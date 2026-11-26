Escándalo en Bolivia: un árbitro le pegó a un futbolista argentino

Guardar

El cierre de la final de la Copa Bolivia entre Real Potosí y Always Ready terminó en un verdadero escándalo que desplazó el resultado deportivo a un segundo plano. Tras el empate 0-0 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, el árbitro Jordy Alemán golpeó al arquero argentino Cristian Martínez durante una discusión con futbolistas del equipo potosino.

Always Ready se consagró campeón gracias al triunfo 3-1 que había conseguido en el partido de ida. La vuelta se jugó el miércoles 25 de noviembre en Potosí, donde Real Potosí necesitaba revertir una desventaja de dos goles. El empate sin tantos confirmó el título del conjunto de El Alto, pero la escena posterior al pitazo final concentró la atención.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los registros audiovisuales citados por medios bolivianos, varios jugadores de Real Potosí se acercaron al cuerpo arbitral para cuestionar decisiones tomadas durante el encuentro. En ese contexto, Martínez quedó frente a frente con Alemán. El juez reaccionó con un golpe sobre el arquero, que cayó al césped, mientras sus compañeros y miembros de la delegación local se aproximaban al lugar. El árbitro y sus asistentes dejaron el campo bajo custodia policial. La situación incluyó empujones y reclamos de futbolistas de Real Potosí, que se mostraron molestos por el desenlace. La agresión ocurrió después del final del partido.

Durante la transmisión de Entel Gol, los periodistas encargados de cubrir el evento se sorprendieron al ver la repetición de lo acontecido y darse cuenta que el agresor era nada más ni nada menos que uno de los jueces del partido. “No pude dirigir ninguna categoría más del fútbol”, soltó uno de los comunicadores. Mientras que otra añadió: “¿Qué le pasa?”.

PUBLICIDAD

El primer textual conocido luego de la agresión fue el de Cristian Martínez. El arquero argentino de Real Potosí respondió: “Que pegue más fuerte”, según informó el medio Unitel en su cobertura del episodio. La frase se escuchó mientras el arquero permanecía en el campo tras el impacto y era asistido por sus compañeros. La Patria también recogió esa reacción de Martínez, aunque añadió que el futbolista con pasado en Boca Unidos (Corrientes), Vélez Sarsfield de San Ramón (Santiago del Estero), Atenas de Río Cuarto (Córdoba) y Deportivo Rincón (Neuquén), entre otros, había discutido e insultado previamente al árbitro antes de recibir el golpe.

Las imágenes muestran que el conflicto se produjo en medio de una concentración de jugadores alrededor de la terna arbitral. Antes del cruce entre Alemán y Martínez, los jugadores colombianos Kevin Villegas y Jeferson Rivas estuvieron entre los primeros futbolistas de Real Potosí que protestaron ante el árbitro, de acuerdo con Eju TV.

PUBLICIDAD

Justamente Villegas, el capitán de Real Potosí, fue uno de los protagonistas en dejar en claro su descontento con lo acontecido dentro del campo de juego. “El árbitro no le puede pegar al arquero, estamos de joda”, manifestó el defensor, según informó Unitel.

Durante el encuentro, Always Ready tuvo un gol anulado a los 68 minutos, luego de la intervención del sistema de videoarbitraje por una falta previa sobre Villegas. La jugada formó parte de las decisiones que generaron reclamos del conjunto local durante la definición.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no difundió hasta el momento una resolución oficial sobre el caso. Sin embargo, distintos medios locales plantearon posibles sanciones disciplinarias a partir de la agresión. Premium Sports señaló que Alemán se expone a una sanción de al menos un año de suspensión por haber agredido a un futbolista. El medio remarcó que el episodio fue registrado por la transmisión televisiva y ocurrió frente a jugadores, colaboradores y efectivos de seguridad que ingresaron para proteger a la terna arbitral.

PUBLICIDAD

Por su parte, La Patria indicó que la eventual suspensión podría ubicarse entre uno y tres años, además de la posibilidad de que la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol evalúe una salida definitiva del referato. El expediente debería determinar las responsabilidades de Alemán y revisar el contexto de los reclamos posteriores a la final.

El incidente ocurrió en una jornada que terminó con el primer título de Always Ready en la Copa Bolivia. Mientras el equipo campeón celebraba el resultado global de 3-1, la agresión contra Martínez obligó a la Policía a escoltar a los árbitros hacia los vestuarios.

PUBLICIDAD