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Las sensuales fotos playeras de Pampita en Punta Cana, a pura microbikini y relax

La conductora de Lo de Pampita en Infobae, en medio de sus vacaciones en el destino caribeño, compartió en las redes sociales un álbum explotando su lado más sexy

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Las sensuales fotos de Pampita desde Punta Cana
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Lejos del invierno porteño, Pampita eligió las playas de Punta Cana para disfrutar el receso invernal. En medio de paisajes caribeños y bajo el sol, la modelo sorprendió a sus seguidores al compartir varias imágenes a pura sensualidad.

Durante su estadía en la República Dominicana, la conductora de Lo de Pampita en Infobae escribió “En casa” mientras posó para una producción fotográfica en bikini color chocolate, tono que describió como tendencia a nivel global, y se mostró sonriente y relajada en cada instantánea.

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La modelo compartió imágenes desde Punta Cana y mostró paisajes caribeños bajo el sol de República Dominicana
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Pampita eligió las playas de Punta Cana para pasar el receso invernal lejos del invierno porteño

En las redes sociales, los mensajes no tardaron en multiplicarse. “La mujer más bella de todos los tiempos, única e irrepetible. Das cátedra”, escribió uno de sus seguidores. Otro comentario elogió: “La belleza en todo su esplendor”. La mayoría de los mensajes destacaron la figura y el estilo de la modelo.

La modelo llegó a Punta Cana después de haber cubierto el Mundial 2026 y de pasar días en Villa La Angostura junto a sus hijos. Ahora, disfruta el clima caribeño con actividades que incluyen juegos en la playa y sesiones de fotos junto a inflables y palmeras gigantes.

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Durante su estadía en República Dominicana, Pampita posó para una producción fotográfica en bikini color chocolate
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Pampita escribió “En casa” al publicar las fotos de su estadía en Punta Cana en redes sociales

De regreso de su viaje a Estados Unidos, Pampita compartió detalles de su presente en una entrevista con Infobae en vivo. La animadora habló de su relación con la terapia. “Hace un tiempo que me di de alta”, reconoció, aunque aclaró entre risas: “Si hay que volver, volvemos”. Comentó que tomó la decisión de suspender las sesiones porque dejó de sentir la necesidad, pero valoró la importancia del espacio: “Siempre es muy bueno tener un lugar donde encontrar herramientas”.

Quienes buscan saber por qué Pampita dejó la terapia, la conductora explicó que comenzó a espaciar las visitas hasta que “la necesidad no la sentís”. Recomendó no conformarse si el profesional no resulta adecuado: “Yo recomiendo que si no te gustó, sigas buscando hasta encontrar la persona adecuada. No es tan simple”.

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La conductora de Lo de Pampita en Infobae se mostró sonriente y relajada en cada instantánea compartida
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Los seguidores de Pampita multiplicaron los mensajes en redes sociales y destacaron su figura y su estilo

Sobre la crianza de sus hijos y la exposición mediática, la conductora del ciclo de entrevistas con famosos, por el que pasaron figuras como Martín Bossi, José María Muscari y Vicky Xipolitakis, advirtió que la llegada de plataformas digitales modificó el acceso a la información. “Ahora se enteran más. Cuando eran chiquitos, estaban blindados. Ahora, con TikTok, les llegan cosas de sus padres que antes no les pasaba”, detalló.

La modelo señaló que el algoritmo les muestra extractos de notas y entrevistas sobre ella: “Ven extractos de una nota, una entrevista o de algo que se está diciendo de su mamá. Ahora sí les está llegando más la información”.

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Pampita llegó a Punta Cana después de haber cubierto el Mundial 2026 y de pasar días en Villa La Angostura con sus hijos
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La estadía de Pampita en Punta Cana incluye juegos en la playa y sesiones de fotos junto a inflables y palmeras gigantes

En la misma entrevista, resaltó que, al tener hijos, la experiencia del último Mundial cobró un sentido especial: “Teniendo chicos va a quedar en la memoria porque yo me acuerdo de mis mundiales de toda la vida”. Anticipó que el plan familiar incluía juntarse en casa con amigos y organizar la previa, pensando en los detalles de la comida y la vestimenta. “Nos vamos a juntar en casa con amigos y familia. Nos gusta el grupo”, aseguró en la previa de la final entre Argentina-España.

Respecto a su vínculo con la prensa, Pampita destacó que la experiencia la llevó a perder la incomodidad ante preguntas complicadas. “No hay preguntas que me incomoden. Ya tengo cuero de chancho, como dicen en La Pampa”, afirmó, y consideró que es parte de la profesión. Sin embargo, aclaró que no responde todo: “Uno tiene el derecho de hablar hasta donde le parece y a veces digo: ‘si hablo de esto, va a salir el titular’”.

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La animadora, a pura sensualidad desde las paradisiacas playas
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La animadora se tomó unos días de relax antes de regresar a su rutina en Buenos Aires

La conductora sostuvo que algunas opiniones las reserva para su círculo de amigas y evita involucrarse en asuntos que no le corresponden: “A menos que esté en un programa diario y tenga que jugármela, si puedo reservármela, no me meto en quilombos”.

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