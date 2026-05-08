Caleb Orr encabezará visita de EE.UU. a El Salvador y Honduras para explorar oportunidades en diversos sectores

La misión encabezada por Caleb Orr en El Salvador y Honduras busca identificar oportunidades de inversión en energía, digitalización e infraestructura crítica para Centroamérica. (Cortesía: Meridian)

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado de Estados Unidos anunció este viernes que el subsecretario Caleb Orr visitará El Salvador y Honduras la próxima semana, acompañado por representantes de instituciones como el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional y el Banco de Exportaciones e Importaciones, junto a socios del sector privado.

El objetivo de la gira será identificar oportunidades en los sectores de energía, digitalización, infraestructura de transporte y cadenas de suministro de alta tecnología, según consta en la publicación oficial del organismo.

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El Departamento de Asuntos Económicos del Estado destacó que “El Salvador y Honduras son socios clave en este esfuerzo y representan mercados en crecimiento para las empresas estadounidenses. Diplomacia comercial en acción. Inversiones estratégicas. Prosperidad compartida”.

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado resalta a El Salvador y Honduras como socios estratégicos en la estrategia comercial y de seguridad de Estados Unidos en la región. (Cortesía: Departamento de Asuntos Económicos del Estado)

El comunicado enfatizó la importancia de la región como escenario estratégico para la relocalización de industrias complementarias y la facilitación del comercio interoceánico.

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Más de 75 empresas de Estados Unidos evalúan invertir en El Salvador

En ese contexto, la presencia del subsecretario Orr y su equipo se produce tras un acercamiento empresarial realizado el 30 de abril, en el que un grupo de más de 75 empresas estadounidenses comenzó a analizar posibles inversiones en El Salvador.

De acuerdo con la información publicada el viernes por el Departamento de Asuntos Económicos del Estado, la iniciativa busca generar prosperidad tanto para la economía salvadoreña como para la estadounidense.

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El acercamiento empresarial tuvo su primer hito relevante, durante una sesión virtual en la que funcionarios y representantes empresariales de ambos países intercambiaron información sobre el entorno de negocios en El Salvador.

Un apretón de manos simboliza la cooperación y futuras alianzas económicas entre Estados Unidos y El Salvador, destacando el progreso en negocios, tecnología y agricultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado informó que la reunión fue encabezada por Caleb Orr, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, junto a la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem; la encargada de negocios interina de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows; y el director gerente regional de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional para Centroamérica y el Caribe, Michael McNulty.

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El organismo estadounidense destacó que la política exterior de Washington prioriza el involucramiento activo de empresas nacionales en el proceso de transformación económica salvadoreño.

Durante el encuentro, los panelistas remarcaron que El Salvador se consolidó como un socio estratégico para Estados Unidos en el hemisferio occidental gracias a las mejoras en el orden público implementadas bajo la administración del presidente Nayib Bukele.

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Mercados en crecimiento para las empresas estadounidenses

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado reiteró que uno de los pilares de la política estadounidense consiste en fomentar la prosperidad regional mediante la participación estratégica de empresas norteamericanas en mercados emergentes de Centroamérica.

El organismo detalló que El Salvador y Honduras constituyen puntos de referencia en la estrategia de relocalización industrial estadounidense y en el fortalecimiento de cadenas de suministro de alta tecnología.

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La estrategia de Estados Unidos en Centroamérica fomenta la diplomacia comercial y la creación de mercados competitivos para el sector privado norteamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gira de Orr por El Salvador y Honduras apunta a fortalecer estos procesos, consolidar relaciones institucionales y empresariales, y explorar nuevos proyectos en sectores clave para el desarrollo económico de la región.

El Departamento de Asuntos Económicos del Estado definió el despliegue como un paso decisivo para reforzar la prosperidad compartida entre Estados Unidos y sus socios centroamericanos.

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