Central y Gimnasia, frente a frente

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Rosario Central afronta los octavos de final del Torneo Clausura 2026 con el impulso de una campaña regular que lo dejó como el mejor equipo de la Zona B, aunque con la espina clavada de haber rozado el título de la Tabla Anual sin poder concretarlo. Este domingo, desde las 16, el Gigante de Arroyito recibirá a Gimnasia de Mendoza en un duelo que marcará el inicio de ambos en la carrera por un nuevo trofeo. Se podrá seguir por ESPN Premium.

A pesar de la desazón que dejó la definición agónica del campeón de la Liga 2026, en la que el equipo estuvo a un paso de la corona hasta el último minuto de la última fecha, Jorge Almirón y sus dirigidos pusieron el foco en lo que viene. Central llega a este cruce como uno de los favoritos: acumula nueve partidos sin perder, con ocho victorias, cinco de ellas consecutivas, y una sola igualdad. El último resultado fue el 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, un triunfo que, además del valor deportivo, tuvo un componente histórico: la inauguración de la tercera bandeja de la platea del estadio, que amplió la capacidad del Gigante de Arroyito.

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La localía será un factor determinante en la búsqueda del Canalla. Por haber finalizado primero en su zona, Central tendrá la ventaja de jugar de local hasta las semifinales, independientemente de los rivales que enfrente. En caso de superar a Gimnasia, el próximo adversario saldrá del cruce entre Defensa y Justicia y Barracas Central, programado para el fin de semana del 29 de noviembre. En esa hipotética instancia de cuartos de final, el equipo de Almirón volvería a recibir en Arroyito.

Los números respaldan el buen presente del Canalla. La racha de nueve partidos invictos lo posiciona entre los equipos más regulares del torneo y consolida la candidatura que ya insinuaba en la fase regular. En paralelo, la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 —asegurada por haber sido segundo en la Tabla Anual— añade un estímulo adicional al plantel de cara a lo que resta del año.

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El panorama para el Lobo mendocino es diferente, aunque no le quita noi motivación ni ambición. El conjunto que dirige Darío Franco llega a Rosario con cuatro partidos sin ganar, el último de los cuales fue un empate 1-1 ante Independiente Rivadavia en el clásico provincial. En su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino tras 41 años de ausencia, Gimnasia concluyó octavo en la Zona A y decimoséptimo en la clasificación general del año. Dentro de sus filas está Agustín Módica, con pasado en el Canalla, que viene de anotar diez goles y está siendo seguido por la selección de Italia.

El historial reciente entre ambos clubes es, en la práctica, inexistente. El último enfrentamiento directo data del 4 de abril de 1982, cuando Central se impuso 2-1 como visitante con goles de José Iglesias, Omar Palma y Raúl Muñoz. El extenso tiempo transcurrido desde ese cruce es, en sí mismo, un reflejo de las diferentes trayectorias que siguieron los dos clubes en las décadas siguientes.

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Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Juan Giménez o Sebastián Zaracho, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Gonzalo Guiffrey, Ezequiel Muñoz y Leandro Carrera; Lucas Paredes, Elías Fernández, Federico Antonini, Franco Lencioni y Matías Recalde; Agustín Módica e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 16.00

TV: ESPN Premium