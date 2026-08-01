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Alerta en Austria por el calor extremo: el país registró un récord de muertes en junio, el más cálido desde que hay registros

Las autoridades reportaron más de 300 fallecimientos, un 132% mayor que el balance del mismo mes del año pasado y un 96,5% más que en 2024

Junio fue el mes más caluroso desde que se tiene registro en Austria (REUTERS/Elisabeth Mandl)
Junio fue el mes más caluroso desde que se tiene registro en Austria (REUTERS/Elisabeth Mandl)
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Un total de 395 personas fallecieron en Austria el pasado junio debido a las inusuales temperaturas, un dato récord en este mes, cuando se batió también la máxima de temperaturas en ese periodo, según datos difundidos este sábado por el Ministerio de Sanidad, que señala que el cambio climático es un desafío para el sistema sanitario.

Ese dato de fallecidos, calculado por la Agencia de Seguridad Sanitaria y Alimenticia (AGES), es el más alto para el mes de junio desde que comenzaron los registros en el año 2017, informa la radiotelevisión pública ORF citando un comunicado del Ministerio.

Austria atraviesa una fuerte ola de calor (REUTERS/Elisabeth Mandl)
Austria atraviesa una fuerte ola de calor (REUTERS/Elisabeth Mandl)

La cifra de fallecimientos vinculados al calor fue así el pasado junio un 132 % mayor que la del mismo mes del año pasado y un 96,5 % más que en 2024.

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El récord de fallecidos en un mes de junio debido a las altas temperaturas era hasta ahora los 335 contabilizados en 2019.

Según el modelo de AGES, entre junio y septiembre del año pasado se produjeron en Austria 449 muertes relacionadas con las altas temperaturas. En el verano del año anterior, las muertes asociadas al calor fueron 989.

“La cifra de 395 fallecimientos asociados al calor es estremecedora. Muestra claramente que el calor ya no es simplemente una cuestión de comodidad, sino una amenaza concreta para la salud y la vida”, ha alertado la ministra de Sanidad, la socialdemócrata Korinna Schumann, según señala la agencia APA.

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Una persona se zambulle en el Nuevo Danubio, un afluente del río Danubio, durante una ola de calor en Viena, Austria, el 30 de julio de 2026. REUTERS/Elisabeth Mandl
Una persona se zambulle en el Nuevo Danubio, un afluente del río Danubio, durante una ola de calor en Viena, Austria, el 30 de julio de 2026. REUTERS/Elisabeth Mandl

La ministra ha afirmado que las consecuencias del cambio climático son cada vez más patentes también en Austria y plantean nuevos desafíos para el sistema sanitario.

Esta es la primera vez que AGES realiza una medición en pleno verano y no varios meses después, un cambio que el Ministerio explica en la necesidad de tener datos que permitan detectar las tendencias lo antes posible para poder activar medidas.

La Agencia Estadística de Austria ya anunció ayer que entre el 29 de junio y el 5 de julio la mortalidad total creció un 29 % respecto a la media de esa misma semana en los últimos 25 años.

Este año se ha registrado la temperatura más altas nunca medida en un mes de junio en Austria, 40,1 grados.

Ayer se superó, con 40,3, el récord histórico de julio. El récord absoluto son los 40,5 medidos en agosto de 2013.

Durante junio también se pulverizó la máxima histórica de temperatura nocturna al medirse en Viena 27,3 grados.

(Con información de EFE)

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