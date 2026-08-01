Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

El gobierno de Estados Unidos exigirá fianzas de hasta 20,000 dólares a nicaragüenses que pidan visas de turismo y negocios

La nueva regla del Departamento de Estado impone depósitos variables para turismo y negocios. El dinero lo gestionan dos agencias federales y se devuelve bajo condiciones. Las cifras iniciales ya anticipan un efecto disuasorio

Primer plano de billetes de cincuenta y veinte dólares sobre una mesa de madera. Al fondo, una tarjeta de visa estadounidense y una pequeña bandera de EE.UU. están desenfocadas.
El Departamento de Estado incluyó a Nicaragua en un programa piloto que también alcanza a solicitantes de Cuba, Granada y Venezuela./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Gobierno de Estados Unidos implementará fianzas de hasta 20,000 dólares para nicaragüenses que soliciten visas de turismo y negocios, una medida que busca disminuir la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros en el país. Según informó Despacho 505, la nueva disposición, publicada por el Departamento de Estado, forma parte de un programa piloto que también afecta a solicitantes de otros 50 países, incluidos Cuba, Granada y Venezuela en el continente americano.

De acuerdo con el reporte de Despacho 505, la norma establece que los solicitantes de visas B-1/B-2 deberán depositar una fianza de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares, determinada según la discreción de los funcionarios consulares. El dinero será administrado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado y podrá ser recuperado una vez que el viajero cumpla con las condiciones de su visado y regrese a su país de origen. Según el Gobierno estadounidense, la iniciativa responde a los altos índices de permanencia irregular de ciudadanos de los países incluidos en la lista.

PUBLICIDAD

Despacho 505 detalló que, durante el primer año de implementación del programa piloto, se identificaron 20,000 solicitudes sujetas al pago de la fianza y aproximadamente la mitad de los solicitantes desistieron del proceso. Además, el medio subraya que la medida provocó una reducción del 83% en la emisión de visas de turismo y negocios para los países alcanzados por la disposición.

La situación de Nicaragua en el contexto internacional ha captado la atención de distintos gobiernos a raíz de las crecientes restricciones políticas y sociales. La medida adoptada por Estados Unidos coincide con un escenario interno marcado por la represión estatal, el cierre de espacios democráticos y el incremento del control gubernamental sobre la sociedad civil. En los últimos años, el gobierno de Daniel Ortega ha aumentado de manera significativa el presupuesto de las fuerzas de seguridad, consolidando un aparato represivo que limita la libertad de expresión y de asociación.

PUBLICIDAD

Se han establecido los costos para diferentes categorías de la visa estadounidense que aplicarán el próximo año
Las visas B-1/B-2 exigirán depósitos de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares según la decisión de los funcionarios consulares. /(Freepik)

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado la cancelación masiva y arbitraria de títulos profesionales en el gremio de abogados, lo que ha debilitado el acceso a la defensa legal y ha generado preocupación entre los organismos internacionales. Además, se ha reportado la falta de debido proceso en numerosos casos judiciales y el bloqueo digital de los registros, lo que obstaculiza la transparencia y el acceso a la información pública.

Otro factor relevante es el reciente anuncio sobre la cancelación de las elecciones en Nicaragua, una decisión que ha sido interpretada por diversos sectores como una manifestación del cierre total de los espacios de participación política. La cancelación electoral representa una profundización de la crisis institucional y refuerza la imagen de un sistema político sin garantías democráticas.

En este contexto, la implementación de fianzas elevadas para el otorgamiento de visas a ciudadanos nicaragüenses aparece vinculada a las preocupaciones de Estados Unidos respecto a los flujos migratorios y las condiciones internas de los países de origen. Según el Departamento de Estado, la decisión se sustenta en indicadores que reflejan altas tasas de permanencia irregular y busca incentivar el cumplimiento de los plazos de estadía autorizados.

La medida ha generado críticas entre organizaciones de derechos de los migrantes, quienes advierten que las fianzas representan una barrera económica significativa para los solicitantes de países con bajos ingresos y afectan especialmente a ciudadanos de naciones con contextos de crisis. Voceros de estas organizaciones, citados por Despacho 505, consideran que la medida limita el acceso a vías legales de ingreso y genera un impacto desproporcionado sobre poblaciones vulnerables.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua, en conmemoración de revolución sandinista
Las organizaciones de derechos de los migrantes advirtieron que las fianzas para visas imponen una barrera económica a nicaragüenses, quienes enfrentan las decisiones arbitrarias del régimen de Daniel Ortega. /(Photo by Cesar PEREZ / El 19 DIGITAL / AFP)

El programa piloto contempla la devolución de las fianzas a quienes respeten las condiciones de su visa, pero la exigencia de un depósito tan elevado restringe el alcance de la política. De acuerdo con datos oficiales recogidos por Despacho 505, la reducción en el número de visas otorgadas evidencia el efecto disuasorio de la medida, mientras que la exclusión de países como Nicaragua se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre su gobierno.

