Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Boca Juniors mudará su localía mientras avanza la recuperación del césped de la Bombonera: el estadio elegido

El trasladó se activará debido a las fallas visibles en el campo de juego del Alberto J. Armando durante el partido con O’Higgins

Guardar

El pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana trajo una consecuencia para Boca Juniors. Tras superar a O’Higgins por penales en Rancagua, el equipo argentino deberá abandonar provisionalmente la Bombonera. El motivo: el campo de juego mostró graves deficiencias durante el primer duelo copero con victoria 1-0 con el único gol de Miguel Merentiel y, una semana después, no se encuentra en condiciones óptimas para albergar partidos oficiales.

La decisión de mudar la localía se tomó después de que, en el enfrentamiento ante el conjunto chileno, quedaron en evidencia problemas de la cancha. La franja de césped paralela a los bancos de suplentes, una zona tradicionalmente conflictiva por la sombra proyectada desde los palcos, presentó un tono diferente al resto del campo. Además, se observaron zonas con exceso de arena y partes de pasto que se levantaban fácilmente, lo que obligó incluso a Leandro Paredes a acomodar el césped antes de ejecutar un tiro de esquina.

PUBLICIDAD

Durante la temporada baja y la celebración de la Copa del Mundo, el club había encarado tareas de resembrado en el estadio Alberto J. Armando. Sin embargo, la combinación de condiciones climáticas adversas y una respuesta inadecuada de la hierba frustró los planes de recuperación. El resultado fue un terreno irregular que quedó expuesto ante la mirada de hinchas y jugadores, generando preocupación entre la dirigencia y el cuerpo técnico.

Boca Juniors jugará el próximo partido ante Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó (AP Foto/Esteban Felix)
Boca Juniors jugará el próximo partido ante Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó (AP Foto/Esteban Felix)

En este contexto, Boca Juniors jugará como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó, propiedad de Huracán, situado a escasa distancia de la Bombonera, según precisó el periodista Augusto César en ESPN. Allí recibirá a Estudiantes el próximo miércoles a las 19:00, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura. Este encuentro se debía jugar entresemana, pero el compromiso contra O’Higgins en Chile obligó a la postergación. La mudanza no solo ofrece una solución inmediata a los problemas de la Bombonera, sino que minimiza el desplazamiento logístico para el plantel y la hinchada, dada la proximidad del recinto de Parque Patricios a la tradicional sede de Boca.

PUBLICIDAD

El elenco de la Ribera le alquilará la cancha al Globo y la medida podría ampliarse a los duelos de la cuarta fecha del Clausura contra Vélez y la ida de los octavos de la Sudamericana ante Recoleta de Paraguay, que se disputará el martes 11 de agosto a las 19:00 (hora argentina).

El club había iniciado un proceso de resembrado después del último semestre, pero la respuesta del césped no fue la esperada. La duración de la mudanza dependerá de la evolución de las tareas de recuperación del césped. En el corto plazo, Boca se enfocará en el duelo de este domingo como visitante ante Newell’s en Rosario.

Boca se clasificó a octavos de la Sudamericana
Boca se clasificó a octavos de la Sudamericana y aguarda por avances en el césped de la Bombonera (Créditos: Fotobaires)

Más allá de esto, no es la primera vez que debe recurrir a un escenario alternativo por inconvenientes en su cancha. En febrero de 2024, la institución se vio obligada a utilizar el Nuevo Gasómetro, estadio de San Lorenzo, para recibir a Sarmiento. En aquella ocasión, también el césped de la Bombonera presentaba problemas tras el resembrado y las lluvias. El encuentro terminó igualado 1-1, con goles de Miguel Merentiel y José Mauri.

Si bien surgían otras opciones para llevar a cabo la mudanza, como los estadios Presidente Perón (Racing), Néstor Díaz Pérez (Lanús) y el José Amalfitani (Vélez), finalmente la decisión fue mantenerse en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y moverse poco más de 4 kilómetros de distancia para complicar lo mínimo indispensable la logística general. Existe una diferencia de aforo entre la Bombonera (de casi 60 mil espectadores) y el Ducó (no llega a los 50 mil), por lo que la directiva boquense tendrá que definir los pasos a seguir y filtros que aplicará para el ingreso de sus socios y abonados en cada sector del recinto de Parque Patricios. Se espera que en las próximas horas publiquen un comunicado oficial.

