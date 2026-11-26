Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura

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El Torneo Clausura 2026 ingresará este fin de semana en una fase decisiva: los cuatro partidos de cuartos de final se jugarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con los cruces Instituto-River, Vélez-Independiente, Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia.

La Liga Profesional de Fútbol oficializó, con algunos cambios de horarios, la programación completa, con los árbitros, asistentes y responsables del VAR para cada encuentro. La agenda se repartirá en dos jornadas y definirá el cuadro de semifinales. Con el triunfo de Boca ante Independiente Rivadavia, las cuatro llaves ya están confirmadas.

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El equipo del Vasco Arruabarrena se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata, que eliminó a Newell’s en los octavos de final, el domingo 29 desde las 20:30 en la Bombonera. De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que el duelo comenzara a las 22:00. Vale destacar que luego, el miércoles 2 de diciembre, Boca disputará la final de la Copa Argentina en Santiago del Estero ante Platense.

River, por su parte, selló su clasificación con una victoria por 3-1 sobre Lanús y enfrentará a Instituto, que llegó a esta instancia tras imponerse 2-1 ante Huracán. Ambos resultados armaron una llave que se resolverá en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba el sábado 28 a partir de las 22:00. La Gloria terminó primera en la Zona B, mientras que el Millonario culminó cuarto en el grupo A. El ganador esperará por el vencedor de Vélez e Independiente para conocer a su rival en semifinales.

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El Fortín, tercero de la Zona A, obtuvo su boleto tras vencer a Belgrano en una definición por penales. El Rojo, en cambio, terminó séptimo en la Zona A y avanzó con un triunfo 2-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal. El cruce entre los de Liniers y Avellaneda abrirá los cuartos de final el sábado 28, desde las 20:00.

Por último, Rosario Central recibirá a Barracas Central. El equipo rosarino aseguró su lugar entre los ocho mejores con un triunfo 3-1 ante Gimnasia de Mendoza, mientras que el Guapo superó 1-0 a Defensa y Justicia como visitante. Ambos se medirán el domingo 29 de noviembre desde las 17:00 en el Gigante de Arroyito (en un principio estaba estipulado para las 17.30) y el ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Boca y Gimnasia.

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Vale recordar que los cuartos de final se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de grupos. Si el marcador permanece igualado al cabo de los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si persiste la igualdad, la definición será por penales.

El ganador del Torneo Clausura recibirá un premio económico de USD 500 mil, a través de un mecanismo de desembolso de la Liga Profesional y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El beneficio central será la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, que le garantizará al campeón un ingreso base de al menos USD 1 millón por competir en el principal torneo continental.

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Además, el campeón del Clausura jugará el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional de Fútbol ante Belgrano de Córdoba, que se quedó con el Apertura durante el primer semestre. Si consigue ese título, accederá a la Supercopa Argentina contra el dueño de la Copa Argentina y a la Supercopa Internacional frente a Boca Juniors. Los vencedores de esas Supercopas y de la Copa Argentina disputarán luego el triangular de la Recopa de Campeones.

LA AGENDA DE LOS CUARTOS DE FINAL

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

20.00 Vélez (3A) – Independiente (7A)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Gabriel Chade

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Sebastián Habib

22.00 Instituto (1B) – River (4A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Brian Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

17.00 Rosario Central (1B) – Barracas Central (4A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mariano Ascensi

20.30 Boca (2A) – Gimnasia (3B)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

LOS GOLES DE LOS OCTAVOS DE FINAL

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

ARGENTINOS JUNIORS 1-2 INDEPENDIENTE

DEFENSA Y JUSTICIA 0-1 BARRACAS CENTRAL

VÉLEZ 2 (3)-2 (1) BELGRANO DE CÓRDOBA (El Fortín avanzó en los penales 3-1)

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

ROSARIO CENTRAL 3-1 GIMNASIA Y ESGRIMA DE MENDOZA

RIVER PLATE 3-1 LANÚS

INSTITUTO 2 - 1 HURACÁN

LUNES 23 DE NOVIEMBRE

GIMNASIA LA PLATA 4-2 NEWELL’S

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE

BOCA JUNIORS 2-0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA

LAS TABLAS DE POSICIONES