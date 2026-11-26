Un pasillo de seguridad acondicionado como galería exhibe pinturas iluminadas junto a un acceso reforzado

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Cada verano, miles de personas preparan sus casas para quedar vacías durante días o semanas. Se cierran ventanas, se activan alarmas, se dejan luces programadas y se procura que alguien pase de vez en cuando. Sin embargo, hay algo que muchas veces queda fuera de esa planificación: los cuadros, las esculturas, las antigüedades y otros objetos de valor que permanecen en el hogar mientras sus dueños están lejos.

El riesgo no se limita a un robo. Una filtración, un problema de humedad, una variación brusca de temperatura, el polvo acumulado, una obra de refacción o un accidente doméstico pueden provocar daños irreversibles. En el caso del arte, reponer un objeto no siempre es una posibilidad. Su valor puede estar ligado a la historia familiar, a una adquisición que llevó años concretar, a la trayectoria de un artista o a un recuerdo que no tiene equivalente económico.

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La seguridad de las obras de arte se convirtió hace tiempo en una actividad especializada en las principales capitales del mercado internacional. Ginebra, Luxemburgo, Singapur, Londres y Nueva York cuentan con instalaciones dedicadas al almacenamiento de colecciones privadas, donde la custodia se combina con condiciones ambientales controladas, sistemas de seguridad, logística especializada y servicios de conservación. Las denominadas art vaults o bóvedas de arte dejaron de ser un recurso exclusivo de grandes museos para convertirse también en una alternativa para coleccionistas privados, galerías, inversores y familias.

Una filtración, un problema de humedad, una variación brusca de temperatura, el polvo acumulado, una obra de refacción o un accidente doméstico pueden provocar daños irreversibles

Un caso emblemático es el de los freeports de Ginebra, en Suiza, considerados entre los grandes centros internacionales de almacenamiento de obras de arte. Estos complejos ofrecen infraestructura de alta seguridad y espacios acondicionados para preservar pinturas, esculturas y objetos de colección. En otros mercados, empresas especializadas como UOVO, en Estados Unidos, o Le Freeport, en Singapur, desarrollaron un modelo que combina almacenamiento, manipulación profesional, acceso a las obras y servicios complementarios.

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Según un relevamiento internacional de coleccionistas incluido en el informe The Art Market, elaborado por Arts Economics junto con Art Basel y UBS, el 45% de las obras se guarda en el hogar, pero un porcentaje significativo ya recurre a espacios especializados: un 11% utiliza bóvedas bancarias, otro 11% depósitos generales y un 9% freeports. El estudio también reveló que más del 30% de las obras de las colecciones consultadas permanecía fuera de exhibición, en instalaciones de almacenamiento. La guarda dejó de ser una decisión excepcional para convertirse en parte de la experiencia de coleccionar.

A esa tendencia se suma una realidad que no puede ignorarse: el robo de arte y bienes culturales. Aunque no existe una estadística mundial completa y homogénea, muchos delitos no se denuncian y otros ni siquiera se detectan.

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No se trata de vivir con temor ni de convertir cada objeto en una preocupación, sino de asumir que la prevención es una parte de la protección patrimonial

Las vacaciones, las mudanzas y las reformas son momentos en los que la atención suele concentrarse en cuestiones operativas, pero también pueden ser una oportunidad para revisar qué se deja en casa y bajo qué condiciones. No se trata de vivir con temor ni de convertir cada objeto en una preocupación, sino de asumir que la prevención es una parte de la protección patrimonial. En el caso del arte, además, la seguridad física debe ir de la mano de la conservación: una obra puede estar perfectamente protegida contra robos y, aun así, deteriorarse si no se encuentra exhibida o almacenada de manera correcta, en condiciones adecuadas de temperatura, humedad, calidad de aire e iluminación.

En Argentina ya existe este servicio donde cada obra pasa por un periodo de cuarentena, un protocolo de ingreso que consiste en una desinsectación preventiva y un “condition report” donde se detalla el estado de conservación. El objetivo es que el resguardo no sea simplemente guardar un cuadro detrás de una puerta blindada, sino garantizar un buen estado de conservación y facilitar su futura recuperación, exhibición o traslado.

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La iniciativa responde, además, a una nueva manera de pensar el valor. No todo lo importante tiene un precio de mercado, ni todo aquello que merece protección es necesariamente una inversión. Hay obras heredadas, piezas compradas en viajes, trabajos de artistas emergentes, objetos que acompañaron distintas etapas de una vida. Su importancia no depende de cuánto podrían valer en una subasta, sino de lo que representan para quien las posee.

En un contexto donde viajar, mudarse o renovar la casa forman parte de la vida cotidiana, contar con espacios especializados para proteger aquello que no se puede reemplazar empieza a ser una extensión natural de la planificación. Porque irse de vacaciones debería significar desconectar, no preguntarse qué habrá pasado con aquello que quedó en casa. Y, en definitiva, cuidar el arte también es cuidar una parte de nuestra propia historia.

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El autor es CEO de Ingot y Presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad (Caesacs)