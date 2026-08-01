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Mahershala Ali confirma que no será Blade y apunta contra Marvel: “Ellos no quisieron hacerlo”

El actor habló sobre el fallido reinicio del personaje, los cambios de directores y el motivo por el que decidió enfocarse en nuevos proyectos

Mahershala Ali - Blade
Ali había entrenado durante más de un año para interpretar al cazador de vampiros (REUTERS/Marvel Comics)
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Mahershala Ali confirmó que no interpretará a Blade en la película de Marvel Studios que fue anunciada en 2019 y que, tras varios años de retrasos, nunca logró llegar a la etapa de producción. El actor ganador de dos premios Oscar aseguró que ya dejó atrás el proyecto y responsabilizó al estudio por la imposibilidad de llevarlo a la pantalla.

Las palabras de Ali provienen de una entrevista publicada por GQ en la que habló sobre el destino del filme y señaló que, desde su perspectiva, Marvel no tuvo la intención suficiente para hacer realidad el reinicio del personaje.

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“Por alguna razón, ese proyecto no es para mí. Si ellos hubieran querido hacerlo, lo habríamos hecho. Así que tengo que seguir adelante, y ya lo hice”, declaró el actor.

“Tenían mi contrato, tienen miles de millones de dólares; si hubieran querido hacer la película, la habríamos hecho. Así que no va a pasar”, afirmó.

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El proyecto de Marvel pasó por varios cambios creativos antes de quedar detenido, pese al entusiasmo inicial por la llegada de Ali (REUTERS/Caroline Brehman)
El proyecto de Marvel pasó por varios cambios creativos antes de quedar detenido, pese al entusiasmo inicial por la llegada de Ali (REUTERS/Caroline Brehman)

Tal como había dicho a otro medio, Ali insistió en que desea dejar atrás el tema. “Esas preguntas son para ellos. Ellos no quisieron hacerlo, así que deberían responder esa pregunta”, sentenció.

La grandes expectativas de un proyecto que no se hizo realidad

Marvel Studios anunció la nueva versión de Blade durante la Comic-Con de San Diego de 2019, con Ali como protagonista de una nueva interpretación del cazador de vampiros que anteriormente había sido encarnado por Wesley Snipes.

No obstante, la producción atravesó varios problemas creativos: el director Bassam Tariq abandonó el proyecto en 2022 y posteriormente Yann Demange también dejó la dirección. Además, el guion pasó por diferentes versiones antes de que el estudio decidiera no avanzar.

Aunque Ali llegó a aparecer mediante una grabación de voz en la escena poscréditos de Eternals (2021), nunca llegó a debutar como Blade en una película de acción real. Mientras el proyecto permanecía detenido, Marvel recuperó a Wesley Snipes como el personaje en una aparición especial dentro de Deadpool & Wolverine (2024).

Kevin Feige - Mahershala Ali - Marvel - Blade
Kevin Feige reconoció su frustración por no haber logrado llevar adelante la película con Mahershala Ali como protagonista.(REUTERS/Mario Anzuoni/David McNew)

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, también habló recientemente sobre el derrumbe del proyecto. “Me siento como un enorme perdedor y un fracaso porque no logramos sacar adelante lo de Mahershala”, dijo durante una aparición en el podcast Happy Sad Confused.

Feige explicó que el estudio no encontró una versión del filme que considerara adecuada para el actor y el personaje. Según sus declaraciones, Marvel no quería simplemente colocarle un traje al intérprete y hacer una historia convencional de cazador de vampiros, sino encontrar una propuesta diferente.

El entrenamiento para Blade terminó en otro proyecto

Pese al final de la película, Ali aseguró que la preparación que realizó durante más de un año para interpretar a Blade tuvo un nuevo propósito. El actor entrenó para escenas de acción, incluido el uso de espada, y aprovechó esas habilidades en Your Mother Your Mother Your Mother, una película dirigida por Bassam Tariq, quien había sido elegido originalmente para dirigir Blade.

Ali y Bassam Tariq transformaron la pausa de Blade en una nueva colaboración cinematográfica con Your Mother Your Mother Your Mother ( REUTERS/Caroline Brehman)
Ali y Bassam Tariq transformaron la pausa de Blade en una nueva colaboración cinematográfica con Your Mother Your Mother Your Mother ( REUTERS/Caroline Brehman)

“Cuando miro esto y Blade, no podría haber hecho ambas cosas. La razón por la que esto existe es porque ese proyecto se cayó y Bassam tuvo el tiempo, el espacio, la energía y la concentración para escribir esto y volver a acercarse a mí”, explicó Ali. El actor consideró que ese cambio de rumbo significó una especie de “redención creativa” dentro de su carrera.

Ali afirmó además que su nuevo proyecto representa mejor el tipo de trabajos por los que quiere ser reconocido. No remakes. “Me gustaría hacer trabajos originales que conecten con las personas y las impacten de maneras únicas”, comentó.

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