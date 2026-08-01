Sorpresa en el mercado argentino: qué tipo de auto empujó las ventas de los 0 km a una baja mayor en julio

El mercado automotor argentino tuvo un inesperado resultado en julio. Las ventas cayeron más de lo esperado y una categoría de vehículos fue la que empujó a todos hacia la baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A pesar de la fuerte inyección de unidades que registraron en el último día del mes, las ventas de autos 0 km de julio quedaron otra vez en un número negativo, no solo contra la referencia interanual que se suele tomar como parámetro, sino contra el mes previo, que en este caso no tiene estacionalidad y se puede tomar como muestra del comportamiento del mercado.

Hasta el jueves se había patentado 39.089 unidades nuevas, y el viernes a última hora se publicaron los números finales del mes con 43.758 vehículos. En las últimas 24 horas se vendieron 4.669 autos, algo que no es frecuente, y que demuestra de inmejorable modo cuán grande es la necesidad de alcanzar los objetivos que ponen las automotrices a la red de concesionarias, las cuales hoy viven más de esos beneficios, premios o bonificaciones, que del margen de ganancia que les deja cada auto vendido.

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Las cifras de julio complican el escenario del mercado automotor, que esperaba empezar de mejor modo el segundo semestre, sobre el que hay cifradas expectativas de recuperación, especialmente porque se espera una baja de las tasas de interés en el mercado financiero que le permita destinar mayores recursos a las automotrices para que sus propias compañías financieras puedan otorgar un volumen mayor de presupuesto para promover ventas con créditos a tasas subsidiadas.

Las pickups medianas fueron los vehículos que más cayeron en ventas en julio. Entre los seis modelos más vendidos la baja fue del 11%

La sorpresa del mercado

En el análisis del comportamiento del mercado hubo pocas novedades en julio, aunque la más llamativa fue la diferencia de patentamientos entre autos de pasajeros y vehículos utilitarios livianos, ya que mientras los primeros perdieron un 4,9% en el último mes, las pickups cayeron un 14,5% en general y los tres modelos del Top 10, Hilux, Ranger y Amarok, un 6% y sumando a la Chevrolet S10, la Fiat Titano y la RAM Dakota la baja de estos seis vehículos se convierte en un 11%.

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Al ver las cifras de los diez modelos más vendidos, llama la atención que la pickup Toyota Hilux, a pesar de mantenerse en el primer lugar, cayó un 8,5% su volumen de ventas respecto al mes anterior, mientras que el Fiat Cronos, segundo modelo más vendido del mes, subió un 6,3% la cantidad de unidades patentadas en relación al resultado de junio.

El Toyota Yaris Cross fue el modelo que más creció en julio entre los 10 autos más vendidos del mercado

Los dos modelos fueron los mismos que lideraron las ventas de ambos meses, pero en junio la diferencia entre había sido de 3.002 a 1.900 unidades, y en julio la Hilux registró 2.812 patentamientos contra 2.122 del Cronos.

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Además, las otras dos pickup medianas de venta masiva que están en los diez primeros puestos también cayeron en volumen de junio a julio, con Ford Ranger bajando un 4,2% y la Volkswagen Amarok un 6,3%. La Chevrolet S10 perdió un 22,5%, la Fiat Titano un 12,1% y la Ram Dakota un 20,9%.

En la situación opuesta aparecen los principales autos compactos y SUV. El Toyota Yaris Cross fue el modelo que más creció en el Top 10 alcanzando un 22,5%, mientras que otros autos de pasajeros también tuvieron números en verde con el Toyota Yaris subiendo un 7,1%, el Volkswagen Tera un 3,7%, y el Peugeot 208 un 1,4%.

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La caída de ventas de los vehículos utilitarios no fue solo de pickups, los furgones también tuvieron una fuerte baja de patentamientos

El dato no puede pasar desapercibido, porque muestra que los modelos de acceso y de la franja media de precios mejoraron sus ventas en el último mes, y en cambio fueron las pickups medianas, que tienen precios promedio por encima de los $65.000.000, las que empujaron el mercado a la baja.

Otros modelos que tuvieron números en verde en julio fueron el Peugeot 2008, que subió un 3,8%, el Fiat Argo con una notable performance que le permitió subir sus ventas un 23,6%, el Renault Kwid un 6,2%, el Volkswagen Nivus un 9%, el Baic BJ30 un 26,5% y el Chevrolet Captiva un 34,9%.

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Pero la caída de los vehículos comerciales no se debe únicamente a las pickups medianas. En la categoría de utilitarios solo tuvo números positivos un solo modelo, la pickup Fiat Toro que creció un 57,4%, mientras el resto también quedaron con números en rojo, destacándose Fiat Fiorino un 15,3%, Chevrolet Montana un 24,5%, Renault Kangoo un 33,3% y Fiat Strada un 39,7%.