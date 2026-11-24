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El rendimiento de Facundo Jagger Herrera en Boca Juniors sumó un nuevo respaldo de peso. Después de los elogios que le había dedicado durante su irrupción en Primera División, Oscar Ruggeri pidió que el defensor comience a tener minutos en la selección argentina y remarcó las condiciones que, a su criterio, lo perfilan como una alternativa a futuro para la última línea.

El ex campeón del mundo hizo el planteo durante una nueva emisión de F90, por ESPN, al ser consultado sobre el crecimiento del juvenil surgido de las divisiones inferiores del Xeneize. El Cabezón puso el foco en la proyección del marcador central y consideró que debería incorporarse de manera paulatina al grupo nacional, con partidos que le permitan familiarizarse con la exigencia internacional.

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“Herrera lo tiene que llamar a la selección. A mí me gustaría que ya juegue en la Selección, que empiece a tener partidos”, expresó el ex defensor. La afirmación abrió un intercambio en la mesa sobre la edad del futbolista y el margen que tendría de cara a la próxima Copa del Mundo.

Ruggeri consultó cuánto faltaba para el Mundial y, ante la respuesta de que quedaban cuatro años, proyectó la edad con la que podría llegar Herrera al torneo. “Perfecto. Va a llegar con 22”, dijo en un primer momento. Después corrigió el cálculo junto al resto de los panelistas y coincidió en que el zaguero tendría 23 años (nació el 11 de julio de 2006). “Listo. Tremendo central tenemos”, completó el ex futbolista, quien integró el plantel de la selección argentina que ganó el Mundial de México 1986.

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Ruggeri pidió a Herrera para la selección argentina

El pedido de Ruggeri no se limitó a una eventual citación testimonial. El ex marcador central sostuvo que Herrera debería jugar desde ahora en el equipo nacional para incorporar experiencia y acostumbrarse a la convivencia de un plantel de selección. Uno de los integrantes de la mesa le preguntó si su propuesta apuntaba a que el defensor empezara a transitar esa dinámica. “Sí, pero ya que empiece a jugar ahora”, respondió Ruggeri. La frase resume su postura: no esperar a que el futbolista acumule más temporadas en la élite para evaluar su presencia, sino darle rodaje en el ciclo que desembocará en la próxima Copa del Mundo. El joven, que tuvo un gran desempeño en la final de la Copa Sudamericana, lleva 17 partidos en lo que va de la temporada y aportó un gol (contra Independiente)

El ex defensor de Boca Juniors, River Plate y la selección argentina destacó la naturalidad con la que Herrera afrontó sus primeros encuentros en el plantel profesional. Para Ruggeri, esa madurez se advierte en acciones que suelen exponer a los jugadores jóvenes, sobre todo en una posición que exige decisiones rápidas y dominio del juego aéreo, la marca y la salida desde el fondo. “Este pibe salió a jugar y parece un viejo”, afirmó.

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Herrera se consolidó como una de las alternativas que encontró Boca para la defensa durante el semestre. Su presencia ganó terreno en un plantel que cuenta con futbolistas de recorrido como Marco Pellegrino, Nicolás Figal y Ayrton Costa, y su rendimiento le permitió competir por un lugar en la formación titular junto a Lautaro Di Lollo.

No es la primera vez que Ruggeri se refiere de manera favorable al zaguero. En septiembre, cuando Boca Juniors avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras superar a San Pablo, el ex defensor ya había reparado en la lectura de juego del juvenil y en su capacidad para elegir entre un despeje y una salida asociada.

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En aquella oportunidad, había señalado que no era frecuente que un jugador de esa edad entendiera cuándo debía rechazar la pelota y cuándo convenía iniciar una jugada desde el fondo. También defendió a Herrera de los cuestionamientos por una acción puntual en la serie frente al conjunto brasileño. “Los buenos centrales son los que te dan seguridad”, había sostenido el Cabezón. Su valoración estaba vinculada con una idea recurrente en sus análisis: para un marcador central, la prioridad debe ser resolver la jugada sin asumir riesgos innecesarios cerca de su propia área.

La evolución de Herrera llevó a Rodolfo Arruabarrena a darle continuidad en el primer equipo. El entrenador lo incluyó en varios compromisos de las distintas competencias y el defensor respondió con actuaciones que lo posicionaron entre los jóvenes con mayor presencia en el plantel.

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El apodo Jagger lo acompaña desde las divisiones inferiores por su parecido con Mick Jagger, cantante de The Rolling Stones. Con ese nombre se volvió reconocido entre los hinchas de Boca y dentro del ambiente del fútbol, aunque en la cancha su función está lejos de las referencias extradeportivas: ordenar la última línea, anticipar a los delanteros rivales y ofrecer una salida limpia cuando el equipo inicia desde atrás.