Colombia derrotó agónicamente a Japón (Federación Colombiana de Fútbol)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Honduras y Colombia por la fecha 2 del grupo L del Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

El partido se jugará el 24 de noviembre de 2026 a partir de las 10:30 a. m. (hora de Colombia) en el campo 8 del centro de alto rendimiento del Aspire Zone.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa y durante los 90 minutos de partido.