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Con sus tres goles ante Argelia, Messi alcanzó a Klose como el máximo goleador de la historia de los Mundiales

El capitán argentino se subió a lo más alto de la lista de anotadores en la Copa del Mundo junto al alemán

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Con un inolvidable hat-trick ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Lionel Messi igualó el récord histórico de goles en Copas del Mundo, que hasta hoy pertenecía en solitario al alemán Miroslav Klose: 16 conquistas en la historia del torneo. El capitán de la selección argentina, a ocho días de cumplir 39 años, convirtió sus goles 14, 15 y 16 en Mundiales en un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo J, en su debut en la edición 2026.

El primero llegó a los 17 minutos. La jugada arrancó en los pies de Rodrigo De Paul, quien trasladó por el centro del campo y filtró el balón entre varias piernas para Messi. El capitán lo recibió, encaró de frente al arco y sacudió un disparo con la zurda que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del arco que defendía Luca Zidane. La potencia del remate doblegó los guantes del portero sin que pudiera intervenir. Fue el gol número 118 con la selección mayor y llegó en su partido 200 con la Albiceleste. Las lágrimas en el rostro del rosarino al festejar resumieron el peso de ese momento.

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El segundo tanto apareció a los 59 minutos, cuando Messi aprovechó un rebote del arquero Zidane frente a un remate desde lejos de Alexis Mac Allister para convertir su doblete en suelo estadounidense. El tercero, a los 75 minutos, fue un zurdazo desde la medialuna que se incrustó contra el palo derecho del portero. Con ese disparo, Messi llegó a 16 goles en Mundiales e igualó al emblemático delantero alemán.

Klose estableció esa marca en cuatro Copas del Mundo con Alemania, entre 2002 y 2014. En Brasil 2014, donde se consagró campeón ante la Argentina de Alejandro Sabella con un 1-0 en el tiempo extra en el Maracaná, convirtió su último gol mundialista, frente a la Canarinha. El exdelantero, hoy técnico del FC Nürnberg en la segunda división alemana, acumuló sus 16 gritos a lo largo de 24 partidos en el torneo.

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Messi, en cambio, llegó a esa cifra en 27 encuentros mundialistas, un número que también tiene su propia dimensión histórica: con esa cantidad de presencias en Copas del Mundo, el rosarino ya superó al alemán Lothar Matthäus —hasta ahora el máximo con 25— y se convierte en el jugador con más partidos disputados en la historia del torneo. Detrás aparecen Klose con 24, el italiano Paolo Maldini con 23 y el portugués Cristiano Ronaldo con 22.

El triplete ante Argelia también sumó una marca individual más: Messi se convirtió en el único jugador en la historia de la Copa del Mundo en anotar ante once selecciones diferentes, con Serbia, México, Nigeria, Bosnia, Irán, Croacia, Australia, Holanda, Francia, Arabia Saudí y Argelia en la lista. Según estadísticas del periodista Silvio Maverino, superó además al brasileño Rivelino como el jugador con más goles de afuera del área en toda la historia del torneo, con seis contra cinco.

El otro nombre que orbita la tabla de goleadores históricos es el del francés Kylian Mbappé, quien suma 14 tras su doblete frente a Senegal.

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