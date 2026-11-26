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Boca está en estado de gracia y la Bombonera vivió una noche como hacía tiempo no ocurría. El triunfo del equipo del Vasco Arruabarrena llegó casi por inercia, por decantación. Porque a los jugadores les sale todo y porque hay una atmósfera que emula lo que sentían los fanáticos en la época dorada con Carlos Bianchi al mando. Hubo perlitas, hubo detalles que pasaron desapercibidos durante la victoria 2-0 contra Independiente Rivadavia de Mendoza, que merecen ser contados.

Es cierto que en un club de la jerarquía de Boca, el amperímetro siempre lo mueve la Copa Libertadores. Pero la sequía que arrastraba la institución con anemia internacional desde hacía 18 años llevó a potenciar el logro de Sudamericana del fin de semana pasado en Barranquilla contra Atlético Mineiro. Y todo después de haber conseguido de forma agónica el título de Tabla Anual, con el tanto de Enner Valencia en el quinto minuto de descuento del cotejo ante Defensa y Justicia. Y a punto de disputar la final de la Copa Argentina. Y todavía con chances en el Clausura. Por eso el desahogo fue evidente. El júbilo fue total.

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El aplausómetro de los jugadores en la Bombonera

En la previa, hubo de todo. Desde Brandsen 805 desmintieron que fuera el entrenador el que hiciera postergar la vuelta olímpica y celebración por el título de Sudamericana y remarcaron que siempre fue planeado así desde un principio. En la zona de palcos preferenciales se desplegó una bandera gigante con la frase “El movimiento popular más grande del mundo”. Los futbolistas de Independiente Rivadavia recibieron a sus rivales con un pasillo y el campo de juego a esa altura ya estaba plagado de 19 banderas con cada copa internacional obtenida y el año de referencia de cada conquista. En las populares se bajaron telones de todo tipo. Uno en alusión a Riquelme y varios recordando a Diego Armando Maradona, en la fecha en que se cumplieron seis años de su fallecimiento. En la tercera bandera Norte se colgó una bandera con la frase “Justicia por Maradona”.

El reconocimiento de los hinchas hacia el plantel y el cuerpo técnico, con Arruabarrena a la cabeza siendo agasajado con una plaqueta por sus 100 partidos como DT del club, fue estruendoso. Pero hubo algunos futbolistas que tuvieron un diferencial del resto. Como ya es costumbre, incluso con varias microovaciones cuando se acerca hacia algún costado para ejecutar algún balón detenido, Leandro Paredes se subió al podio del aplausómetro en la Bombonera cuando las voces del estadio recitaron los apellidos de los protagonistas. El 5 pidió jugar pese a no estar al 100% en lo físico y completó los 90 minutos después del gran susto que dio en Colombia con un desmayo durante una entrevista televisiva en vivo.

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Y, si bien es uno de los futbolistas más queridos por la tribuna, la aclamación por Miguel Merentiel fue inolvidable para la Bestia. “¡U-ru-guayo, u-ru-guayo!”, fue el grito de guerra que había quedado frustrado por la salida por la puerta de atrás de Edinson Cavani y que bien puede remitirse a los principios de los 90 con el Manteca Martínez. Como devolución, el autor del segundo tanto contra el Mineiro repitió en casa y selló el 2-0 contra los mendocinos. Fue otra vez vitoreado cuando le dejó su lugar a Adam Bareiro, otro que generó simpatía entre los hinchas por su retorno. Pero el tercero más aplaudido en la noche del miércoles fue uno de los puntos altos en la final de Barranquilla: Facundo Jagger Herrera. El 42 embelesó a los simpatizantes xeneizes por la solvencia que exhibe partido a partido, jugada a jugada. Pasó a ser, sin ningún tipo de dudas, uno de los mimados del público tras la conquista sudamericana.

Boca arrancó el encuentro contra la Lepra mendocina con papel picado en la cabeza. Le costó desperezarse y hasta sufrió algún embate de la visita en los primeros minutos. Sin embargo, halló una pena máxima por una mano de Bonifacio tras centro de Villa y encontró la eficacia de un Paredes que no falló. El capitán boquense llamó la atención con una celebración que había realizado en el Monumental, llevando sus manos a los oídos en el ya clásico ademán conocido como “Topo Gigio” que registró Juan Román Riquelme en su época de jugador. Fue una simple dedicatoria hacia el palco donde estaba su esposa, Camila Galante, quien grabó la ejecución y le gritó “Te amo”, además de publicar el video y escribir la frase en sus historias de Instagram.

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Martín Palermo exhibe la Copa Intercontinental antes de jugar un partido definitorio contra San Lorenzo

Existirá una diferencia abismal por los logros conseguidos en uno y otro momento, pero se puede trazar un paralelismo con el hambre de aquel Boca de Bianchi que en el 2000 le ganó al Real Madrid, pero de inmediato dio vuelta la página, le ganó a San Lorenzo en la Bombonera a los pocos días y quedó a un paso de ganar el título del Apertura de ese año que finalmente selló con el último triunfo ante Estudiantes de La Plata con el recordado tanto de Matías Arce. “No tengo ni un 2% de la sabiduría ni el manejo de grupo que tenía Bianchi”, se quitó méritos Arruabarrena en conferencia de prensa. No obstante, es evidente que el Vasco tomó muchas referencias del Virrey para hacer andar la maquinaria de su Boca.

Este elenco de Arruabarrena, que le saca una abrumadora diferencia futbolística al del semestre pasado con muchos de los mismos protagonistas, demostró que todavía le sobra apetito para intentar dar la vuelta olímpica en Santiago del Estero contra Platense por la Copa Argentina y que también dará batalla en el Clausura, pese al estrecho calendario, al cansancio físico y mental, y a los lesionados que empezaron a aparecer por el último trajín (Santiago Ascacibar descansó; Milton Delgado y Williams Alarcón pidieron el cambio). Ahora se le vendrá un Gimnasia La Plata que ya mostró cosas interesantes, pero tendrá una parada brava en la Ribera contra un conjunto que está sólido en todas sus líneas.

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Con la tarea cumplida y el boleto para cuartos ya abrochado, a Paredes le acercaron el trofeo de la Sudamericana, reunió a sus compañeros e inició una extensa caminata por el perímetro interno de la cancha a modo de vuelta olímpica. “Dale campeón, dale campeón”, se unió el grito de los hinchas con los futbolistas. Arruabarrena, ya en el vestuario, los esperó para bajar decibeles y poner un nuevo objetivo en la pizarra.

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