal” y que “el Gobierno nacional piensa que hay que asfixiar, ahogar y fundir a las provincias”.

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“Les agradezco en serio por el acompañamiento, el apoyo. Yo cuento con ustedes, cuenten conmigo. Vamos a estar construyendo lo que se viene después, un futuro mejor para la Argentina", cerró Kicillof esa actividad con los distintos delegados de ATSA.

El gobernador no descartó un acuerdo electoral con Llaryora: "Vamos a hablar con todos"

En su paso por Córdoba, el gobernador profundizó las críticas contra el gobierno de Javier Milei. Advirtió que el gobierno nacional “nos ha sacado las obras, nos ha sacado los remedios, nos ha sacado incluso programas, muchísimos programas que estamos todos los gobernadores en la Corte Suprema”

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“Piensan que el gobernar el país es andar viajando por el mundo dando conferencias y que la salud, la educación, el laburo, la infraestructura son problemas de los gobernadores o son problemas directamente de los vecinos, o son problemas de los intendentes, a los que al mismo tiempo los deja sin un mango", agregó.

La agenda de Kicillof incluyó también la presentación de su libro “De Smith a Keynes” en el Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional en Ciudad Universitaria de Córdoba Capital; además de firmar convenios con las autoridades de esa casa de estudio. Este sábado, repetirá la presentación del libro en La Rural. Será en la Feria del Libro.

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El gobernador llegó a Córdoba escoltado por sus ministros Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Javier Alonso (Seguridad) y Walter Correa (Trabajo), además de Jesica Rey (Comunicación Pública).