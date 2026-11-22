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Cómo llega River
El Millonario llegó a los octavos de final del Torneo Clausura como cuarto de la Zona B, con 26 puntos tras una fase regular irregular. El equipo arrancó el torneo con cuatro derrotas consecutivas bajo la conducción de Eduardo Coudet -el peor inicio en la historia del club-y recién enderezó el rumbo con la llegada de Leonardo Ponzio al banco, aunque en el camino sufrió una dura caída en el Superclásico. Cerró la etapa regular con un triunfo por 2 a 0 ante Aldosivi, hace dos semanas, en Mar del Plata.
POSIBLES FORMACIONES
River Plate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre River Plate y Lanús!
El Millonario recibirá al Granate desde las 19 en el estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura. El arbitraje estará a cargo de Pablo Dóvalo y la transmisión correrá por cuenta de TNT Sports Premium.