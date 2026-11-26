Las fuerzas de seguridad desarticularon una red delictiva dedicada al robo de vehículos de alta gama en Guatemala para su posterior venta en Honduras. (Ministerio Público)

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Las autoridades de seguridad ejecutaron una ofensiva judicial que culminó con la desarticulación de una banda de robacarros de alta gama en Guatemala que vendía los vehículos en Honduras con placas alteradas.

El operativo fue coordinado por el Ministerio Público (MP) y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) mediante seis órdenes de aprehensión y 12 allanamientos dirigidos a frenar el contrabando de automotores hacia el país vecino.

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Las diligencias judiciales se desplegaron en sectores estratégicos de la capital, el municipio de Mixco y Ciudad Quetzal, con ramificaciones logísticas extendidas hacia los departamentos de Zacapa e Izabal.

Durante las incursiones policiales, los agentes hicieron efectivas las capturas de seis presuntos integrantes señalados de integrar este esquema delictivo transfronterizo.

La fiscalía imputó a los aprehendidos los delitos de asociación ilícita, robo agravado, falsificación de placas y distintivos para vehículos y uso de documentos falsificados.

Dentro de los inmuebles intervenidos, las fuerzas de seguridad decomisaron armas de fuego, sumas de dinero en efectivo, dispositivos móviles y varios automóviles y motocicletas que los sospechosos utilizaban de forma recurrente para perpetrar los asaltos.

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Los fiscales informaron sobre la localización de dinero en efectivo dentro de una de las viviendas allanadas. (Ministerio Público)

La red adulteraba registros oficiales para trasladar y comercializar los automotores

La investigación penal determinó que la estructura seleccionaba camionetas y automóviles de modelos recientes en zonas residenciales y comerciales de Guatemala.

Tras apoderarse de los bienes mediante despojos violentos o hurtos estacionarios, los miembros del grupo procedían al ocultamiento temporal y a la modificación integral de sus sistemas identificatorios.

Para evadir los controles fronterizos y facilitar su posterior venta en Honduras, el grupo criminal elaboraba identificaciones apócrifas.

Durante los allanamientos se incautaron armas de fuego. (Ministerio Público)

En los allanamientos, los peritos incautaron tarjetas de circulación clonadas, calcomanías tributarias y láminas metálicas modificadas.

Con este mecanismo de alteración documental, los automotores cruzaban hacia territorio hondureño con apariencia de legalidad, lo que facilitaba su colocación en el mercado clandestino regional sin que el comprador advirtiera que adquiría un vehículo robado.

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El robo de vehículos superó las dos mil denuncias anuales en territorio guatemalteco

El desmantelamiento de esta organización coincide con un escenario donde el despojo de vehículos mantiene una alta incidencia urbana.

De acuerdo con los registros del Ministerio Público (MP), durante 2025 se contabilizaron 2.315 denuncias por sustracción de automóviles, a las que se sumaron más de seis mil reportes vinculados a motocicletas en todo el país.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil coordinaron doce allanamientos en la capital, Mixco, Ciudad Quetzal, Zacapa e Izabal. (Ministerio Público)

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) documentó 1.548 casos de carros sustraídos en el mismo período.

La mayor concentración de estos hechos delictivos se localiza en la Ciudad de Guatemala, jurisdicción que sumó 830 expedientes. Dentro de la capital, la zona 1 encabezó las estadísticas con 118 casos, seguida de la zona 11 con 84 y la zona 12 con 72 quejas formales.

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Asimismo, el municipio de Mixco acumuló 174 despojos. Según los análisis de la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado, en el país se presentan cerca de 11 denuncias diarias por este flagelo, con el 30,54% de los incidentes concentrados durante la noche.