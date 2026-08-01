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Se publicó el video de la cámara del árbitro en la remontada de Argentina ante Inglaterra: el gol de Enzo Fernández y el reclamo de Bellingham

Las imágenes inéditas fueron publicadas en un corto a través de las redes oficiales de la FIFA

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La FIFA publicó un video de la Ref Cam del árbitro que dirigió el partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra en Atlanta. El norteamericano Ismail Elfath fue quien impartió justicia en uno de los duelos más apasionantes de la última Copa del Mundo, que terminó con remontada épica para los de Lionel Scaloni por los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez (Anthony Gordon había roto el cero para los británicos).

El compilado no exhibió todos los highlights, pero sí varios interesantes que reflejaron la intensidad con la que se vivió el match. El inicio fue con los saludos a ambos equipos previo a los himnos, más el sorteo de capitanes entre Lionel Messi y Harry Kane. Hasta allí, todo protocolar. Pero la tensión fue in crescendo desde el arranque del encuentro, con una falta no sancionada contra Messi que derivó en una infracción por un fuerte manotazo de Enzo Fernández cuando habían transcurrido apenas unos minutos. “¡Stop, stop! (¡alto, alto!)”, lo advirtió el juez a Leandro Paredes ante el continuo reclamo.

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Hubo más: Nicolás Tagliafico reclamó por un empujón de Rogers en una pelota quieta y luego Alexis Mac Allister y Enzo Fernández le pidieron un córner por un supuesto roce tras el remate del 24 cuando finalmente el árbitro dio saque de arco. La amonestación a Lisandro Martínez por agarrón a Rogers fue otra de las imágenes visualizadas en el video.

El norteamericano Ismail Elfath dirigió la semi entre Argentina e Inglaterra (REUTERS/Carlos Barria)
El norteamericano Ismail Elfath dirigió la semi entre Argentina e Inglaterra (REUTERS/Carlos Barria)

Antes de la definición de Gordon para el 1-0 parcial, se vio claro el tiro que Jordan Pickford le desvió a Julián Álvarez. El arquero inglés también se lució en la Ref Cam con el cabezazo que le ahogó el grito de gol al Cuti Romero. Un ángulo inmejorable del gol de Enzo Fernández fue el que tuvo el juez principal, que observó con nitidez el derechazo que el argentino clavó junto al palo para el 1-1 parcial. Enseguida, sí se registró el remate al palo de Alexis Mac Allister, pero la jugada se cortó justo antes del gol de Lautaro.

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Sobre el final, existió un exacerbado reclamo de Jude Bellingham contra el juez: “Algunas jugadas fueron espantosas, pero mucha suerte”. En ese interín, el 10 británico le había propinado un cachetazo en la cabeza a Valentín Barco durante la celebración argentina.

La FIFA también había publicado un video más corto de los cuartos de final entre Argentina y Suiza, en Kansas. Allí se registraron algunas de las incidencias más importantes en la Ref Cam del juez portugués João Pinheiro: el gol de cabeza de Alexis Mac Allister para el 1-0 parcial, la salvada del Dibu Martínez ante una corrida de Breel Embolo en la primera mitad, un remate de derecha desviado de Messi y el infernal golazo de Julián Álvarez tras la habilitación del Flaco López. La yapa fue la corrida de Thiago Almada que derivó en el 3-1 definitivo de Lautaro Martínez.

Evidentemente desde las redes del ente madre del fútbol internacional buscaron no polemizar con algunas jugadas que se podían prestar al debate. En Argentina-Inglaterra no hubo acciones agresivas ni infracciónes entre uno y otro equipo. En tanto, tampoco se vio con claridad la expulsión de Embolo, que llevó a una polémica a nivel internacional porque marcó un punto de inflexión en el cotejo frente a los suizos.

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