Temas Relacionados

Boca JuniorsTorneo ClausuraDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Flavio Briatore se refirió al futuro de Franco Colapinto en Alpine y dijo que Pierre Gasly es uno de los seis mejores pilotos de la Fórmula 1

El líder de la escudería reconoció que la dupla de corredores no es su “prioridad” en este momento, ya que primero debe mejorar la performance del monoplaza. En ese contexto, elogió las mejores del argentino

Flavio Briatore se refirió al futuro de Franco Colapinto en Alpine y dijo que Pierre Gasly es uno de los seis mejores pilotos de la Fórmula 1

Se publicó el video de la cámara del árbitro en la remontada de Argentina ante Inglaterra: el gol de Enzo Fernández y el reclamo de Bellingham

Las imágenes inéditas fueron publicadas en un corto a través de las redes oficiales de la FIFA

Se publicó el video de la cámara del árbitro en la remontada de Argentina ante Inglaterra: el gol de Enzo Fernández y el reclamo de Bellingham

La decisión que Franco Mastantuono le habría comunicado a José Mourinho tras quedar relegado del amistoso de Real Madrid

El joven mediocampista argentino dejaría la Casa Blanca en esta ventana de transferencias

La decisión que Franco Mastantuono le habría comunicado a José Mourinho tras quedar relegado del amistoso de Real Madrid

En el segundo partido de Xabi Alonso, Chelsea perdió el amistoso contra Tottenham con un gol sobre la hora

Tras vencer 6-4 al Western Sydney Wanderers, los Blues cayeron en el derby por un gol del brasileño Richarlison en el final

En el segundo partido de Xabi Alonso, Chelsea perdió el amistoso contra Tottenham con un gol sobre la hora

Racing-Tigre, el plato fuerte del inicio de la Fecha 3 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La Academia buscará treparse a la cima de su zona en el choque ante el Matador. Antes, a las 15.30, Estudiantes de Río Cuarto-Banfield y Gimnasia de Mendoza-Unión. A las 18, Belgrano-Argentinos y Estudiantes-Defensa y Justicia

Racing-Tigre, el plato fuerte del inicio de la Fecha 3 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

MALDITOS NERDS

Arrowhead detalla el crossover de ‘Helldivers 2′ con Warhammer 40K

Arrowhead detalla el crossover de ‘Helldivers 2′ con Warhammer 40K

Sony seguirá adelante con el retiro de los discos de PlayStation en 2028

Marvel cancela ‘Wonder Man’ cuatro meses después de renovarla para una temporada 2

Asha Sharma fija junio de 2027 para que Xbox vuelva a crecer con cuatro pilares

Capcom ve muchas posibilidades de una secuela de Pragmata tras vender 2,5 millones

ENTRETENIMIENTO

Confirman la muerte de Nirmal Purja, famoso alpinista de Netflix, tras avalancha en una montaña de Pakistán

Confirman la muerte de Nirmal Purja, famoso alpinista de Netflix, tras avalancha en una montaña de Pakistán

Como en ‘Juego de gemelas’: dos hermanas idénticas criadas por familias distintas se encontraron gracias a una fotografía

Tom Holland y Zendaya: la historia de amor que nació en el set de ‘Spider-Man’

Arnold Schwarzenegger levanta pesas para celebrar sus 79 años: el hábito que no ha abandonado en más de seis décadas

Psicóloga, modelo de alta costura y reina: Melissa Núñez, se convirtió en la nueva Miss República Dominicana 2026

INFOBAE AMÉRICA

Por esta razón sigue temblando en Guatemala

Por esta razón sigue temblando en Guatemala

Daniel Ortega anuncia que en las siguientes elecciones en Nicaragua “no tendrán espacio los terroristas, los golpistas”

Lituania reiteró su apoyo a Ucrania contra el “terror ruso” y Letonia cerró la frontera con Bielorrusia

San Salvador se viste de fiesta: Arrancan las Fiestas Patronales 2026 en honor al Divino Salvador del Mundo

Grecia combate un frente de fuego de 25 kilómetros que devora viviendas y obliga a evacuar a cientos de personas cerca de Atenas