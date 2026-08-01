El gobierno de Estados Unidos exigirá fianzas de hasta 20,000 dólares a nicaragüenses que pidan visas de turismo y negocios

El Departamento de Estado incluyó a Nicaragua en un programa piloto que también alcanza a solicitantes de Cuba, Granada y Venezuela./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Estados Unidos implementará fianzas de hasta 20,000 dólares para nicaragüenses que soliciten visas de turismo y negocios, una medida que busca disminuir la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros en el país. Según informó Despacho 505, la nueva disposición, publicada por el Departamento de Estado, forma parte de un programa piloto que también afecta a solicitantes de otros 50 países, incluidos Cuba, Granada y Venezuela en el continente americano.

De acuerdo con el reporte de Despacho 505, la norma establece que los solicitantes de visas B-1/B-2 deberán depositar una fianza de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares, determinada según la discreción de los funcionarios consulares. El dinero será administrado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado y podrá ser recuperado una vez que el viajero cumpla con las condiciones de su visado y regrese a su país de origen. Según el Gobierno estadounidense, la iniciativa responde a los altos índices de permanencia irregular de ciudadanos de los países incluidos en la lista.

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Despacho 505 detalló que, durante el primer año de implementación del programa piloto, se identificaron 20,000 solicitudes sujetas al pago de la fianza y aproximadamente la mitad de los solicitantes desistieron del proceso. Además, el medio subraya que la medida provocó una reducción del 83% en la emisión de visas de turismo y negocios para los países alcanzados por la disposición.

La situación de Nicaragua en el contexto internacional ha captado la atención de distintos gobiernos a raíz de las crecientes restricciones políticas y sociales. La medida adoptada por Estados Unidos coincide con un escenario interno marcado por la represión estatal, el cierre de espacios democráticos y el incremento del control gubernamental sobre la sociedad civil. En los últimos años, el gobierno de Daniel Ortega ha aumentado de manera significativa el presupuesto de las fuerzas de seguridad, consolidando un aparato represivo que limita la libertad de expresión y de asociación.

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Las visas B-1/B-2 exigirán depósitos de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares según la decisión de los funcionarios consulares. /(Freepik)

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado la cancelación masiva y arbitraria de títulos profesionales en el gremio de abogados, lo que ha debilitado el acceso a la defensa legal y ha generado preocupación entre los organismos internacionales. Además, se ha reportado la falta de debido proceso en numerosos casos judiciales y el bloqueo digital de los registros, lo que obstaculiza la transparencia y el acceso a la información pública.

Otro factor relevante es el reciente anuncio sobre la cancelación de las elecciones en Nicaragua, una decisión que ha sido interpretada por diversos sectores como una manifestación del cierre total de los espacios de participación política. La cancelación electoral representa una profundización de la crisis institucional y refuerza la imagen de un sistema político sin garantías democráticas.

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En este contexto, la implementación de fianzas elevadas para el otorgamiento de visas a ciudadanos nicaragüenses aparece vinculada a las preocupaciones de Estados Unidos respecto a los flujos migratorios y las condiciones internas de los países de origen. Según el Departamento de Estado, la decisión se sustenta en indicadores que reflejan altas tasas de permanencia irregular y busca incentivar el cumplimiento de los plazos de estadía autorizados.

La medida ha generado críticas entre organizaciones de derechos de los migrantes, quienes advierten que las fianzas representan una barrera económica significativa para los solicitantes de países con bajos ingresos y afectan especialmente a ciudadanos de naciones con contextos de crisis. Voceros de estas organizaciones, citados por Despacho 505, consideran que la medida limita el acceso a vías legales de ingreso y genera un impacto desproporcionado sobre poblaciones vulnerables.

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Las organizaciones de derechos de los migrantes advirtieron que las fianzas para visas imponen una barrera económica a nicaragüenses, quienes enfrentan las decisiones arbitrarias del régimen de Daniel Ortega. /(Photo by Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)

El programa piloto contempla la devolución de las fianzas a quienes respeten las condiciones de su visa, pero la exigencia de un depósito tan elevado restringe el alcance de la política. De acuerdo con datos oficiales recogidos por Despacho 505, la reducción en el número de visas otorgadas evidencia el efecto disuasorio de la medida, mientras que la exclusión de países como Nicaragua se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre su gobierno.

La decisión de Estados Unidos se produce en un momento en que el éxodo de nicaragüenses ha aumentado por la falta de garantías, el deterioro de la economía y la represión política. En este escenario, las nuevas restricciones consulares suponen un desafío adicional para quienes buscan alternativas legales de movilidad internacional.

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