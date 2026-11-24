¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Honduras y Colombia por la fecha 2 del grupo L del Mundial Sub-17 de Qatar 2026.
El partido se jugará el 24 de noviembre de 2026 a partir de las 10:30 a. m. (hora de Colombia) en el campo 8 del centro de alto rendimiento del Aspire Zone.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa y durante los 90 minutos de partido.
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Entrenador europeo analizó qué tan cerca está la selección Colombia de los éxitos de España: “Empiezan a mejorar su sistema formativo”
Infobae Colombia habló con Miguel Casal, licenciado en UEFA Pro, quien recordó el resultado de la sub-15 cafetera para ejemplificar el progreso que tuvo el país en sus divisiones menores
Miguel Casal, director técnico de fútbol español, ve señales de avance en Colombia en comparación con el balompié de su país, aunque considera que todavía debe consolidar sus procesos de formación para acercarse a los resultados que España ha obtenido en el fútbol internacional.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Colombia comienza con el pie derecho su participación en el Mundial Sub-17 de Qatar: derrotó por 2-1 a Japón con agónico gol de Samuel Martínez
La selección dirigida por Fredy Hurtado debutó en un partido intenso desde lo físico y con goles de Adrián Mosquera y Samuel Martínez, se llevan los tres puntos en Doha
Colombia derrotó a Japón por 2-1 el 21 de noviembre de 2026 en Doha, en su estreno en el Mundial Sub-17 de Qatar y comenzó el Grupo L con una victoria obtenida en el tiempo añadido. Miguel Agámez abrió el marcador, Saito Sho igualó antes del descanso y Samuel Martínez convirtió el penal decisivo.
La “Tricolor” buscará su clasificación a la siguiente fase
El 21 de noviembre de 2026, la selección Colombia derrotó por 1-2 a Japón en su debut mundialista , con un penal de Samuel Martínez en el tiempo añadido que le dio sus primeros tres puntos en el Grupo L del Mundial Sub-17 de Qatar.
El desenlace llegó en los cuatro minutos de reposición, después de que Japón quedara con 10 jugadores por la expulsión de Anthony Motosuna. El equipo asiático solicitó dos revisiones mediante el sistema de apoyo arbitral por video en jugadas decisivas, pero el árbitro francés Willy Delajod sostuvo sus decisiones.
Miguel Agámez abrió el marcador a los cuatro minutos tras una recuperación en la mitad de la cancha y una corrida de Adrián Mosquera por la banda derecha. El delantero envió el centro y el mediocampista resolvió la primera ocasión clara del conjunto dirigido por Fredy Hurtado.
Japón tomó el control de la pelota después del gol y acumuló aproximaciones sobre el arco colombiano. Satomi Taifuku desaprovechó una chance luego de una salida fallida del arquero Samuel Martínez, mientras que Maki Kitahara tuvo un tanto anulado por posición adelantada.
La igualdad llegó a los 38 minutos. Riku Nakajima levantó un envío al área, Kitahara bajó la pelota de cabeza y Saito Sho definió sin marca ante la defensa colombiana.
Colombia tuvo dificultades para conservar la posesión durante buena parte del primer tiempo. José Escorcia, Mosquera y Agámez intervinieron poco en ataque, mientras Japón insistía por las bandas y mediante jugadas de pelota detenida.
El seleccionado colombiano recuperó presencia ofensiva tras el descanso, con Escorcia como conductor. Matías Caicedo superó al arquero Ogishita Kosei en una acción, pero su remate pasó cerca de uno de los postes.
La dinámica cambió cuando Anthony Motosuna recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Martínez. Japón pidió revisar la jugada, aunque Delajod mantuvo la sanción y dejó al cuadro asiático en inferioridad numérica.
Con un futbolista más, Colombia instaló el juego en territorio rival. Simón Rojas, Escorcia y Samuel Martínez participaron en la elaboración, mientras Santiago Vallecilla se sumó a los avances desde el fondo.
Martínez encaró a Sosuke Hoshi dentro del área en el tiempo añadido y cayó tras el contacto del defensor. La revisión solicitada por Japón no modificó el cobro, y el número 10 convirtió desde el punto penal para establecer el 2-1 definitivo.
Adrián Mosquera y Weiner Martínez fueron amonestados en Colombia. Japón recibió tarjetas para Motosuna y Shota Okamoto, además de la expulsión de su defensor y capitán.