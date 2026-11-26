La República Democrática del Congo contabiliza más de 12.000 casos y casi 6.000 muertes en el brote de ébola más letal de su historia (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)

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La República Democrática del Congo supera los 12.000 casos confirmados de ébola en un brote que avanza con una rapidez sin precedentes y cuya contención se complica por los combates, los desplazamientos de población y las dificultades para seguir los contactos de los enfermos.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Salud Pública congoleño contabilizan 12.021 contagios y 5.904 muertes, una letalidad de 49,1 %.

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La epidemia, declarada a mediados de mayo en la provincia nororiental de Ituri, ya llegó a ocho de las 26 provincias del país, según informó Reuters en su cobertura sobre la emergencia.

Es el segundo brote más grande registrado y el más letal en Congo

El actual brote, provocado por la especie Bundibugyo del virus del Ébola, es el segundo más grande documentado a nivel mundial, solo por detrás de la epidemia de África occidental de 2014 a 2016. Aquella crisis dejó más de 28.600 infecciones y más de 11.000 muertes en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

La especie Bundibugyo del virus del Ébola carece de vacunas y tratamientos específicos aprobados por las autoridades sanitarias (Europa press)

La propagación actual es, sin embargo, la más rápida observada entre los brotes conocidos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que el actual superó los 1.000 casos confirmados en 40 días desde la activación de la respuesta, frente a los cerca de 235 días que demandó el brote congoleño de 2018 para rebasar esa marca, según su situación actualizada del brote.

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La República Democrática del Congo, que ha enfrentado numerosos episodios de ébola desde la identificación del virus en 1976, ya registra su mayor número de fallecimientos por esta enfermedad.

El virus Bundibugyo no cuenta con una vacuna ni un tratamiento específico aprobados. La atención temprana, el aislamiento y la hidratación pueden mejorar las posibilidades de supervivencia, pero las autoridades requieren detectar cada caso con rapidez para interrumpir las cadenas de transmisión.

La guerra interrumpe los controles sanitarios en el epicentro

Los combates armados en la provincia de Ituri dificultan la labor médica y forzaron la evacuación de personal de salud. (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

Los enfrentamientos entre el Ejército y los rebeldes de la Convención para la Revolución Popular han limitado el trabajo de los equipos médicos. Combates cerca de Iga-Barrière, una localidad minera a unos 25 kilómetros al norte de Bunia, provocaron nuevos desplazamientos hacia esa ciudad, uno de los centros de la respuesta sanitaria en Ituri.

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La doctora Catherine Smallwood, responsable de la gestión de incidentes de ébola de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que la inseguridad impidió el acceso a algunas comunidades, frenó el monitoreo de personas expuestas y redujo el personal en centros de tratamiento.

Unas 12 personas, entre ellas dos trabajadores de la OMS y funcionarios sanitarios congoleños, fueron evacuadas a Bunia después de quedar atrapadas durante tres días en un hospital de Akwe, en medio de tiroteos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que los enfrentamientos dejaron a pacientes, familiares y personal médico en una situación de “grave riesgo”.

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La vigilancia no logra identificar la mayoría de las cadenas de contagio

La respuesta sanitaria está haciendo frente a diversos problemas, entre ellos la falta de financiación y el conflicto en el este del país (REUTERS/Stringer/File Photo)

El principal desafío epidemiológico es que buena parte de las infecciones se descubre fuera de los contactos que ya estaban bajo observación. Solo el 15 % de los casos nuevos procede de esas listas, una señal de que las autoridades desconocen muchas cadenas de transmisión activas, de acuerdo con datos citados por la agencia.

La epidemia mantiene transmisión activa en 48 zonas sanitarias. Al 17 de noviembre, la OMS había registrado 11.613 casos y 5.678 muertes en 68 zonas de salud de ocho provincias; desde entonces, las cifras oficiales siguieron en aumento.

El organismo internacional mantiene la emergencia como una emergencia de salud pública de importancia internacional y pide reforzar la detección temprana, las pruebas de laboratorio, el rastreo de contactos y la participación de las comunidades. En su última evaluación, también señaló que la inseguridad, el desplazamiento y la fragilidad del sistema sanitario siguen debilitando la respuesta, según su informe sobre el brote de Bundibugyo.

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Cómo se contagia el ébola y qué implica el brote para América Latina

El ébola no se transmite por el aire. El contagio ocurre por contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de una persona enferma o fallecida, así como con objetos contaminados.

Una persona transmite el virus cuando presenta síntomas, que pueden aparecer entre dos y 21 días después de la exposición; al inicio incluyen fiebre, malestar, dolores y fatiga, y luego pueden sumarse vómitos, diarrea o sangrado, según los CDC. Por eso, el riesgo para la población general en América Latina no equivale a una circulación comunitaria automática por la existencia del brote en África.

La preocupación sanitaria se vincula con la posibilidad de que los casos viajen mediante movimientos internacionales de personas y con la necesidad de detectar con rapidez a quienes presenten síntomas y antecedentes de exposición.

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La OMS informó casos en Francia, Kenia, Nigeria y Uganda desde que se declaró la emergencia, y reclama vigilancia transfronteriza, monitoreo en puntos de entrada y coordinación entre países.

Para los sistemas de salud latinoamericanos, la alerta supone mantener protocolos para identificar antecedentes de viaje o contacto de riesgo, aislar de inmediato los casos sospechosos y proteger al personal sanitario. La OMS y las autoridades congoleñas continúan ampliando la vigilancia, la atención clínica y la capacidad de laboratorio. El control del brote dependerá, entre otros factores, de que los equipos puedan llegar de manera sostenida a las comunidades afectadas y de que se identifiquen contactos antes de que desarrollen síntomas.

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