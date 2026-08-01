Boca Juniors mudará su localía mientras avanza la recuperación del césped de la Bombonera: el estadio elegido

Guardar

El pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana trajo una consecuencia para Boca Juniors. Tras superar a O’Higgins por penales en Rancagua, el equipo argentino deberá abandonar provisionalmente la Bombonera. El motivo: el campo de juego mostró graves deficiencias durante el primer duelo copero con victoria 1-0 con el único gol de Miguel Merentiel y, una semana después, no se encuentra en condiciones óptimas para albergar partidos oficiales.

La decisión de mudar la localía se tomó después de que, en el enfrentamiento ante el conjunto chileno, quedaron en evidencia problemas de la cancha. La franja de césped paralela a los bancos de suplentes, una zona tradicionalmente conflictiva por la sombra proyectada desde los palcos, presentó un tono diferente al resto del campo. Además, se observaron zonas con exceso de arena y partes de pasto que se levantaban fácilmente, lo que obligó incluso a Leandro Paredes a acomodar el césped antes de ejecutar un tiro de esquina.

PUBLICIDAD

Durante la temporada baja y la celebración de la Copa del Mundo, el club había encarado tareas de resembrado en el estadio Alberto J. Armando. Sin embargo, la combinación de condiciones climáticas adversas y una respuesta inadecuada de la hierba frustró los planes de recuperación. El resultado fue un terreno irregular que quedó expuesto ante la mirada de hinchas y jugadores, generando preocupación entre la dirigencia y el cuerpo técnico.

Boca Juniors jugará el próximo partido ante Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó (AP Foto/Esteban Felix)

En este contexto, Boca Juniors jugará como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó, propiedad de Huracán, situado a escasa distancia de la Bombonera, según precisó el periodista Augusto César en ESPN. Allí recibirá a Estudiantes el próximo miércoles a las 19:00, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura. Este encuentro se debía jugar entresemana, pero el compromiso contra O’Higgins en Chile obligó a la postergación. La mudanza no solo ofrece una solución inmediata a los problemas de la Bombonera, sino que minimiza el desplazamiento logístico para el plantel y la hinchada, dada la proximidad del recinto de Parque Patricios a la tradicional sede de Boca.

PUBLICIDAD

El elenco de la Ribera le alquilará la cancha al Globo y la medida podría ampliarse a los duelos de la cuarta fecha del Clausura contra Vélez y la ida de los octavos de la Sudamericana ante Recoleta de Paraguay, que se disputará el martes 11 de agosto a las 19:00 (hora argentina).

El club había iniciado un proceso de resembrado después del último semestre, pero la respuesta del césped no fue la esperada. La duración de la mudanza dependerá de la evolución de las tareas de recuperación del césped. En el corto plazo, Boca se enfocará en el duelo de este domingo como visitante ante Newell’s en Rosario.

PUBLICIDAD

Boca se clasificó a octavos de la Sudamericana y aguarda por avances en el césped de la Bombonera (Créditos: Fotobaires)

Más allá de esto, no es la primera vez que debe recurrir a un escenario alternativo por inconvenientes en su cancha. En febrero de 2024, la institución se vio obligada a utilizar el Nuevo Gasómetro, estadio de San Lorenzo, para recibir a Sarmiento. En aquella ocasión, también el césped de la Bombonera presentaba problemas tras el resembrado y las lluvias. El encuentro terminó igualado 1-1, con goles de Miguel Merentiel y José Mauri.

Si bien surgían otras opciones para llevar a cabo la mudanza, como los estadios Presidente Perón (Racing), Néstor Díaz Pérez (Lanús) y el José Amalfitani (Vélez), finalmente la decisión fue mantenerse en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y moverse poco más de 4 kilómetros de distancia para complicar lo mínimo indispensable la logística general. Existe una diferencia de aforo entre la Bombonera (de casi 60 mil espectadores) y el Ducó (no llega a los 50 mil), por lo que la directiva boquense tendrá que definir los pasos a seguir y filtros que aplicará para el ingreso de sus socios y abonados en cada sector del recinto de Parque Patricios. Se espera que en las próximas horas publiquen un comunicado oficial.

PUBLICIDAD