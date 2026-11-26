El mapa de los 22 pilotos de la Fórmula 1 para 2027

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Antes de los últimos dos Grandes Premios de la temporada, el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para 2027 está completo. Tras una espera que activó algunas tensiones en el propio piloto, Haas confirmó que Oliver Bearman seguirá en la escudería, con lo que completó la parrilla para el próximo año. De esta manera, el británico de 21 años disputará su tercera campaña con el equipo estadounidense, esta vez como el corredor con más experiencia, y será compañero del debutante brasileño Rafael Camara.

La renovación se produce antes de la definición en Qatar y Abu Dhabi, temporada en la que Bearman aportó 23 de los 31 puntos de Haas. La escudería también intenta contener a Audi (28) en la lucha por el séptimo puesto del campeonato, con una diferencia de tres unidades entre ambos equipos.

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El jefe de Haas, Ayao Komatsu, respaldó la continuidad del piloto: “Continuar con Ollie en 2027 era una decisión natural para nosotros. Hemos visto su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista”.

Bearman, que ya había participado en tres carreras en 2024 con Ferrari y Haas, celebró el acuerdo de su continuidad en la Máxima: “No es ningún secreto que estoy encantado de continuar con TGR Haas F1 Team en 2027. Este equipo ha tenido un papel integral en mi desarrollo, y he sentido una enorme confianza y apoyo de todos aquí”.

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Oliver Bearman seguirá en Haas en 2027 (REUTERS/Daniel Cole)

Hay que recordar que el británico llegó a Haas cedido por Ferrari y buscaba garantías sobre su futuro a largo plazo, con el objetivo de llegar algún día a la escudería italiana. Su entorno también pretendía un aumento salarial, después de que Bearman se consolidara como el piloto principal del equipo tras superar al desplazado Esteban Ocon.

En la previa del Gran Premio de Las Vegas, Bearman había expresado su decepción por no contar con un contrato para la siguiente temporada a pocas semanas del final del año en la F1. “No hay nada nuevo que decir. Para ser honesto, estoy bastante decepcionado de encontrarme aquí, en la vigésima ronda de la temporada, sin un contrato firmado para el año que viene. Es una situación extraña, pero estamos cerca”, aclaró.

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“Sigo siendo un piloto junior de Ferrari y mi sueño final es correr para Ferrari. En primer lugar, son el equipo más icónico y fueron el primer equipo que creyó en mí cuando era un niño”, agregó Ollie en el Media Day en el circuito callejero. Y admitió que el camino para subirse a una butaca en Ferrari puede presentar dificultades. “Sigue siendo mi sueño máximo, pero no hay duda de que, mirando hacia el futuro, puede haber algunos desafíos allí. No se puede negar, está muy claro. Realmente no tengo mucho que decir en el asunto. Solo tenemos que ver cómo evolucionan las cosas con el tiempo”.

Antes del arreglo, el sitio especializado Motorsport estableció que la discusión no se relacionó con la permanencia de Bearman en Ferrari ni con sus opciones de llegar al equipo oficial, sino con la remuneración ofrecida por Haas. En ese mismo contexto fue que el periodista Marc Limacher indicó que la diferencia era que Bearman busca firmar un contrato por unos seis millones de euros, mientras que el equipo no quería llegar a la mencionada suma.

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Andrea Kimi Antonelli defenderá el título de pilotos en 2027 (REUTERS/Jeenah Moon)

Con este anuncio, las 11 escuderías de la F1 ya tienen definidas sus duplas titulares de cara al campeonato del próximo año. En la parte alta de la tabla no hubo modificaciones para el campeonato de 2027. McLaren mantiene a Lando Norris y al australiano Oscar Piastri, ambos con acuerdos a largo plazo tras pelear por victorias y podios de manera consecutiva. Ferrari ratificó su apuesta por la dupla integrada por el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, a pesar de la crisis interna entre sus figuras que atraviesa la Scudería.

En tanto, Red Bull Racing continuará con el neerlandés Max Verstappen como líder de equipo, acompañado por el francés Isack Hadjar, quien consolidó su lugar dentro de la estructura austríaca tras una muy buena primera campaña como piloto titular. En el caso de Mercedes, la conducción técnica respaldó una vez más a George Russell y al italiano Kimi Antonelli, flamante campeón del mundo, una fórmula que cumplirá un nuevo ciclo tras el título de Constructores logrado varias carreras antes del final del año.

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La grilla contará para 2027 con una marcada presencia latina. En Alpine, el argentino Franco Colapinto fue ratificado para afrontar el certamen junto al experimentado Pierre Gasly. El oriundo de Pilar afrontará su segundo certamen completo dentro del conjunto francés con base en Enstone.

Audi, que avanza en su programa integral dentro del campeonato, conservará a la dupla compuesta por el alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, mientras que Williams mantendrá en sus monoplazas al español Carlos Sainz y al tailandés Alex Albon con el objetivo de dar un salto tras un año difícil. Por otro lado, Aston Martin confirmó la vigencia de Fernando Alonso, quien extenderá su trayectoria junto al canadiense Lance Stroll, luego de una temporada con muchas complicaciones con la unidad de potencia de Honda. En Racing Bulls, equipo satélite de Red Bull, competirán el neozelandés Liam Lawson y el novato británico Arvid Lindblad.

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La nómina de 22 competidores se completa con la alineación de Cadillac, estructura con sede en Estados Unidos que debutó en la categoría reina. La escudería mantendrá en sus butacas al mexicano Sergio Pérez y al finlandés Valtteri Bottas, otro de los últimos en ser confirmado dentro del mapa de pilotos 2027 de la F1.