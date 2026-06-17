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La lupa sobre la falta de Messi en la victoria de Argentina ante Argelia: la foto que abrió el debate y qué dice el reglamento

El 10 le cometió una infracción a Aïssa Mandi en el primer tiempo y muchos usuarios en redes sociales se quejaron que correspondía la tarjeta roja, pero su entrada no configuró los parametros necesarios para ese tipo de sanción

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Muchos reclamaron una tarjeta roja a Leo por una falta a Aïssa Mandi, pero debía ser únicamente amarilla

La selección argentina comenzó su defensa de la corona de una excelente manera con una victoria 3-0 ante Argelia acompañada de una brillante actuación de Lionel Messi, quien convirtió los tres goles de la Albiceleste en el Mundial 2026. El 10 tuvo una de las mejores actuaciones con esta camiseta, aunque muchos usuarios en redes sociales se quedaron con una jugada ocurrida en el primer tiempo, en la cual Leo cometió una dura infracción sobre Aïssa Mandi, y reclamaron que debió ser expulsado.

Lo cierto es que la falta del 10 se enmarcó en una acción temeraria que no alcanza el umbral de expulsión. Es cierto que esa entrada generó debate inmediato respecto de la sanción disciplinaria que correspondía aplicar, pero debe ser considerada una falta temeraria desde una mirada estrictamente reglamentaria. En este sentido, lo correcto era sancionar con tiro libre directo y mostrarle la tarjeta amarilla al máximo goleador histórico de la Albiceleste.

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La explicación de esta decisión se basa en la Regla 12. Ese apartado establece que, para evaluar disciplinariamente una entrada, el árbitro debe analizar en primer término dos aspectos fundamentales: el punto de contacto y la superficie corporal utilizada para realizarlo. A partir de esa valoración inicial, corresponde incorporar un tercer elemento determinante: la intensidad o fuerza aplicada en la acción.

En esta jugada puntual, se produce un contacto sobre el adversario, pero el mismo no se produce con una violencia capaz de poner en riesgo la integridad física del oponente. Tampoco se observa una utilización de fuerza excesiva ni una acción que pueda ser encuadrada dentro de los parámetros del Juego Brusco Grave.

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La entrada evidencia una disputa realizada con imprudencia elevada, donde el jugador actúa sin la debida consideración hacia el riesgo que genera para su adversario. Esa conducta encuadra perfectamente en la definición reglamentaria de una acción temeraria, circunstancia que obliga al árbitro a mostrar tarjeta amarilla.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

Por lo tanto, la decisión ajustada al espíritu y al texto de las Reglas de Juego era sancionar la falta con tiro libre directo y tarjeta amarilla para Messi, al tratarse de una acción temeraria, pero insuficiente para ser considerada una conducta merecedora de expulsión. De hecho, el error del árbitro Szymon Marciniak fue no mostrarle la amonestación al 10.

Finalmente, Lionel Messi cerró su producción con dos goles en la segunda etapa y alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico en Mundiales, ambos con 16 gritos. Incluso, los medios del mundo se rindieron a los pies del rosarino con fuertes definiciones como “brutal” o “eterno” para detallar lo sucedido.

El protagonista se mostró a flor de piel sobre el césped del Kansas City Stadium, y soltó algunas lágrimas después de marcar su primer gol a los 16 minutos. Al término del juego, explicó los motivos detrás de esa sensibilidad: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

La esposa del 10, Antonela Roccuzzo, también compartió una publicación en redes sociales para felicitar a la figura de la cancha en el estreno de su sexta Copa del Mundo. Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi!!!! Sos increíble!!, escribió la madre de Thiago, Mateo y Ciro a través de un posteo que se llenó de comentarios, luego de que la familia haya presenciado el duelo en el Arrowhead Stadium.

Ahora, la Selección deberá ganarle a Austria este lunes desde las 14 (hora argentina) para dar un paso clave con vistas a la clasificación a los 16avos de final.

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