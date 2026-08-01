La decisión que Franco Mastantuono le habría comunicado a José Mourinho tras quedar relegado del amistoso de Real Madrid

Franco Mastantuono continuaría su carrera lejos de Real Madrid @RealMadrid-Twitter)

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Tras una primera temporada irregular en Real Madrid, todos los caminos conducen a una salida. La idea de la Casa Blanca es la de ceder a préstamo a Franco Mastantuono utilizando una fórmula similar a la aplicada con Endrick, en la que mantienen un control absoluto del futbolista para repescarlo en caso de destacarse en la institución en la que recale en condición de cedido.

Según informó Corriere dello Sport, el futuro del oriundo de Azul está claro y es en la Serie A. El rotativo sostuvo que el joven mediocampista argentino de 18 años (el 14 de agosto cumplirá 19) habría mantenido una charla con el director técnico José Mourinho, en la que le develó: “Me voy a Italia”.

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La situación de Mastantuono ha sido objeto de especulación durante las últimas semanas. Su ausencia en la convocatoria para el próximo amistoso frente a la Fiorentina, sumada a la decisión de la institución de cederlo sin opción de compra, reforzó los rumores sobre una posible salida en el actual mercado de pases.

En el centro de las negociaciones aparece la Fiorentina, club que avanzó significativamente en las conversaciones y que, según reportan varios portales italianos, se perfila como el principal candidato a incorporar al argentino. No obstante, el interés no se limita al conjunto de Florencia. Tanto el AC Milan como Roma han manifestado su deseo de obtener el préstamo del jugador, generando una puja que eleva el atractivo del caso en la Serie A.

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Según SportMediaset, que se hizo eco de esta información, añadió que la frase de Mastantuono “descarta cualquier otro destino en el extranjero y abriendo de hecho la puerta a un traspaso a la Serie A”.

Entre los interesados por Franco también aparecen el Fulham de la Premier League, conducido por Álvaro Arbeloa, su ex entrenador en el Real Madrid, y el Villarreal de España. La alternativa de River Plate perdió algo de fuerza. Más allá del interés por parte de las dos partes y del curioso mensaje que subió este viernes el futbolista (una foto de River en su infancia), el Real Madrid prefiere que continúe en Europa.

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Este sábado podría ser un día clave para la negociación, ya que Fiorentina y Real Madrid se enfrentarán en un partido amistoso en el Estadio Wörthersee de Austria y ambas dirigencias tienen pendiente una charla en la que el nombre de Franco Mastantuono estará sobre la mesa.

Vale destacar que Real Madrid busca mantener cierto control sobre el futuro del jugador, aun si se concreta la cesión. La intención de la dirigencia es que la operación no implique opción de compra, de modo que pueda recuperar a Mastantuono tras una experiencia de crecimiento en otro campeonato de alto nivel.

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Durante la última temporada, Mastantuono sumó 1.484 minutos a lo largo de 35 partidos, con tres goles y una asistencia. Su rendimiento quedó condicionado por una lesión en el pubis y una sanción de dos fechas. Aunque marcó en un amistoso de la pretemporada, la prensa española mantuvo una postura crítica respecto a su desempeño.

La competencia interna también reduce su margen. El club pretende cerrar el fichaje de Yan Diomandé desde el RB Leipzig y Mourinho ya cuenta con variantes para esa zona del campo como Brahim Díaz, Federico Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva y Carlos Espí, una de las flamantes incorporaciones.

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A esa nómina se suma Rodrygo, que está lesionado y volverá al plantel a partir de enero. En los próximos días también se reincorporará Bernardo Silva después de sus vacaciones tras la participación de Portugal en la Copa del Mundo. En paralelo, el Real Madrid sigue activo en el mercado y estudia abrir una negociación por Rodri, distinguido como mejor jugador del Mundial que ganó con España.