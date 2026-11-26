El director del diario El País, Martín Aguirre, el expresidente argentino Mauricio Macri y el expresidente de Colombia Iván Duque en la cena anual del CED (CED)

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El expresidente argentino Mauricio Macri dice que está “dedicado al amor”, una tarea en la que le “está yendo bien”. Ese éxito sentimental le permitió sobreponerse a las dificultades que sufrió cuando dejó el poder, un proceso que —admite— le “costó muchísimo”.

Así lo expresó al participar en un diálogo presidencial junto con el también expresidente de Colombia Iván Duque, durante una cena organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), un think tank de Uruguay.

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La referencia amorosa surgió como respuesta a una pregunta sobre el día después de dejar el poder. Macri respondió que le había “costado mucho desprenderse de Boca”, pero que la diferencia con ser el presidente de la Nación es “exponencial”. “Pasás a ser el padre de la patria. Cada palabra que uno dice tiene una importancia y connotación”, comentó sobre el rol.

El director del CED, Agustín Iturralde, los expresidentes Iván Duque, Luis Lacalle Pou y Mauricio Macri, y el presidente del CED, Hernán Bonilla (CED)

“Fue un momento difícil. No me dejaron terminar el ciclo. Fue interrumpido por un gobierno populista muy violento, muy concentrado en la agresión”, señaló sobre el cambio de mando con Alberto Fernández. Además, recordó la masiva marcha por la avenida 9 de Julio: “Fue muy duro por tanta agresión que había recibido”.

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El manejo del poder —confesó Macri— es una de sus materias preferidas para enseñar en la facultad. “El manejo del poder no lo arregla la inteligencia artificial”, dijo, a modo de lección ante el público empresarial, mayoritariamente uruguayo.

Entre la audiencia había dos expresidentes del país anfitrión: Luis Lacalle Pou (2020-2025) —a quien Macri dijo “admirar”— y Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

Mauricio Macri e, Iván Duque, posando para la prensa durante un encuentro en la Casa Rosada, en Buenos Aires,. (PArgentinian Presidency / AFP)

El expresidente argentino dijo que su admiración por Lacalle Pou surgió por el manejo que hizo de la pandemia de covid-19, cuando el uruguayo apeló a la “libertad responsable”, y lo diferenció de la gestión de Alberto Fernández.

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“Felicitaciones, Luis, por haber aprendido la importancia de respetar la libertad de los demás”, le dijo.

El relacionamiento con Trump

Con 24 años, Macri conoció al entonces empresario Donald Trump, que tenía 38. Eso le permitió entablar una amistad que, cuando ambos coincidieron décadas después en sus presidencias, se convirtió en una “ayuda” para Argentina.

Uno de los primeros encuentros que tuvieron en la Casa Rosada fue “esotérico”, según lo definió Macri. Contó que su equipo había preparado esa reunión durante 30 días, pero que el encuentro tuvo varias particularidades.

Sobre las propuestas de Trump, Macri dijo: “No ha engañado en nada a la población americana (…) Es para estudiar qué es lo que pasó. La última elección muestra que tal vez hay un cambio de péndulo”.

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El presidente de los Estados Unidos Donald Trump gesticula molesto por problemas en la traduccion durante la reunion bilateral, en el Salon Blanco de la Casa Rosada, con el presidente argentino Mauricio Macri en torno a la cumbre de presidentes del G20. Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Credito: Adrian Escandar

Duque, a su turno, dijo que a él le “fue muy bien” con Trump.

En 2018 tuvieron su primer encuentro. El saludo inicial fue “efusivo” y la primera frase que le dijo Trump fue: “Los presidentes de Colombia vienen acá a pedir plata y no hacen nada contra el narcotráfico”. “A la única cosa que no vine hoy es a pedirle plata”, le respondió Duque.

“Hay elementos de volatilidad con él”, dijo Duque, tras contar anécdotas de encuentros y desencuentros.

Duque valoró la determinación de capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro. “Esta región está mejor sin Maduro en Venezuela”, dijo Duque. “Sin dudas”, respondió Macri, y aplaudió.

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El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras está junto al presidente colombiano, Iván Duque, en la columnata del Ala Oeste, antes de una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 13 de febrero de 2019. REUTERS/Carlos Barria

“La transición es mejor que el Estado anterior”, dijo Macri, tras destacar a María Corina Machado y señalar que ella no está “tan contenta” con este proceso.

El “populismo” en la región

El diálogo presidencial giró hacia la política regional, con la victoria de Lula da Silva en Brasil como disparador.

Duque habló del proceso que se desarrolló desde los años setenta, cuando varios países de la región estaban bajo dictaduras. El colombiano apuntó que uno de los puntos de quiebre se dio con la aparición del Foro de San Pablo. “América Latina está capturada en un diálogo de sordos y no podemos tener una agenda latinoamericana”. Según él, la discusión sobre la agenda de izquierda o derecha provoca una pérdida de tiempo y no permite avanzar en otros debates, como el de la productividad.

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Mauricio Macri e Iván Duque en la cena anual del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en Montevideo (CED)

“Ha logrado convertir los anhelos en derechos (…) Eso se vuelve muy emocional. Lo otro que ha logrado el Foro de San Pablo es que no importa si eres ético, sino qué tan popular eres”, comentó Duque.

Luego habló de su sucesor, Gustavo Petro —aunque no lo mencionó—, y de sus pensamientos “cósmicos”.

Macri, por su parte, dijo que el “populismo” comenzó con Evita y Perón en Argentina y que ahora se ve en distintas partes del mundo.

Para el expresidente argentino, hay una “batalla” que, por ahora, han ganado los dirigentes alineados con el Foro de San Pablo. “Creen que tienen el derecho a delinquir. No hemos encontrado la forma de decir que la felicidad está dada por lo que somos capaces de hacer y no por lo que nos regala alguien de detrás del escritorio”, comentó. “La bandera de emprender es la que tenemos como obligación”, agregó el argentino.

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El recuerdo a Piñera: “Yo tenía que estar en ese helicóptero”

Los expresidentes comenzaron la conversación recordando a Sebastián Piñera, a quien ambos conocieron.

“Yo tenía que estar en ese helicóptero”, contó Macri sobre el accidentado viaje en helicóptero en el que murió el expresidente chileno. Por inconvenientes de último momento, no hizo ese vuelo. “Me salvé. Estoy acá por alguna razón”, comentó.

Macri recordó a Piñera este martes en Montevideo

Duque, a su turno, contó que había estado en Chile semanas antes del fallecimiento. “Nunca me había montado en un helicóptero con un expresidente”. Fue uno de los días con “más miedo” de su vida. “Sebastián era siempre un hombre joven”, destacó Duque, en referencia a los proyectos que tenía.

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