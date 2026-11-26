El video, estrenado en agosto, presenta a la artista en el papel de Pepper, un personaje que participa en una audición frente a un grupo de jueces hombres.

Guardar

Ariana Grande se pronunció sobre las críticas que recibió por el videoclip de “Petal”, una de las canciones de su más reciente álbum.

Durante una conversación en el podcast Las Culturistas, la cantante recordó la reacción del público ante la producción audiovisual y explicó que, pese a los comentarios sobre su apariencia, mantiene su postura sobre el proyecto.

PUBLICIDAD

El video, estrenado en agosto, presenta a la artista en el papel de Pepper, un personaje que participa en una audición frente a un grupo de jueces hombres.

Durante la escena, la protagonista modifica su comportamiento y apariencia para intentar cumplir con las expectativas de quienes evalúan su desempeño.

Sin embargo, conforme avanza la historia, decide dejar de adaptarse a esas exigencias y termina protagonizando una secuencia en la que utiliza una motosierra.

Ariana Grande usa una motosierra en una de las escenas de "Petal".

La producción plantea una reflexión sobre la presión que enfrentan las mujeres para ajustarse a determinadas expectativas externas y sobre la manera en que estas pueden influir en la percepción de su identidad o su talento.

PUBLICIDAD

Al hablar sobre las reacciones que generó el videoclip, Grande señaló que parte de los comentarios se concentraron en su imagen física, en lugar de abordar el mensaje de la producción.

“Es como preguntarse: ¿Cuándo se tratará del arte? ¿Cuándo se tratará del trabajo? Eso era en gran medida de lo que trataba el video”, expresó.

La intérprete también explicó que la recepción de una propuesta artística puede tomar un rumbo distinto al que se tenía previsto durante su creación.

“Tuvo su propia percepción, una especie de locura metafísica, y eso fue realmente interesante. Pero me siento muy orgullosa y agradecida, no cambiaría nada. Lo volvería a publicar hoy exactamente como está, no cambiaría nada”, afirmó.

PUBLICIDAD

Ariana Grande aseguró que no cambiaría nada de su videoclip. (Créditos: Republic Records)

Ariana Grande compara la reacción con un episodio de Black Mirror

La cantante también comparó la experiencia de recibir las críticas con un episodio de la serie Black Mirror, debido a la forma en que la conversación pública terminó enfocándose en aspectos diferentes al mensaje original del videoclip.

Ariana Grande recordó que esperaba que el público comprendiera la vulnerabilidad que buscaba mostrar mediante el personaje de Pepper. Sin embargo, explicó que algunas reacciones terminaron reproduciendo precisamente las dinámicas que pretendía cuestionar con la historia.

“Realmente pensé que sería una revelación, como si estuviera compartiendo algo vulnerable... Aquí está esto, y después sucedió diez veces más”, comentó.

La artista también destacó el trabajo realizado junto a las bailarinas que participaron en el proyecto y recordó las conversaciones que mantuvieron durante la preparación del video.

PUBLICIDAD

Ariana Grande tomó en cuanta las opiniones de las mujeres que intervinieron en la creación del video de "Petal". (Captura de video)

Según explicó, varias de las mujeres involucradas compartieron experiencias relacionadas con comentarios y juicios que habían recibido sobre su apariencia o capacidades, situaciones que no estaban vinculadas con su talento ni con el trabajo presentado durante una audición.

La celebridad mencionó que “Petal” y “Hate That I Made You Love Me” se encuentran entre sus videoclips favoritos y reiteró que conserva una opinión positiva sobre ambos proyectos.

Después de la controversia, la cantante había anunciado que tomaría cierta distancia de la exposición pública una vez que terminara su gira Eternal Sunshine.

Ariana Grande Petal anunció que se tomaría un descanso de la vida publica tras el final de su gira. (Images Limited/Alamy Live News)

Además de hablar sobre su música, Grande prepara el lanzamiento de dos producciones relacionadas con su reciente gira. El 11 de diciembre estrenará el documental The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour, que mostrará aspectos del proceso de preparación del espectáculo.

PUBLICIDAD

Un día después, el 12 de diciembre, llegará The Eternal Sunshine Tour, una película del concierto que estará disponible de manera exclusiva en la plataforma Peacock