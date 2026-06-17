La secuencia del primer golazo de Messi para Argentina ante Argelia en el debut en el Mundial 2026 y los récords que rompió

Lionel Messi abrió el marcador con un golazo (REUTERS/Claudia Greco)

No podía ser otro: Lionel Messi abrió el marcador en el partido entre Argentina y Argelia en el debut del Grupo J del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El crack rosarino rompió el cero con un golazo ante los africanos, que apostaron a jugar de igual a igual en el inicio.

El capitán argentino se mostró muy metido en el partido y comenzó recuperando pelotas en su campo y su dinámica lo llevó a convertir a los cuatro minutos, pero le anularon un tanto por posición adelantada.

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Sin embargo, a los 17 minutos Rodrigo De Paul trasladó por el medio, cedió para Messi entre varias piernas. El guante zurdo del capitán clavó la pelota arriba del arquero Luca Zidane, cuyo intento por evitar la caída de su valla fue estéril, al punto que la potencia del disparo le venció los guantes.

En el complemento, Messi volvió a convertir. Esta vez, el capitán argentino sacó provecho de un error del arquero Luca Zidane, quien dejó un rebote largo tras un disparo Alexis Mac Allister y La Pulga no perdonó.

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Messi juega su sexta Copa del Mundo y llegó a 200 partidos con la selección mayor de Argentina. Suma 119 goles, 61 asistencias y cuatro títulos mayores. A la conquista de la Copa del Mundo se suman las Copas América de 2021 y 2024, además de la Finalissima 2022, trofeos que terminaron de coronar una carrera que ya era extraordinaria. En juveniles, añadió un Mundial Sub 20 (en 2005) y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

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👏 TERRIBLE GOLAZO de Lionel Andrés Messi para el 1-0 de Argentina sobre Argelia.



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De sus 200 encuentros, 27 corresponden a los seis Mundiales disputados con Argentina, mientras que otros 39 fueron en Copas América. Sin embargo, buena parte de su recorrido se construyó en las Eliminatorias Sudamericanas, competencia en la que acumuló 72 presentaciones, con 36 goles y 14 asistencias.

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Además, Leo logró otro récord y junto al brasileño Rivelino es el jugador con más goles de afuera del área (5) en toda la historia de la Copa del Mundo, según la estadística del periodista Silvio Maverino.

Otra marca que consiguió el santafesino se convirtió en el único jugador en toda la historia de la Copa del Mundo que ha marcado a once selecciones diferentes: Serbia, México, Nigeria, Bosnia, Irán, Croacia, Australia, Holanda, Francia, Arabia Saudí y Argelia.

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A ocho días de cumplir 39 años, Leo se muestra más vigente que nunca. Su espíritu competitivo le permitió llegar de la mejor forma pese a la recuperación de la molestia física que lo afectó que en la previa del certamen.

Messi cumplió 200 partidos en la selección argentina

Cabe recordar que Messi venía de batir otro récord con su gol en el amistoso ante Islandia, ya que con 38 años, 11 meses y 14 días se convirtió en el jugador más longevo en marcar un gol con la camiseta nacional: superó a Ángel Labruna, quien desde el 7/7/1957 ante Brasil ostentaba la marca con 38 años, 9 meses y 8 días.

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El seleccionado que llegue a la final en 2026 disputará ocho partidos, una cifra que amplía el margen para los registros de Messi, que suma 27 encuentros mundialistas y ya superó al alemán Lothar Matthäus, que cerró su carrera con 25.

Detrás del argentino aparecen el alemán Miroslav Klose con 24 partidos, el italiano Paolo Maldini con 23 y el portugués Cristiano Ronaldo con 22, el otro integrante de ese listado que sigue en actividad.

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El festejo de Lionel Messi con Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Thiago Almada y Enzo Fernández (Reuters/Jay Biggerstaff)

Messi cosechó hasta ahora en los certámenes ecuménicos 15 goles y ocho asistencias. Sus tantos se reparten entre Alemania 2006, con uno; Brasil 2014, con cuatro; Rusia 2018, con uno; Qatar 2022, con siete, y estos dos ante Argelia en 2026. Aunque no convirtió en Sudáfrica 2010.

Leo superó al francés Just Fontaine (13 tantos), pero en su caso los marcó en los seis partidos del único Mundial que jugó, en Suecia 1958. Por delante siguen el alemán Miroslav Klose con 16, el brasileño Ronaldo Nazario con 15, al igual que Messi, quien superó por uno al alemán Gerd Müller (14) y al francés Kylian Mbappé, quien a los 27 convirtió en tres Copas del Mundo pues marcó un doblete en la victoria 3-1 de este martes ante Senegal. Esa cercanía añade competencia a una clasificación en la que Messi todavía puede escalar posiciones en esta Copa del Mundo.

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En asistencias, Messi acumula ocho pases de gol en Mundiales. Necesita otras dos para igualar la marca de 10 asistencias que consiguió Pelé a lo largo de sus distintas participaciones.

Además de Argelia, Argentina comparte el Grupo J junto a Austria y Jordania, que jugarán en el último turno de la jornada, ya entrada la madrugada de nuestro país. El próximo martes el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá a los europeos (14:00 horas de Argentina) y el sábado 27 ante el conjunto de Medio Oriente (23:00).

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La jornada de este martes es la penúltima de la primera fecha, que se completará el miércoles. Este Mundial es el primero con tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México, y estrena el formato con 48 selecciones, con una ronda de playoffs de 16avos tras la fase de grupos.

LA SECUENCIA DEL PRIMER GOLAZO DE MESSI:

Lionel Messi apunta con su guante zurdo

El intento estéril de Luca Zidane y la pelota que se está por meter en el arco

La pelota tiene destino de red

Luca Zidane nada puede hacer para evitar el golazo de Messi

La pelota ya besó la red

El festejo de Messi junto a Thiago Almada

Crédito: Reuters