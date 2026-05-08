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Así están las cuentas de los clubes colombianos en la Copa Libertadores: solo uno estaría cerca de los octavos

Luego de la eliminación del Junior, los que quedan vivos en el certamen son Medellín, Santa Fe y Deportes Tolima, a falta de dos jornadas

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Copa Libertadores
Los cuatro equipos colombianos en la Copa Libertadores 2026, no han tenido su mejor presentación en la fase de grupos - crédito Reuters

La Copa Libertadores está en la recta final de la fase de grupos, etapa que definirá a los 16 equipos clasificados a los octavos de final y a los ocho clubes que pasarán a los playoffs de la Copa Sudamericana, además de los conjuntos que quedarán eliminados del certamen en 2026.

De los clubes colombianos, solo Deportes Tolima, Independiente Medellín y Santa Fe mantienen posibilidades matemáticas de avanzar, tras la eliminación de Junior de Barranquilla, que no ha logrado victorias en el torneo. Las opciones de cada uno dependen de sus próximos resultados y de la actuación de sus rivales directos, según los últimos registros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

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El torneo hará una pausa de una semana y reanudará su actividad en la segunda mitad de mayo, cuando se disputarán las dos fechas finales de la fase de grupos. Esta programación se ajusta para permitir la preparación de los futbolistas que podrían ser convocados a la próxima Copa del Mundo.

Deportes Tolima: el de mejores opciones

Los pijaos aprovecharon que están en un grupo considerado “fácil”, al no tener clubes brasileños ni argentinos, para dar un salto enorme a los octavos de final, gracias a su triunfo por 3-0 sobre Nacional de Uruguay en Ibagué, para ser líder con siete puntos.

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Con una victoria, el Tolima quedaría en los octavos de final de la Copa Libertadores, pues llegaría a 10 unidades y su rival en la quinta jornada es Coquimbo Unido de Chile, al que goleó 3-0 en la tercera fecha, así que allí se daría el objetivo de superar la fase de grupos.

Deportes Tolima
Tolima llegó a siete puntos en la Copa Libertadores y se acerca a los octavos de final, tras cuatro jornadas - crédito Deportes Tolima

De otro lado, con el empate dependería de que Nacional no supere a Universitario en la quinta jornada, mientras que con la derrota deberá esperar a la última jornada, pero conservando grandes posibilidades de llegar a los octavos de final, pues caer a la Copa Sudamericana sería un fracaso.

Medellín: la sanción sería un golpe duro

Aunque el Poderoso está a solo dos unidades de alcanzar el segundo puesto, lo que pasó en el compromiso frente a Flamengo causó todo un escándalo, pues los desmanes de los aficionados en la tribuna norte cancelaron el compromiso, con apenas dos minutos jugados y el temor de que los tres puntos pasen al cuadro brasileño, bajo el argumento de falta de garantías.

Medellín ahora necesita que le gane a Cusco y Estudiantes en las últimas dos jornadas, pues solo de esa manera asegurará el cupo a los octavos de final, de manera sorpresiva, aunque el juego y la situación interna no están a favor del cuadro antioqueño.

Medellín perdería su partido ante Flamengo en el "escritorio" por los desmanes de sus hinchas, lo que afectará su camino a los octavos - crédito Luisa González/REUTERS
Medellín perdería su partido ante Flamengo en el "escritorio" por los desmanes de sus hinchas, lo que afectará su camino a los octavos - crédito Luisa González/REUTERS

En caso de empatar o perder, necesita que los argentinos tampoco sumen de a tres puntos para seguir vivos hasta la sexta fecha, en la que visitará al Pincha en el estadio Uno de La Plata.

Santa Fe: más cerca de la Sudamericana que de los octavos

Por los lados de los cardenales, están sufriendo una suerte similar a la del Junior, pues no ha ganado ningún partido, lleva dos empates y recientemente igualó con Corinthians en El Campín, con un gol de los brasileños en los últimos minutos que hundió a los locales.

Con apenas dos unidades, Santa Fe debe ganar los últimos dos partidos y que Platense, junto con Peñarol, no ganen en lo que queda de la Copa Libertadores, pues solo de esa manera podrá soñar con los octavos de final, pero depende sobre todo de que el Calamar no gane ninguno de sus dos juegos.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe depende de que Platense no gane ninguno de sus dos partidos para que pueda soñar con los octavos de la Libertadores - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Por otro lado, el Rojo puede asegurar cupo a la Copa Sudamericana si Peñarol pierde sus próximos encuentros, sumado a que cierra esta instancia en Uruguay, donde se definiría ese cupo para los playoffs de los octavos de ese certamen.

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