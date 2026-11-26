Honduras podría recibir alrededor de siete frentes fríos durante la temporada que se extenderá hasta marzo de 2027. (Foto: Archivo)

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Honduras podría recibir hasta siete frentes fríos entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, según las proyecciones meteorológicas de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), que confirmó el ingreso del primer fenómeno de la temporada durante la tarde de este miércoles.

El meteorólogo de la institución, Alberto López, explicó que las estimaciones actuales contemplan alrededor de siete sistemas frontales que podrían afectar al país durante los próximos meses, aunque aclaró que la cantidad puede variar dependiendo del comportamiento de las condiciones atmosféricas.

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López detalló que la temporada oficial de frentes fríos comienza el 1 de diciembre y se extiende hasta la segunda semana de marzo. Sin embargo, el primer fenómeno ingresó antes del inicio formal de ese período.

El especialista insistió en que la cifra de siete frentes fríos constituye una proyección y no una cantidad definitiva de fenómenos que necesariamente impactarán Honduras.

El ingreso del primer sistema frontal ya provocó que las autoridades activaran medidas preventivas ante las lluvias y el descenso de las temperaturas que se esperan en diferentes regiones del territorio nacional.

El meteorólogo Alberto López explicó que la cantidad de sistemas frontales constituye una proyección que puede variar. (Foto: Redes sociales)

Ante las condiciones meteorológicas previstas, Copeco declaró Alerta Verde en seis departamentos de Honduras, debido a las lluvias, chubascos y cambios de temperatura asociados al ingreso del frente frío.

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La disposición está contenida en el Boletín de Alerta número 051-2026 y comprende los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara y Yoro.

La alerta tiene una duración de 48 horas, a partir de las 6:00 de la mañana de este miércoles 25 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el fenómeno generará abundante nubosidad, descenso de la temperatura ambiente y precipitaciones de intensidad variable, principalmente en las regiones norte y noroccidental del país.

El primer frente frío de la temporada ingresó al territorio hondureño durante la tarde de este miércoles 25 de noviembre. (Foto: Redes sociales)

Los pronósticos indican que se registrarán lluvias y chubascos de moderados a fuertes, acompañados de actividad eléctrica, especialmente en las zonas donde la influencia del sistema frontal sea mayor.

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Uno de los principales riesgos asociados al fenómeno son los acumulados de precipitación previstos para el norte de Honduras.

Según las estimaciones de Cenaos, las lluvias podrían alcanzar entre 100 y 120 milímetros en algunos sectores de esa región, una cantidad que podría generar complicaciones en comunidades vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra.

En las regiones central y oriental, así como en algunas áreas del suroccidente, se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, con variaciones dependiendo de las condiciones atmosféricas de cada zona.

Copeco declaró Alerta Verde en seis departamentos debido a las lluvias y el descenso de las temperaturas. (FOTO: Proceso HN)

Además de las precipitaciones, el ingreso del frente frío provocará un descenso de las temperaturas, por lo que las condiciones serán más frescas en comparación con las registradas durante los días anteriores.

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Las autoridades mantienen el monitoreo de la evolución del sistema frontal y sus efectos sobre el territorio nacional, especialmente en los seis departamentos que permanecen bajo alerta.

La temporada de frentes fríos representa uno de los períodos de mayor atención meteorológica para Honduras, debido a que estos sistemas pueden ocasionar lluvias persistentes, inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos y descensos importantes de temperatura.

Con la llegada anticipada de este primer fenómeno, las autoridades esperan que los próximos meses estén marcados por el ingreso de nuevos sistemas frontales, aunque su frecuencia e intensidad dependerán de las condiciones atmosféricas que se desarrollen hasta marzo de 2027.

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