Capcom ve muchas posibilidades de una secuela de Pragmata tras vender 2,5 millones

Pragmata

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Capcom abrió la puerta a una secuela de Pragmata después de que el juego superara los 2,5 millones de copias vendidas desde su estreno en abril de 2026. En declaraciones recogidas por Bloomberg a fines de julio, el directivo Yoshikazu Shimauchi afirmó que “hay muchas probabilidades de que haya una secuela”, aunque el proyecto todavía no fue anunciado formalmente.

Ventas que respaldan una nueva franquicia

La cifra apareció en el último informe trimestral de Capcom, publicado durante la última semana de julio. Pragmata alcanzó los 2,5 millones de unidades en unos pocos meses, un resultado que le da a la editora una nueva licencia comercialmente viable junto con marcas de larga trayectoria como Resident Evil, Monster Hunter y Devil May Cry.

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El lanzamiento recibió buenas críticas y quedó como uno de los estrenos relevantes del catálogo de Capcom durante el período. La principal estrella comercial sigue siendo Resident Evil Requiem, que ya superó los ocho millones de copias, pero el desempeño de Pragmata destaca porque se trata de una propiedad original y no de una entrega perteneciente a una serie establecida.

Shimauchi explicó que Capcom espera convertir Pragmata en “una franquicia pilar y una fuente de ingresos a largo plazo”. Esa meta implicaría mantener activa la marca con más entregas, aunque el directivo no detalló si ya existe un equipo trabajando en la continuación.

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Qué se sabe sobre la posible secuela

Las palabras de Shimauchi son la señal más directa ofrecida hasta ahora sobre el futuro de Pragmata. La declaración indica interés comercial, pero todavía no equivale a la confirmación de Pragmata 2: Capcom no comunicó una fecha, plataformas, ventana de lanzamiento ni estado de producción.

La posibilidad ya había sido comentada en mayo por el director del juego. En ese momento dijo que estaría encantado de hacer una secuela, pero evitó confirmar planes concretos y aseguró que aún no sabía cuál sería el próximo proyecto del equipo.

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El nuevo comentario cambia el contexto porque llega acompañado de las cifras del informe trimestral y procede de un directivo de Capcom. La intención declarada es obtener ingresos durante un período prolongado, frente a la alternativa de dejar Pragmata como una producción independiente sin continuidad.

Por ahora, tampoco se conoce si una segunda entrega mantendría a los mismos protagonistas o retomaría directamente los acontecimientos del primer juego. Cualquier detalle sobre historia, desarrollo o calendario deberá esperar a un anuncio oficial de Capcom.

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Pragmata

Diana y el diseño detrás del resultado

Capcom atribuye una parte de la popularidad del juego a Diana, la androide que tuvo un papel central en su campaña promocional. El personaje apareció en la mayoría de las piezas de marketing, incluidas las presentaciones y las comunicaciones sobre los cambios de fecha que recibió el proyecto durante sus años de desarrollo.

La editora también considera que su caracterización ayudó a conectar con el público. Diana acompaña la propuesta de acción y aventura, cuyo combate mezcla disparos con pequeños puzles: el jugador debe resolver secuencias para retirar la protección de los robots enemigos antes de atacarlos de manera efectiva.

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Esa combinación fue uno de los elementos distintivos de Pragmata frente a otros juegos de disparos recientes. El resultado comercial ahora permite que Capcom estudie su continuidad, pero la secuela permanece sin nombre definitivo, fecha ni confirmación de que haya comenzado su producción.