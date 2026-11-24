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La apneísta neerlandesa Jeanine Irina Grasmeijer, poseedora del récord mundial femenino en inmersión libre (FIM), murió el pasado 16 de noviembre a los 33 años, según informó su familia a través de una publicación de Facebook.

“Con gran tristeza anunciamos que Jeanine Irina Grasmeijer falleció el 16 de noviembre de 2026, a la edad de 33 años. Era una mujer cariñosa, alegre, emprendedora y fuerte. Ningún reto era demasiado grande para ella, y cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación”, anunció su familia en redes sociales. También informaron que el funeral se celebrará este miércoles 25 de noviembre, “tras la ceremonia de despedida, nos reuniremos en la cafetería para compartir el dolor y los recuerdos. Ven tal como eres; el color es bienvenido”.

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Grasmeijer alcanzó un primer récord mundial en modalidad FIM en 2013 tras alcanzar una profundidad de 90 metros en apnea, un título que volvió a conseguir tres años después completando la inmersión de 92 metros en 3 minutos y 46 segundos. La Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) la reconoció como la mujer más joven en conseguir una marca mundial en esta disciplina.

La familia comunicó la muerte durante el fin de semana mediante una publicación en la cuenta de Facebook de la deportista. No informó la causa, aunque trascendió que no se habría tratado de un accidente deportivo. Los familiares señalaron que ningún desafío era demasiado grande para ella y que perseguía sus objetivos con determinación. “Dejó huella en la vida de muchas personas, y su recuerdo permanecerá con todos nosotros para siempre”, agregaron.

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La apnea consiste en contener la respiración bajo el agua para alcanzar la mayor profundidad o permanecer sumergido el mayor tiempo posible, sin utilizar un tanque de oxígeno. En la modalidad de inmersión libre, los competidores emplean una cuerda para impulsarse tanto en el descenso como en el ascenso.

Grasmeijer comenzó a competir después de descubrir esta práctica durante un viaje por el sudeste asiático, tras terminar la escuela. Antes había nadado por placer, atraída por “el silencio y la serenidad” que le proporcionaba el agua. La deportista relató en 2015 a la Universidad de Maastricht, donde estudió medicina, que un curso de buceo en Tailandia no cumplió sus expectativas porque se sentía “muy pesada y limitada”. Meses más tarde encontró una escuela de apnea y comprobó que tenía facilidad para la disciplina.

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Su primera experiencia en apnea estática duró cinco minutos. Su instructor le planteó entonces la posibilidad de prepararla para batir un récord holandés, una meta que marcó el inicio de su etapa competitiva. En 2013, cuando tenía 20 años, Grasmeijer se convirtió en la mujer más joven en lograr el récord mundial femenino de inmersión libre. Alcanzó una profundidad de 90 metros en Kalamata, Grecia.

Dos años después se consagró en el Campeonato Mundial de Buceo en Profundidad de AIDA. En 2016 recuperó el récord mundial femenino durante la competencia DeepSea Challenge de Bonaire, con una inmersión de 92 metros completada en tres minutos y 46 segundos. La marca se mantuvo vigente hasta 2018, según Dive Magazine. AIDA destacó que sus resultados al máximo nivel la convirtieron en una pionera de este deporte y afirmó que la extrañará profundamente. Al momento de su muerte, Grasmeijer se había retirado del deporte profesional. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, vivía en Arnhem, en la provincia de Güeldres (Países Bajos), y trabajaba como voluntaria en una tienda de ropa.

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El comunicado de su familia

Con gran tristeza comunicamos el fallecimiento de Jeanine Irina Grasmeijer el 16 de noviembre de 2026, a la edad de 33 años.

Era una mujer dulce, espontánea, emprendedora y fuerte. Ningún reto era demasiado grande para ella, y si se proponía algo, iba directamente a por ello. Dejó huella en muchas personas, y su recuerdo permanecerá con nosotros para siempre.

El miércoles 25 de noviembre nos despediremos oficialmente de Jeanine. Queremos que todos tengan la oportunidad de asistir; pueden encontrar más información sobre el servicio de despedida en https://app.rouwkaarten.online/jeanine-grasmeijer/.

Le agradeceríamos que nos informara si va a asistir; puede hacerlo a través del enlace (haga clic en el botón RSVP).

Agradecemos a todos su simpatía y cálido apoyo.

Anja, Jan & Marleen, Mariëlle, Arjan & María