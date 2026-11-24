Jeanine Grasmeijer, en acción

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Tenía 20 años, llevaba apenas unos meses practicando apnea y ya era la mujer más joven en registrar un récord mundial en esta disciplina. Jeanine Irina Grasmeijer, la apneísta neerlandesa que con apenas dos décadas de vida descendió 90 metros con una sola bocanada de aire, murió a los 33 años. Su familia lo comunicó a través de su cuenta de Facebook sin revelar la causa del fallecimiento, aunque trascendió que no se trató de un accidente deportivo. El funeral se celebrará este miércoles 25 de noviembre en los Países Bajos, con transmisión por internet para quienes no pudieron estar presentes.

“Era una mujer cariñosa, alegre, emprendedora y fuerte. Ningún reto era demasiado grande para ella, y cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación”, escribió su familia en el anuncio. “Dejó huella en la vida de muchas personas, y su recuerdo permanecerá con todos nosotros para siempre”, agregaron antes de invitar a asistir a la ceremonia de despedida con una consigna que la definía: “Ven tal como eres; el color es bienvenido”.

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De Tailandia al podio mundial en menos de un año

Grasmeijer creció en Emmen, en el noreste de los Países Bajos, y estudió Medicina en la Universidad de Maastricht. Su encuentro con la apnea fue casi accidental: durante un viaje por el sudeste asiático, al terminar la escuela, intentó un curso de buceo convencional en Tailandia que no cumplió sus expectativas. En sus propias palabras, se sentía “muy pesada y limitada” con el equipo. Meses después encontró una escuela de apnea y comprobó que tenía facilidad natural para contener la respiración bajo el agua; había nadado por placer desde siempre, atraída por “el silencio y la serenidad” que le daba el agua.

Su primera inmersión en apnea estática duró cinco minutos. El instructor detectó el talento de inmediato y le propuso prepararse para batir un récord holandés. Esa conversación marcó el inicio de una carrera meteórica: en septiembre de 2013, con apenas 20 años y menos de un año de entrenamiento competitivo, Grasmeijer descendió 90 metros en Kalamata, Grecia, en la modalidad de inmersión libre, que consiste en bajar y subir impulsándose con los brazos a lo largo de una cuerda vertical, sin aletas. Ninguna mujer tan joven había firmado una plusmarca universal en este deporte. La Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) la reconoció como la mujer más joven en conseguir una marca mundial en la disciplina.

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Su funeral se desarrollará este miércoles

El récord le duró seis días. La rusa Natalia Molchanova, leyenda de la especialidad, lo superó con 91 metros durante el Mundial de profundidad de AIDA. Lejos de desanimarse, la neerlandesa siguió progresando: en 2015 se proclamó campeona del mundo de inmersión libre en esa misma competencia internacional. Su gran momento llegó en 2016, en Bonaire, isla caribeña bajo soberanía neerlandesa. Allí, en el DeepSea Challenge, alcanzó los 92 metros y recuperó el récord mundial tras permanecer sumergida tres minutos y cuarenta y seis segundos. La marca resistió hasta julio de 2018, cuando la italiana Alessia Zecchini llegó a los 93 metros. Antes de eso, Grasmeijer también había firmado dos plusmarcas nacionales en piscina: seis minutos y treinta y un segundos en apnea estática y 178 metros en dinámica con monoaleta.

Fuera de la competición, ejerció como instructora en el club ESKO —hoy Freediving Utrecht— y participó en varios programas de televisión de su país. Al momento de su muerte, Grasmeijer vivía en Arnhem, en la provincia de Güeldres, y trabajaba en una tienda de ropa. AIDA la despidió con un mensaje en el que destacó su humildad, su inteligencia y una capacidad para estar plenamente presente en cada momento, y la definió como “una verdadera pionera”.

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Qué es la apnea deportiva: contener la respiración como deporte de élite

La apnea deportiva es la versión competitiva de la inmersión a pulmón libre. Los participantes se sumergen sin equipos de oxígeno ni ningún aparato que les ayude a respirar, y el objetivo varía según la modalidad: puede ser alcanzar la mayor profundidad, recorrer la mayor distancia horizontal o permanecer la mayor cantidad de tiempo bajo el agua. Es un deporte de alto riesgo porque, si algo sale mal, lo que está en juego es la vida del deportista.

Existen varias disciplinas dentro de la apnea. La más reconocida es la apnea con peso fijo (CWT, por sus siglas en inglés), en la que el buceador desciende y regresa a la superficie sin tocar la cuerda guía y con el mismo lastre durante todo el recorrido. Puede realizarse con aletas o sin ellas; la versión sin aletas exige mayor técnica. La inmersión libre, la modalidad en que Grasmeijer fue récord mundial, permite apoyarse en la cuerda tanto en el descenso como en el ascenso: la técnica se centra en el uso de los brazos y los buceadores de élite son capaces de superar los 100 metros de profundidad.

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La apnea sin límites (NLT) lleva la disciplina al extremo: el deportista desciende en un trineo mecánico y activa un globo de flotación para subir. El récord en esta modalidad lo tiene el austriaco Herbert Nitsch, con 214 metros. Por su parte, la apnea dinámica es la única que se practica en piscina: el objetivo es recorrer la mayor distancia horizontal posible bajo el agua, con aletas o sin ellas. Y la apnea estática es la más mental de todas: el deportista flota boca abajo, sin desplazarse, intentando permanecer el mayor tiempo posible. El récord avalado por el Libro Guinness lo tiene el español Aleix Segura Vendrell, con 24 minutos y 3 segundos.

Vivía en Arnhem, en la provincia de Güeldres, y además trabajaba en una tienda de ropa

El peligro está en la naturaleza misma del deporte. El principal riesgo ocurre durante el ascenso: el cambio de presión, combinado con los gases en la sangre y los tejidos, puede provocar un síncope, es decir, un desmayo. Bajo el agua, perder el conocimiento puede ser fatal. Por eso la apnea se practica siempre con un compañero presente, cuya única función es intervenir si el deportista pierde la conciencia. Además de los síncopes, los cambios de presión en las inmersiones profundas pueden causar barotrauma, daños en los tímpanos, hemorragias nasales o incluso colapso pulmonar. Si no se respetan los tiempos de descompresión en el ascenso, la acumulación de nitrógeno puede derivar en un síndrome de descompresión similar al que sufren los submarinistas.

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La apnea deportiva está regulada por dos organismos distintos, la World Underwater Federation (CMAS) y AIDA, cada uno con sus propias normas de competencia y sus propias marcas registradas. Fue precisamente AIDA la que registró y validó los dos récords mundiales de Jeanine Grasmeijer, la joven que pasó de su primera clase a la élite mundial en menos de doce meses y que, al retirarse, dejó una huella en la comunidad de la apnea que sus colegas y su familia despidieron este miércoles en los Países Bajos.