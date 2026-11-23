Gimnasia La Plata chocará contra Newell's por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura

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Gimnasia La Plata y Newell’s se enfrentarán en El Bosque por los octavos de final del Torneo Clausura. El Lobo se clasificó tercero en la zona B con un gran presente, mientras que la Lepra hizo lo propio en la sexta plaza del grupo A. Nicolás Ramírez será el árbitro principal del duelo que iniciará a las 17:00 y será transmitido por TNT Sports. El ganador se medirá en cuartos contra el vencedor de Boca Juniors o Independiente Rivadavia.

El elenco conducido por Ariel Pereyra llega con una gran actualidad: no pierde hace 10 partidos y, además de asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana por la Tabla Anual, quedó tercero en la zona B con 31 unidades (9 victorias, cuatro empates y tres caídas). En medio de su racha, el Tripero venció a equipos como Rosario Central de visitante, igualó contra Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia fuera de casa y se impuso 2-1 contra Belgrano de Córdoba en su última presentación.

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Del otro lado, Newell’s se metió a los playoffs con un presente irregular. Más allá de que no pasó grandes sobresaltos para clasificar como el sexto mejor ubicado en la zona A con 23 puntos (5 triunfos, ocho igualdades y tres derrotas), el equipo de Frank Darío Kudelka no se impone en el marcador hace tres partidos.

Tras una caída contra Gimnasia de Mendoza y un triunfo sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, la Lepra empató sin goles contra San Lorenzo, 1-1 contra Unión de local y 2-2 contra Instituto en Córdoba. Hay que destacar que en la última presentación rotó al equipo para gestionar la carga física de los jugadores.

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Cabe recordar que, en caso de igualdad en los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario para definir el ganador. En caso de persistir el empate, se ejecutará la tanda de penales. El vencedor de Gimnasia La Plata y Newell’s se cruzará contra el ganador de Boca Juniors o Independiente Rivadavia, que jugarán el próximo miércoles desde las 21:00 en La Bombonera.

Del mismo lado del cuadro, Rosario Central chocará contra Barracas Central por los cuartos de final. El Canalla dejó en el camino de forma contundente a Gimnasia de Mendoza con un triunfo 3-1 en el Gigante de Arroyito y el Guapo dio el golpe de visitante: venció 1-0 a Defensa y Justicia.

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Posibles formaciones

Gimnasia La Plata: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Janson, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea o Lautaro Giannetti, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Sebastián Habib

Estadio: Juan Carmelo Zerillo - El Bosque

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

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