Para un préstamo de $15 millones a 36 meses, se calcula una cuota de $662.022 con tasa preferencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Comprar un auto depende muchas veces de las posibilidades de financiamiento que tenga cada persona. Al momento de pedir un préstamo, no solo importa cuánto dinero se puede conseguir, sino también en cuánto tiempo hay que devolverlo, qué tasa se aplica y cuáles son los requisitos. En el caso de la línea que ofrece el Banco Nación, esas condiciones varían según el perfil del solicitante, por lo que conviene conocerlas antes de ir a la concesionaria.

Se trata de +Autos con BNA, un préstamo personal que permite adquirir vehículos 0 km y usados de hasta 10 años de antigüedad (nacionales e importados), con un plazo de hasta 72 cuotas mensuales en la modalidad de tasa fija en pesos. A comienzos de noviembre, la entidad anunció una baja en el costo de esta opción: la tasa nominal anual (TNA) quedó en 25% para quienes cumplan determinadas condiciones, mientras que para el resto es del 46 por ciento.

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En cuanto a los montos, los créditos van desde $1 millón hasta $50 millones. Dentro de esos márgenes, se puede financiar hasta el 100% del valor de venta de la unidad, con el IVA incluido. Sin embargo, el comprador debe tener en cuenta un límite: “No se financiará el patentamiento ni otros gastos que puedan existir”.

Respecto de los destinatarios, la línea está dirigida a personas físicas que reúnan las condiciones necesarias para recibir un préstamo personal. Tampoco es obligatorio haber operado antes con la entidad. “Si no sos cliente, también podés acceder al préstamo”, aclara el Banco Nación.

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La solicitud del préstamo se debe hacer en la agencias o concesionarias al momento de comprar el auto. (NA)

Cómo se hace el trámite

La gestión se realiza de manera digital en los concesionarios adheridos, donde el interesado tiene que presentarse con su DNI. Allí puede conocer la oferta disponible y solicitar el crédito en el mismo lugar, sin necesidad de hacer trámites en una sucursal bancaria. Además, la entidad no cobra gastos de otorgamiento.

Otro punto a considerar es el de las garantías. Para obtener el dinero alcanza con la firma del solicitante, ya que no se requiere suscribir un pagaré ni prendar el vehículo. “Al ser un préstamo personal no prendario, no requiere inscribir la prenda”, señaló el banco en un comunicado.

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Cómo acceder a la tasa más baja

El costo del financiamiento depende en buena medida del vínculo que cada persona tenga con la entidad. Para obtener la tasa preferencial es necesario cobrar el sueldo o la jubilación en el Banco Nación y contar con una tarjeta de crédito emitida por esa institución.

Ambas condiciones se verifican durante la gestión en la concesionaria. En caso de no tener el plástico, el solicitante puede pedirlo a través de la aplicación BNA+.

A estos requisitos se suma el seguro del auto, que se debe contratar con Nación Seguros por medio del banco una vez otorgado el crédito. La póliza tiene que ser como mínimo de terceros completos, aunque también se admite una cobertura contra todo riesgo. A su vez, el pago debe quedar adherido al débito automático en una tarjeta de crédito del BNA.

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Es un hecho que no basta con reunir estas exigencias al inicio de la operación, ya que hay que sostenerlas durante toda la vigencia del préstamo. “Si alguna de estas condiciones no se cumple o deja de cumplirse, podrás perder la bonificación de tasa y se aplicará el tratamiento previsto en los Términos y Condiciones”, advierte la entidad.

La tasa nominal anual (TNA) preferencial es del 25% para quienes cumplan ciertos requisitos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, quienes no reúnan los requisitos o prefieran no adherir también tienen la posibilidad de tomar el crédito en pesos, pero bajo las condiciones generales. Esto implica una tasa 21 puntos porcentuales más alta que la preferencial.

Cuánto se paga por mes

La diferencia entre una alternativa y la otra se traslada de forma directa a la cuota. De acuerdo con el ejemplo difundido por el banco, un préstamo de $15 millones a 36 meses tiene una primera cuota de $662.022, con IVA incluido, para quienes acceden a la tasa preferencial.

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En cambio, con la tasa general, el pago inicial por el mismo monto y plazo asciende a $895.841 por mes. De esta manera, la brecha entre ambas opciones es de $233.819 en el primer mes.

Además del esquema en pesos, el programa cuenta con una modalidad en UVA, que tiene un plazo máximo más corto, de hasta 60 meses. En cuanto a la devolución del dinero, la línea prevé pagos mensuales calculados mediante el sistema francés.

Para quienes estén interesados en averiguar por un crédito, la red de atención alcanza a las 24 provincias, con más de 1.400 concesionarios adheridos. Según las cifras que informó el Banco Nación a comienzos de noviembre, en lo que iba de 2026 se habían otorgado más de 32.000 préstamos por más de $514.000 millones, con un monto promedio por operación cercano a los 16 millones de pesos.

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