La decisión de Estados Unidos se produce en un momento en que el éxodo de nicaragüenses ha aumentado por la falta de garantías, el deterioro de la economía y la represión política. En este escenario, las nuevas restricciones consulares suponen un desafío adicional para quienes buscan alternativas legales de movilidad internacional.

Temas Relacionados

Departamento de EstadoNicaraguaVisa americanaMigración irregular

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

San Salvador se viste de fiesta: Arrancan las Fiestas Patronales 2026 en honor al Divino Salvador del Mundo

La alegría, el color y la tradición se apoderaron de las calles capitalinas. San Salvador dio inicio oficial a sus Fiestas Agostinas 2026 en honor a su patrono, el Divino Salvador del Mundo, tras la celebración de la histórica alborada matutina

San Salvador se viste de fiesta: Arrancan las Fiestas Patronales 2026 en honor al Divino Salvador del Mundo

República Dominicana: Incautan marihuana camuflada en cajas y latas de mantequilla de maní

Autoridades dominicanas encuentran sustancias ilícitas en cajas y latas disfrazadas en uno de los depósitos del aeropuerto de Santo Domingo

República Dominicana: Incautan marihuana camuflada en cajas y latas de mantequilla de maní

Frente Amplio denuncia ante el Ministerio Público supuesto nombramiento irregular de la nueva directora de la Policía de Control Fiscal de Costa Rica

El partido de oposición pidió investigar si un decreto del Poder Ejecutivo permitió omitir un requisito establecido por ley para designar a la jerarca del cuerpo policial adscrito al Ministerio de Hacienda.

Frente Amplio denuncia ante el Ministerio Público supuesto nombramiento irregular de la nueva directora de la Policía de Control Fiscal de Costa Rica

Vecinos denuncian altos niveles de arsénico en el agua y apuntan a una mina en Guatemala

Vecinos de Asunción Mita, en Jutiapa, señalaron al proyecto Cerro Blanco, de Aura Minerals, como origen de la contaminación

Vecinos denuncian altos niveles de arsénico en el agua y apuntan a una mina en Guatemala

La reforma constitucional en Nicaragua extiende a siete años miles de mandatos públicos

El cambio promovido por Daniel Ortega y Rosario Murillo abarcará al menos 6,750 puestos, entre alcaldías, curules y magistraturas, mientras el texto completo sigue sin publicarse y el trámite legislativo apunta a una votación en septiembre

La reforma constitucional en Nicaragua extiende a siete años miles de mandatos públicos

TECNO

Cómo conoció Lauren Sánchez a Jeff Bezos, edad y más preguntas en Google sobre la esposa del fundador de Amazon

Cómo conoció Lauren Sánchez a Jeff Bezos, edad y más preguntas en Google sobre la esposa del fundador de Amazon

Cómo es Silicon Valey el inicio de Google, HP, Nvidia, Netflix y hasta Apple

Por qué se usa el modo avión en los aviones: normas o evitar interrupciones

Cómo funciona una freidora de aire y qué cosas no se deben meter en 2026

Descargar WhatsApp Messenger | Escritorio, Android y iPhone

ENTRETENIMIENTO

“Spider-Man: Un nuevo día” rompe el récord histórico de taquilla con USD 167 millones

“Spider-Man: Un nuevo día” rompe el récord histórico de taquilla con USD 167 millones

Mahershala Ali confirma que no será Blade y apunta contra Marvel: “Ellos no quisieron hacerlo”

Murió Nirmal Purja: el famoso alpinista de Netflix falleció tras una avalancha en el Broad Peak de Pakistán

Alan Ritchson admite que "Fast Forever" tiene "grandes problemas" y que la solución no está a la vista

La estrella de ‘Obsession’ Inde Navarrette negocia para entrar en Marvel y tiene claro qué personaje le encantaría interpretar: “Siempre ha sido muy guay”

MUNDO

Alerta en Austria por el calor extremo: el país registró un récord de muertes en junio, el más cálido desde que hay registros

Alerta en Austria por el calor extremo: el país registró un récord de muertes en junio, el más cálido desde que hay registros

Lituania reiteró su apoyo a Ucrania contra el “terror ruso” y Letonia cerró la frontera con Bielorrusia

Grecia combate un frente de fuego de 25 kilómetros que devora viviendas y obliga a evacuar a cientos de personas cerca de Atenas

Ucrania hundió un buque portacontenedores de propiedad rusa en el Mar Negro

Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos en Medio Oriente ante una posible “escalada imprevista” regional