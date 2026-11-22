El Millonario recibirá al Granate desde las 19 en el estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura. El arbitraje estará a cargo de Pablo Dóvalo y la transmisión correrá por cuenta de TNT Sports Premium .

El Millonario llegó a los octavos de final del Torneo Clausura como cuarto de la Zona B, con 26 puntos tras una fase regular irregular. El equipo arrancó el torneo con cuatro derrotas consecutivas bajo la conducción de Eduardo Coudet -el peor inicio en la historia del club-y recién enderezó el rumbo con la llegada de Leonardo Ponzio al banco, aunque en el camino sufrió una dura caída en el Superclásico. Cerró la etapa regular con un triunfo por 2 a 0 ante Aldosivi, hace dos semanas, en Mar del Plata.

Últimas noticias

Rosario Central se medirá ante Gimnasia de Mendoza por los octavos de final del Clausura: hora, TV y formaciones El conjunto de Almirón recibe al equipo de Darío Franco desde las 16. Televisa ESPN Premium

El particular saludo de Riquelme a dos jugadores tras ganar la Copa Sudamericana: su impactante marca como presidente de Boca Juniors El dirigente se acercó a dos futbolistas al bajar del escenario de premiación, un gesto que acompañó la octava consagración de su gestión al frente del club xeneize

Instituto se enfrentará a Huracán por los octavos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones La Gloria y el Globo chocarán desde las 22 en el estadio Mario Alberto Kempes. Transmitirá ESPN Premium

Argentina le ganó 2-1 a Mozambique en su segunda presentación del Mundial Sub 17: qué necesita para avanzar de ronda El elenco albiceleste se recuperó de la caída frente a Australia y trepó al segundo puesto del Grupo C