Jennifer Lopez recuerda su divorcio de Marc Anthony y revela cómo logró salir adelante. (James Devaney/WireImage)

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Jennifer Lopez habló sobre uno de los periodos más difíciles de su vida personal durante su próximo especial de conciertos, The JLO Show: Live in Las Vegas.

La cantante recordó su divorcio de Marc Anthony y explicó cómo enfrentó la separación, que ocurrió pocos años después del nacimiento de los gemelos que ambos tienen en común, Max y Emme.

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La intérprete de “Let’s Get Loud” hizo referencia a sus tres divorcios anteriores con un comentario dirigido al público.

“Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente empecé a mejorar en esto. Es gracioso. ¡Es gracioso! Sí, es gracioso. No es gracioso”, expresó entre risas, antes de reconocer que su experiencia con las relaciones matrimoniales también estuvo acompañada de momentos complicados.

Lopez describió aquella etapa con Anthony como “un momento realmente difícil”, especialmente porque sus hijos tenían apenas tres años cuando ocurrió la ruptura.

Jennifer Lopez admitió que su divorcio de Marc Anthony fue realmente difícil de sobrellevar. (WireImage)

La cantante explicó que llegó a cuestionarse su futuro sentimental y personal mientras atravesaba el proceso.

“Fue uno de esos momentos de la vida en los que estás a punto de rendirte por completo. Simplemente piensas: ‘Me he rendido con el amor. Me estoy rindiendo con la vida, con todo’. Pero tenía a estos dos pequeños bebés gemelos, ¿sabes?”, recordó.

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La artista también compartió que, en aquel momento, decidió buscar orientación de una de sus mentoras, Louise Hay, escritora de autoayuda y conferencista motivacional, a quien llamó para pedirle consejos sobre cómo continuar adelante.

“Le dije: ‘No sé qué voy a hacer. No sé cómo seguir adelante’”, relató, a lo que Hay le respondió con una pregunta relacionada con su experiencia como bailarina. “Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?”, le dijo.

Después de que la cantante confirmara que sí, su mentora le planteó qué hacía cuando se equivocaba al aprender una coreografía.

Jennifer Lopez logró sobreponerse gracias a Louise Hay. (AFP)

“Simplemente sigo adelante hasta que consigo hacer bien los pasos”, respondió Lopez. Entonces, Hay le dio un consejo que la cantante todavía recuerda: “Eso es todo, Jennifer. Sigue bailando siempre”.

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Los matrimonios de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Marc Anthony se casaron en 2004 y anunciaron su separación en 2011. Su divorcio quedó finalizado en 2014. Durante su matrimonio tuvieron a los gemelos Max y Emme, quienes nacieron en febrero de 2008.

Antes de su relación con el cantante puertorriqueño, Lopez estuvo casada con Ojani Noa, entre 1997 y 1998, y con Cris Judd, entre 2001 y 2003.

Posteriormente, la intérprete volvió a casarse con Ben Affleck. La pareja, que había mantenido una relación sentimental a principios de los años 2000, retomó su romance y contrajo matrimonio en 2022. Sin embargo, su relación terminó nuevamente en 2024 y el divorcio quedó formalizado en 2025.

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En declaraciones recientes a Variety, Jennifer Lopez también habló sobre los cambios en su manera de entender las relaciones sentimentales y el amor después de sus experiencias personales.

Jennifer Lopez ve las relaciones amorosas de forma diferente en la actualidad. (REUTERS)

“He aprendido mucho durante los últimos 20 años, pero también los últimos años han estado relacionados con conocerme mejor y comprender realmente qué es el amor”, explicó.

La cantante añadió que su percepción del amor durante la infancia cambió con el paso del tiempo y las experiencias que ha vivido.

“El amor es una sensación de seguridad y protección. Los matrimonios y las personas pueden prometerte el mundo, comprometerse y hacer todos los gestos importantes, pero el amor es algo diferente”, señaló.

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Jennifer Lopez señaló que el matrimonio y el amor son conceptos distintos. (The New York Times)

También explicó que, para ella, las acciones tienen mayor relevancia que las ceremonias o las promesas. “Se trata de las acciones, de estar presente, de comprender. No se trata de irse. Se trata de ser constante”, expresó.

The JLO Show: Live in Las Vegas se estrenará el jueves 26 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, a través de CBS. Una versión extendida estará disponible posteriormente en Paramount+.