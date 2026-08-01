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En el segundo partido de Xabi Alonso, Chelsea perdió el amistoso contra Tottenham con un gol sobre la hora

Tras vencer 6-4 al Western Sydney Wanderers, los Blues cayeron en el derby por un gol del brasileño Richarlison en el final

Los goles del amistoso entre Chelsea y Tottenham
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Richarlison selló la victoria del Tottenham Hotspur con un remate a bocajarro en el minuto 91 para arrebatarle al Chelsea la Sydney Super Cup, en un partido amistoso disputado ante más de 80.000 espectadores en el Accor Stadium de Sídney, Australia. El resultado, 2-1, le propina a Xabi Alonso su primera derrota al frente del conjunto londinense tras el estreno triunfal días atrás.

El encuentro fue el segundo de Alonso como entrenador del Chelsea, apenas cuatro días después de un triunfo por 6-4 ante Western Sydney Wanderers que incluyó un hat-trick en diez minutos de Joao Pedro. Para este duelo ante los Spurs, el técnico español apostó por un once con: Teddy Sharman-Lowe en portería; Marco Palestra, Wesley Fofana, Levi Colwill —como capitán— y Jorrel Hato en defensa; Romeo Lavia y Darío Essugo en el centro del campo; y Estevão Willián, Cole Palmer, Jamie Gittens y Joao Pedro en ataque.

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La intensidad del partido sorprendió desde el primer minuto. Lejos de tratarse de un intercambio de cortesías propio de la pretemporada, ambos equipos disputaron cada balón con una agresividad que quedó reflejada en la tarjeta amarilla que vio el exjugador del Chelsea Conor Gallagher a los diez minutos de juego.

El primer gol llegó en el minuto 17 con algo de fortuna para los visitantes. Un disparo del centrocampista italiano Sandro Tonali desde el borde del área golpeó a Colwill, descolocó a Sharman-Lowe y acabó en la red. La respuesta de los Blues fue inmediata. Lavia recuperó el balón y habilitó a Gittens, cuyo centro rebotó en Ben Davies antes de llegar al segundo palo, donde Estevão se desmarcó de Andrew Robertson para empatar con un cabezazo.

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Estevao en acción (Foto: Reuters/Hollie Adams)
Estevao en acción (Foto: Reuters/Hollie Adams)

El Tottenham tomó el control de la posesión en los minutos finales de la primera parte. Mathys Tel tuvo la mejor ocasión visitante al superar a tres defensores, pero Sharman-Lowe respondió con acierto para mantener el empate al descanso.

La segunda mitad arrancó con un episodio que cambió el rumbo del partido. Roberto De Zerbi introdujo al defensa Kevin Danso en el descanso, y el austriaco solo duró cuatro minutos en el campo. Un pase hacia atrás de Archie Gray se le escapó entre las piernas; Joao Pedro reaccionó con rapidez, se perfiló solo ante la portería y fue derribado. El árbitro Alex King no dudó: tarjeta roja directa.

Con el Tottenham reducido a diez hombres, el Chelsea tomó el control absoluto del partido. Antonin Kinsky se convirtió en el gran obstáculo: primero detuvo un disparo raso de Estevão tras una buena combinación con Joao Pedro; luego bloqueó un remate de Palmer desde dentro del área; y más tarde negó el gol a Joao Pedro en una acción en la que Robertson cedió el balón dentro de su propia área pequeña. El joven Rio Kyerematen estuvo cerca de marcar para los Spurs con un disparo lejano que golpeó el travesaño.

En los minutos finales, Alonso realizó una ronda de sustituciones que incluyó a Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo, Mamadou Sarr, Reggie Watson, Reggie Walsh, Omari Kellyman y Liam Delap, además de las entradas previas de Aaron Anselmino y Dastan Satpayev. Los cambios diluyeron la presión del Chelsea y dejaron la puerta abierta al golpe final.

Richarlison anotó sobre el final (Foto: Reuters/Hollie Adams)
Richarlison anotó sobre el final (Foto: Reuters/Hollie Adams)

En los últimos segundos del partido, Jamie Donley remató desde lejos y el balón golpeó el poste. Al rechace llegó Richarlison, quien empujó el balón al fondo de la red para consumar la remontada del Tottenham con diez jugadores sobre el campo.

La derrota deja a Alonso con una victoria y una derrota en sus dos primeros partidos al frente del Chelsea. El próximo reto para los Blues será el miércoles, cuando se enfrenten a la Juventus en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong, en la siguiente etapa de su gira de pretemporada por Asia.

FORMACIONES

Chelsea: Sharman-Lowe; Palestra (Acheampong), Fofana (Tosin), Colwill (Sarr), Hato (Anselmino); Essugo (Watson), Lavia (Nicoll-Jazuli); Estevao (Satpayev), Palmer (Walsh), Gittens (Kellyman); Joao Pedro (Delap).

Tottenham Hotspur: Kinsky; Gray, van Hecke (Danso), Davies (Takai), Robertson (Kyerematen); Bergvall (Hall), Tonali (Donley), Gallagher (Hardy); Solomon (Moore), Solanke (Richarlison), Tel (Williams-Barnett).

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