La Cámara de Diputados debatirá este jueves, desde las 12, el proyecto de Presupuesto 2027, cuya aprobación busca el oficialismo como señal de previsibilidad económica. La iniciativa proyecta un crecimiento del 4%, inflación anual del 18%, dólar oficial de $1.847,60 a diciembre de 2027 y sostiene el superávit fiscal como eje. Entre los puntos más sensibles aparecen el financiamiento de la discapacidad —para el que se incorporaron partidas tras negociaciones— y el presupuesto universitario, que sigue generando cuestionamientos por considerarse insuficiente.
La sesión también incluirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos comerciales del Mercosur, la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y otras iniciativas de menor alcance.
En cambio, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, fue postergado para las sesiones extraordinarias de diciembre. El oficialismo confía en alcanzar el quórum, aunque mantiene negociaciones con bloques provinciales y dialoguistas.
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El importantísimo funcionario de la Casa Rosada se agarró la cabeza. Venía de mantener una reunión con un representante de un conocido banco de inversión de Wall Street. Sentado en su despacho, relataba incrédulo. “El tipo me discutía que no tenemos los votos en el Senado para la suspensión de las PASO. Me decía que la economía no está tan mal como dicen los medios… pero ¡Estaba preocupado por si tenemos o no los votos para suspender las PASO! Yo le decía que sí y el tipo no me creía… ¡Es un disparate! ¿Desde cuándo los mercados nos cuentan los votos en el Congreso?”.
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