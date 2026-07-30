Tragedia en Brasil: murió un ex futbolista del Botafogo tras el derrumbe de un muro durante un temporal en Río de Janeiro

Tássio Maia dos Santos, ex jugador del Botafogo, fue una de las víctimas fatales

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El fútbol brasileño está de luto luego de confirmarse la muerte del ex jugador del Botafogo Tássio Maia dos Santos, quien falleció el miércoles en Río de Janeiro producto de la caída de un muro en medio de un vendaval con ráfagas de viento que superaron los 105 kilómetros por hora.

El trágico suceso, que también le quitó la vida de otro hombre identificado como Vandré Cordeiro da Silva, se produjo en Santa Teresa, en la zona central de Río. El fenómeno climático también dejó otros daños urbanos, decenas de rescates y la búsqueda de un pescador desaparecido en el estado brasileño, informó el medio O’Globo.

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Una camioneta cubierta de polvo y escombros tras el derrumbe de un muro por el temporal de viento en Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)

Tássio, de 41 años, se encontraba con su amigo Vandré yendo al trabajo al momento de la tragedia. Según las imágenes que captaron las cámaras de seguridad y que se divulgaron en distintos portales brasileños, se observa el momento en que el muro se derrumbó sobre los dos hombres y un coche estacionado en la calle. También estaban en escena otros cuatro peatones, entre ellos al menos un niño, que lograron escapar durante unos segundos antes de ser envueltos por la nube de polvo provocada por el colapso de la pared.

En una nota publicada en redes sociales, el club Botafogo comunicó el fallecimiento del ex futbolista con pasado en el equipo carioca: “Con inmenso pesar, lamentamos el fallecimiento del ex jugador Tássio Maia dos Santos, que vistió nuestra camiseta en el año 2015, a los 41 años. Tássio fue víctima del derrumbe de un muro durante el fuerte vendaval que alcanzó Río de Janeiro este miércoles. En este momento de dolor, el club expresa su solidaridad con familiares, amigos y todos los que convivieron con Tássio. Descanse en paz”.

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La foto que publicó Botafogo de Tássio Maia dos Santos

Tássio tuvo una larga trayectoria en el fútbol. Se formó en las divisiones menores del São Cristóvão, con paso por 27 clubes, entre ellos Botafogo, Figueirense, Bragantino, Mirassol, Volta Redonda y el CSKA Sofia de Bulgaria. Se retiró en 2019, tras su salida de Ferroviário, y desde entonces administraba una casa de eventos en Santa Teresa. Citado por O Globo, el ex delantero jugó profesionalmente durante 17 años. Su mayor visibilidad nacional llegó con su fichaje por Botafogo en 2015, donde disputó seis partidos oficiales y convirtió un gol.

Cuando llegó a Botafogo a comienzos de 2015, medía 1,94 metros y fue incorporado como referencia de área, con fuerza física y juego aéreo; por ese perfil, llegó a recibir el apodo de “Tassio Abreu”, en alusión al delantero uruguayo Sebastián Loco Abreu. Sin embargo, su paso por el club carioca fue breve. Ese mismo año fue desvinculado y luego siguió su carrera en el Hatta Club, de Emiratos Árabes Unidos, donde firmó una de sus etapas más productivas: hizo 20 goles, fue el máximo artillero de la temporada y capitaneó al equipo hacia el título de la segunda división local. “Estoy viviendo realmente un momento maravilloso. Creo mucho en la preparación. Antes de llegar aquí a los Emiratos, procuré informarme bien y prepararme todavía mejor”, dijo en aquella etapa.

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El comunicado del Deportivo Saprissa de Costa Rica por la muerte de Tássio Maia dos Santos

En su periplo futbolístico, Tássio jugó en ligas de países como Portugal, Corea del Sur, Bulgaria, Chipre, China, Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica. Entre 2006 y 2019 no pasó un solo año sin cambiar de club; en 2018 defendió al Saprissa y marcó tres goles en una victoria por 4-0 sobre Limón FC.

Fuera del fútbol, tanto Tássio como Vandré trabajaban en la Mansión Alvite Santa Teresa, una casa de eventos situada precisamente en la calle donde se desplomó el muro, según relató O Globo. El diario informó que ambos se dirigían al trabajo cuando ocurrió el accidente.

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La zona del desastre. Allí se derrumbó el muro que mató al ex futbolista brasileño Tássio Maia dos Santos (REUTERS/Pilar Olivares)

De acuerdo con la Secretaría de Estado de Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Militar, hasta las 19:00 del miércoles 29 de julio se habían registrado 185 incidentes vinculados a los fuertes vientos en todo el estado: se produjeron 93 cortes de árboles, 31 rescates de personas y cinco derrumbes. Las autoridades confirmaron dos muertes por el colapso del muro y mantenían una búsqueda activa por un pescador desaparecido en Tarituba, en Mambucaba, sobre la Costa Verde fluminense.

El techo de una estación de servicio colapsó en Río de Janeiro tras los fuertes vientos que alcanzaron los 105 km/h (REUTERS/Pilar Olivares)

Así quedó la estación de servicio luego del vendaval que azotó Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)