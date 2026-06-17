Messi explicó por qué lloró en el primer gol y reveló quién es el histórico deportista que lo inspira





Lionel Messi tras igualar a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo: "Ronaldo de los que yo vi fue uno de los mas grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística". Lionel Messi tras igualar a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo: "Ronaldo de los que yo vi fue uno de los mas grandes y no está primero, o sea que queda solo en una estadística". pic.twitter.com/JfHQiR3SSn — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

Lionel Messi tuvo una actuación descomunal en el Kansas City Stadium con la anotación de los tres goles de la selección argentina en su presentación ante Argelia por la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026 y dejó sus sensaciones ante la prensa después de jugar uno de sus mejores partidos con esta camiseta desde la final de Qatar 2022.

La primera pregunta a la Pulga estuvo vinculada a las razones detrás de por qué lloró tras marcar el primer tanto de su colección a los 16 minutos en los Estados Unidos. “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, deslizó sin profundizar en los motivos precisos de esta singular situación.

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A continuación, reveló quién es el histórico deportista que lo inspira en este momento de su carrera, donde atraviesa sus últimos años como futbolista profesional: “A mí me gusta jugar al fútbol, desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, soy muy parecido en ese sentido, siempre quiero dar el máximo, me identifico de esa manera y si estoy bien para hacerlo, lo intentaré”.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

“Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa, he llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal, me sentí muy bien, todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”, señaló sobre este presente, que lo tiene como vigente campeón del mundo, y bicampeón de América con un notable rendimiento, a pesar de que en los próximos días cumplirá 39 años.

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Por otro lado, se refirió al récord que alcanzó tras igualar a Miroslav Klose con 16 goles como máximos artilleros en la historia de los Mundiales: “Es un honor estar ahí, por lo que significa por estar al lado de Klose, Ronaldo, Mbappé, pero al final es estadística y nada más. Es un orgullo poder competir con ellos, no significa nada para mí. Ronaldo es uno de los más grandes y no está primero”. Kylian Mbappé marcó dos goles en la victoria de Francia ante Senegal y quedó con 14 en la selecta nómina.

Por último, analizó lo que dejó el triunfo 3-0 ante Argelia, que tuvo un trámite complejo con un gol anulado a Leo a los cuatro minutos y otro tanto anulado para los africanos en el primer cuarto de hora: “Sabía que iba a ser difícil. Fue un partido complicado, pero estuvimos bien paraditos cuando no teníamos la pelota, el segundo tiempo cambió, los primeros partidos siempre son difíciles. Y se está viendo en el Mundial que nadie regala nada, es un Mundial competitivo, todas las selecciones están trabajadas. Todos los partidos van a ser intensos, parejos”.

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Este estreno positivo significó el primer triunfo de una selección sudamericana en el Mundial, luego de que Paraguay, Brasil, Ecuador y Uruguay no pudieron imponerse a Estados Unidos, Marruecos, Costa de Marfil y Arabia Saudita, respectivamente. Y sucedió de la mano del mejor jugador del mundo, quien alcanzó los 120 goles en su partido número 200 con esta camiseta.

La Celeste y Blanca volverá a jugar este lunes desde las 14 (hora argentina) ante Austria en el Dallas Stadium y regresará a ese recinto el sábado 27 para medirse a Jordania a partir de las 23.

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