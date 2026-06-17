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Qué necesita Argentina para clasificarse a los 16avos de final del Mundial 2026 tras la goleada ante Argelia

La Albiceleste enfrentará a Austria el lunes 22 de junio y cerrará el Grupo J ante Jordania el sábado 27

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Lionel Messi, de Argentina, celebra con sus compañeros el tercer gol de su equipo (REUTERS/Claudia Greco)
Lionel Messi, de Argentina, celebra con sus compañeros el tercer gol de su equipo (REUTERS/Claudia Greco)

Argentina dio el primer paso en el Mundial 2026 con el gran triunfo ante Argelia en el Kansas City Stadium y ahora es el momento de sacar la calculadora para hacer cuentas con la mirada puesta en los próximos dos partidos del Grupo J, que ya lidera con tres puntos.

Con el nuevo formato de la Copa del Mundo, se clasificarán los 16avos de final los dos con más puntos de cada zona y ocho de los doce mejores terceros para darle forma al cuadro. En este contexto, serán fundamentales los próximos dos juegos de la Albiceleste en el Dallas Stadium: el lunes 22 de junio contra Austria desde las 14.00 de Argentina y el sábado 27 de ese mismo mes contra Jordania a partir de las 23.00.

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¿Cómo se definen las colocaciones en caso de igualdad de puntos? En primera instancia, se determinará a partir del marcador de los partidos entre sí. En caso de continuar empatados, se comenzarán a evaluar los resultados en los encuentros en los “que se hayan enfrentado únicamente las selecciones restantes”. Si persiste la igualdad, el criterio se trasladará a “mayor diferencia de goles” en todos los juegos del grupo, “más goles marcados” en todos esos compromisos y, en última instancia, el “Fair Play” con un reglamento que marca: 1 punto menos por cada amarilla, 3 menos por expulsión tras doble amonestación, 4 menos por roja directa y 5 menos por amarilla y una posterior roja directa.

Si todos estos conceptos no derivan en un desempate, se ordenará a las selecciones igualadas por la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA. En ese último listado, el orden es con Argentina (1°), Austria (24°), Argelia (28°) y Jordania (63°).

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Si los dirigidos por Lionel Scaloni avanzan en la primera colocación del Grupo J, jugará en 16avos de final contra el segundo del Grupo H que hoy tiene con igualdad de puntos a España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita. El choque será el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 19hs de Argentina.

En caso de quedar en la segunda posición de la zona, el duelo de 16avos será contra el líder del Grupo H el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Para conocer el hipotético rival en caso de quedar entre los mejores terceros, habrá que esperar a la conformación definitiva de ese lote de ocho seleccionados. En tal caso, los posibles contrincantes serían los punteros del Grupo B, D, G, L o K con una programación que oscilará entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio.

La tabla general con los 12 terceros tendrá un criterio de desempate más simple: más puntos obtenidos en el grupo, diferencia de gol en todos los partidos, más goles anotados, Fair Play y, en última instancia, regirá el Ranking FIFA.

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL MUNDIAL 2026

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