Tras el recital ante Argelia, cuándo volverá a jugar la selección argentina en el Mundial 2026

La celebración de Argentina en el segundo gol ante Argelia (REUTERS/Bernadett Szabo)

La selección argentina inició su camino en el Mundial 2026 con una goleada 3-0 ante Argelia en el Kansas City Stadium y la atención de los hinchas ya se centra en cuándo volverá a jugar la Albiceleste en la fase de grupos. Tras su gran debut, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para afrontar los próximos compromisos, clave para definir su futuro en el certamen que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El segundo partido de Argentina en el Grupo J será el lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora argentina), frente a Austria en el Dallas Stadium. Este encuentro adquiere relevancia porque puede marcar el rumbo de la clasificación, considerando que el formato del torneo amplió la cantidad de equipos y partidos en la fase inicial. El plantel nacional, que busca defender el título obtenido en Qatar 2022, afronta un desafío exigente ante un rival europeo que llegó al torneo tras una sólida etapa clasificatoria en el continente.

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Los austríacos sellaron su boleto a la cita máxima tras adjudicarse el Grupo H en las Eliminatorias de Europa, superando a equipos como Bosnia Herzegovina (dio el golpe ante Italia en los playoffs para clasificar), Rumania, Chipre y San Marino.

La preparación de Lionel Messi y compañía para este cotejo incluye entrenamientos en el bunker que armaron en Kansas City, con el objetivo de adaptarse a las condiciones climáticas de la región, que en esta época del año presentan temperaturas elevadas. La logística del equipo argentino también contempla traslados cortos entre sedes para minimizar el desgaste físico, una estrategia que busca mantener a los jugadores en óptimas condiciones para cada compromiso.

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La Albiceleste y Das Team nunca se cruzaron en Copas del Mundo, pero existen dos amistosos como antecedentes. El primero tuvo lugar en 1980 y el conjunto dirigido por entonces por César Luis Menotti se impuso con una contundente goleada por 5 a 1. El segundo, jugado en la antesala al Mundial de 1990, terminó en empate 1 a 1.

El calendario de la fase de grupos se completa con el enfrentamiento ante Jordania, programado para el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina), también en el Dallas Stadium. Este último partido puede resultar determinante para determinar la ubicación final para avanzar a la siguiente instancia. Vale recordar que con el formato actual avanzan a los 16avos de final los dos mejores de cada grupo y los mejores terceros.

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En caso de ser primero, Argentina chocará ante el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay). En cambio, en caso de ser segundo, será contra el primero de esa zona. Si culmina tercero, dependerá de otros resultados.

La planificación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) prevé que el plantel se mantenga en Kansas durante la disputa de estos dos partidos, evitando traslados innecesarios y maximizando el tiempo de recuperación entre encuentros.

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El Dallas Stadium se ubica en Arlington, dentro del corredor Dallas–Fort Worth, y destaca por su infraestructura avanzada y capacidad para recibir grandes eventos internacionales. Este estadio, inaugurado en 2009, puede albergar a 80.000 espectadores, con la posibilidad de expandirse hasta 94.000 en ocasiones especiales. Originalmente conocido como Cowboys Stadium, adoptó el nombre de AT&T Stadium en 2013 tras un acuerdo comercial.

El recinto es el hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, pero también sirve como sede para diversas competencias deportivas y conciertos. Para el Mundial, se invirtieron 350 millones de dólares en remodelaciones tecnológicas y de infraestructura para cumplir los estándares FIFA. El estadio recibirá nueve partidos del torneo, entre ellos dos de la selección argentina en la fase de grupos y una semifinal, lo que lo convierte en una de las sedes con mayor cantidad de encuentros.

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Uno de los aspectos más llamativos del Dallas Stadium es su pantalla LED de 600 toneladas. El control del clima es otro punto sobresaliente. El estadio cuenta con un techo retráctil y un sistema de climatización integral, capaz de mantener la temperatura interior estable incluso cuando en el exterior se registran temperaturas superiores a los 40 grados.

Respecto al campo de juego, para el Mundial se implementó un césped natural especialmente cultivado en Colorado, a más de 1.000 kilómetros de Dallas. El proceso de instalación y mantenimiento incluyó la incorporación de fibras sintéticas para lograr una superficie resistente y uniforme. Además, se instalaron luces artificiales LED que simulan el espectro solar para favorecer el crecimiento del pasto, y sensores bajo tierra que controlan la temperatura de las raíces, lo que permite mantener la calidad del campo durante toda la competencia.

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