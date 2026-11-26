El Senado sesionará este miércoles desde el mediodía con una agenda centrada en dos proyectos: la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el próximo año y la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea. La reforma electoral, impulsada por el oficialismo, requiere mayoría absoluta para avanzar a la Cámara de Diputados.
La propuesta sobre las PASO mantiene la Boleta Única de Papel e incorpora la opción de “lista completa”, además de reducir en un 50% los espacios gratuitos en medios audiovisuales para las campañas. La Libertad Avanza estima contar con entre 37 y 40 votos para aprobarla, aunque deberá sostener ese respaldo durante la votación en general y en particular.
Luego será el turno de la ley de ludopatía, que podría convertirse en ley luego del acuerdo alcanzado entre oficialismo y oposición para aprobar sin cambios el texto con media sanción de Diputados. La iniciativa regula a los operadores de apuestas online, restringe su publicidad y patrocinio, y prohíbe el acceso de menores de 18 años; la Iglesia Católica pidió tratarla con urgencia antes de que pierda estado parlamentario.
Últimas actualizaciones
El obispo Eduardo García pidió aprobar la ley de ludopatía y alertó sobre las deudas de adolescentes
El obispo de San Justo, Eduardo García, reclamó que el Senado avance con la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea antes de que pierda estado parlamentario. En una entrevista con Infobae en Vivo, durante el programa Infobae al Amanecer, sostuvo que la iniciativa debe incluir restricciones a la publicidad, controles y políticas de educación y prevención.
García afirmó que las familias suelen advertir el problema cuando los jóvenes acumulan deudas, faltan a la escuela o se alejan de sus hogares. “No son años, son meses”, señaló sobre el tiempo en que pueden aparecer esas consecuencias. También mencionó casos de adolescentes que utilizan los teléfonos de sus padres para apostar y de chicos que recurren a préstamos para sostener el juego.
El obispo sostuvo que la problemática alcanza a distintos sectores sociales y pidió evitar la estigmatización de quienes padecen adicción. Recomendó a las familias buscar asistencia terapéutica y construir redes de apoyo en las escuelas y la comunidad. “No culpabilicemos a las víctimas cuando están sueltos aquellos que están provocando justamente el desastre”, planteó.
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Reforma electoral: los 8 cambios que incluye el proyecto además de la suspensión de las PASO
El Senado debatirá hoy el proyecto que suspende las Primarias para el próximo año, suprime las prohibiciones de la veda electoral y prohíbe candidaturas para los políticos con condena firme
El Senado debatirá este jueves un proyecto de Reforma Política que suspende las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en 2027 y modifica de forma permanente las reglas del sistema electoral.
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Antes de la sesión en el Senado, Diego Santilli afirmó que el oficialismo tiene los votos para suspender las PASO
El jefe de Gabinete se mostró optimista en la previa del debate parlamentario que comenzará pasado el mediodía. Además auguró la reelección de Milei a pesar de los nubarrones del escenario global y presentó números de salarios que, según dijo, "superan la inflación acumulada"
El jefe de Gabinete Diego Santilli aseguró esta mañana que el oficialismo tiene el número suficiente para suspender las PASO en el Senado, donde a partir del mediodía se celebrará una sesión clave para el Gobierno. “Vamos a estar arriba de los (37) votos necesarios”, afirmó horas antes del inicio del debate parlamentario.
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El Senado debatirá mañana la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía
El primer proyecto lo empuja el oficialismo. La segunda iniciativa sería sancionada y libertarios pedirían la habilitación sobre tablas -dos tercios-, con el fin de promocionar una norma complementaria y sumar herramientas contra el juego ilegal
El Senado sesionará desde el mediodía de mañana para votar dos proyectos trascendentales: la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía. En el primer caso y, de tener éxito el Gobierno, el tema pasará a Diputados para su definición mientras que, en el segundo, la iniciativa podría ser sancionada.
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La Iglesia Católica fue al Senado a reclamar que se trate con urgencia la ley de ludopatía
El obispo Raúl Pizarro expuso ante tres comisiones el pedido de aprobar una iniciativa sobre apuestas en línea, respaldada por la Conferencia Episcopal y por una carta distribuida entre los 72 legisladores
La Iglesia Católica se hizo presente hoy por la mañana en el Senado de la Nación para sentar su posición respecto del tratamiento de la ley de ludopatía.
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El Senado encamina la sanción de la ley de ludopatía tras un acuerdo entre oficialismo y oposición
Libertarios y opositores acordaron votar el proyecto y hacer otra ley de respaldo. La iniciativa regula a todos los operadores de juego por internet y prohíbe la difusión comercial, los bonos de bienvenida, los auspicios deportivos, el naming de estadios y las campañas con influencers
El Senado de la Nación parece haber entrado en un proceso acuerdista. La semana pasada se aprobó por unanimidad la ley de discapacidad y hoy, oficialismo y oposición avanzaron en un acuerdo en el cual mañana se votaría del mismo modo la ley de ludopatía que llegó con media sanción de la Cámara de Diputados.
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Milei enfrenta otro día clave en el Congreso fuera de Argentina y deja las decisiones en manos de Karina
El Presidente se encuentra en Paraguay y tendrá una audiencia con Pedro Alliana. Mientras, Diputados y el Senado discuten iniciativas centrales para el oficialismo y la Casa Rosada termina de ordenar el temario legislativo de diciembre
Javier Milei ya se encuentra en Paraguay. El Presidente tendrá una intensa agenda de actividades en el país vecino mientras, casi en simultáneo, en Buenos Aires las dos Cámaras del Congreso debaten proyectos centrales para el Gobierno.
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El Senado se encamina a aprobar este jueves la ley de ludopatía tras cerrar un acuerdo con la oposición
Durante la reunión de Labor Parlamentaria, el oficialismo se comprometió a apoyar el proyecto a cambio de que el peronismo apoye una iniciativa complementaria. Además, se tratará la suspensión de las PASO para las elecciones 2027
Este jueves, el Senado pondrá en discusión la ley de ludopatía, una iniciativa que podría quedar sancionada si el oficialismo y los bloques dialoguistas concretan el acuerdo sobre las modificaciones que impulsó el Gobierno. La sesión comenzará al mediodía y también incluirá el proyecto para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
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Luis Juez anticipó que el Senado suspenderá las PASO para 2027: “Vamos a estar con 41, 42 votos”
En diálogo con Infobae al Regreso, el senador de La Libertad Avanza estimó que la iniciativa reunirá entre 41 y 42 votos en la Cámara Alta y defendió que los partidos financien sus propios mecanismos de selección de candidatos
El senador nacional Luis Juez, de La Libertad Avanza, anticipó que el Senado avanzaría este jueves con la suspensión de las PASO para 2027 y el tratamiento de iniciativas vinculadas a la regulación de las apuestas online. En una entrevista con Infobae al Regreso, sostuvo que la ludopatía constituye un problema de salud pública, cuestionó la relación entre el juego y el financiamiento de la política y reclamó medidas para limitar el acceso a las plataformas.