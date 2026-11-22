Instituto se medirá ante Huracán por los octavos de final del Torneo Clausura

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Instituto recibirá a Huracán este domingo, desde las 22, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026. El ganador de la serie avanzará a cuartos de final, frente al que se imponga en el duelo entre River Plate y Lanús. El árbitro será Darío Herrera, con Yamil Possi en el VAR. La transmisión correrá por cuenta de ESPN Premium.

El cruce enfrenta al líder de la zona A con el octavo de la zona B y llega con contrastes marcados en el funcionamiento reciente de ambos equipos. La Gloria, dirigida por Diego Flores, acumula un invicto de ocho partidos, con cinco victorias y tres empates, entre ellos el 2-2 ante Newell’s en su última presentación oficial. El equipo cordobés ya aseguró, además, su clasificación histórica a la Copa Sudamericana.

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El Globo, conducido por Diego Martínez, llega tras cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas con un triunfo por 2-0 como visitante frente a Argentinos Juniors. El equipo de Parque Patricios terminó 15° en la tabla anual, posición que lo dejó sin acceso a competencias internacionales por esa vía, motivo por el cual necesita ganar el Clausura para meterse en algún torneo continental.

En el equipo local, los futbolistas a seguir son Gustavo Abregú, Alex Luna, Jeremías Lázaro y Fernando Alarcón. Del lado visitante, las miradas se concentran en Jordy Caicedo, Hernán Galíndez, Rodrigo Fernández Cedrés y Lucas Blondel.

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El historial reciente entre ambos equipos favorece al Globo. El último antecedente data del 3 de julio de 2025, cuando se midieron por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina: igualaron 0-0 en el tiempo reglamentario y el conjunto de Parque Patricios se impuso por 3-2 en la definición por penales.

Uno de los duelos de esta ronda se completará el lunes 23 de noviembre, a las 17, cuando Gimnasia de La Plata, tercero de la zona B, reciba a Newell’s, sexto de la zona A, en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El cruce que completará el cuadro de los cuartos de final será entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia, que se jugará el miércoles 25 de noviembre en la Bombonera.

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La Liga Profesional de Fútbol y la AFA confirmaron que la final del Torneo Clausura 2026 se jugará el 12 de diciembre en La Plata, una vez que concluyan las instancias de cuartos de final y semifinales que seguirán al cierre de los octavos.

Posibles formaciones:

Instituto: Marcos Ledesma; Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón; Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Diego Sosa, Giuliano Cerato; Juan Lázaro, Alex Luna; Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Huracán: Hernán Galíndez; Máximo Palazzo, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, César Ibáñez; Facundo Waller, Rodrigo Fernández; Facundo Kalinger, Leonardo Gil, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora: 22

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Yamil Possi

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba

TV: ESPN Premium