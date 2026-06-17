Las lágrimas de Messi tras marcar el primer gol de la selección argentina en el Mundial a días de cumplir 39 años

La emoción de Messi al marcar el primer gol de Argentina en la Copa del Mundo :heart:



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A los 38 años y a ocho días de cumplir 39, Lionel Messi abrió el marcador en el debut de Argentina en el Mundial 2026 con un zurdazo al ángulo que le venció las manos al arquero Luca Zidane a los 17 minutos de juego en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El tanto ante Argelia fue el número 118 con la selección mayor y llegó en su partido 200 con la Albiceleste, dos cifras que, sumadas al peso de una sexta Copa del Mundo, explican la visibilidad de la emoción en el rostro del capitán tras el festejo.

La jugada arrancó en los pies de Rodrigo De Paul, quien trasladó por el centro del campo y filtró el balón entre varias piernas para Messi. El capitán lo recibió, encaró de frente al arco y sacudió un disparo con la zurda que se incrustó en el ángulo superior izquierdo. La potencia del remate doblegó los guantes de Zidane sin que el portero pudiera intervenir. Thiago Almada fue el primero en llegar al festejo del capitán.

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En la celebración, las lágrimas surgieron en el rostro de la estrella del Inter Miami, que quebró el maleficio en los Mundiales en Qatar 2022, que parecía ser su última gran cita. Sin embargo, siguió vestido de albiceleste, ganó la Copa América 2024 y, al mantener su vigencia, se animó, ante la citación de Lionel Scaloni, a un intento más. Y parece disfrutarlo con las emociones a flor de piel.

Messi, emocionado tras su gol (REUTERS/Claudia Greco)

El gol no salió a la primera. A los cuatro minutos, el árbitro le anuló un tanto a Messi por posición adelantada, y a los siete los argelinos vieron caer su propia red con un tanto de Tarifas Chaibi que el VAR también invalidó por offside. Tras esa sucesión de acciones anuladas, Argentina recuperó el control y Messi encontró la apertura del marcador en la siguiente llegada con claridad.

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Con ese gol, el rosarino se convirtió en el único jugador en la historia de la Copa del Mundo en marcar ante once selecciones diferentes: Serbia, México, Nigeria, Bosnia, Irán, Croacia, Australia, Holanda, Francia, Arabia Saudí y Argelia. Además, según estadísticas del periodista Silvio Maverino, iguala al brasileño Rivelino como el jugador con más goles de afuera del área en toda la historia del torneo, con cinco.

De sus 200 partidos con la mayor, 27 corresponden a los seis Mundiales en los que participó, 39 a Copas América y 72 a las Eliminatorias Sudamericanas, donde acumuló 36 goles y 14 asistencias. El palmarés con la selección incluye cuatro títulos mayores: la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. En juveniles, suma un Mundial Sub 20 (2005) y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

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DESDE OTRO ÁNGULO: EL GOL DE MESSI FRENTE A ARGELIA pic.twitter.com/biwVfAAtGW — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

El tanto ante Argelia también amplió su ventaja en el récord de partidos mundialistas. Con 27 encuentros en Copas del Mundo, Messi ya superó al alemán Lothar Matthäus —hasta ahora el máximo con 25— y sigue como el jugador con más presencias en la historia del torneo. Detrás aparecen el alemán Miroslav Klose con 24, el italiano Paolo Maldini con 23 y el portugués Cristiano Ronaldo con 22, el otro integrante de ese listado que aún está en actividad.

La noche en Kansas City trajo además una novedad visual en las camisetas de la Albiceleste. Por primera vez en la historia de una Copa del Mundo, varios jugadores lucieron un parche especial en el hombro, fruto de un acuerdo comercial entre la FIFA y la empresa estadounidense Fanatics. La iniciativa replica un modelo ya consolidado en la NFL, la NBA y la MLB: el parche se retira tras el partido, se autentica y se inserta en una carta firmada por el jugador, lo que la convierte en una pieza única para coleccionistas.

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🐐📹 ¡EL GO-LA-ZO DE LEO DESDE LA CÁMARA DEL ÁRBITRO! pic.twitter.com/8qW4oJxY3E — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

El color del parche varía según el historial de cada selección: dorado para los campeones del mundo —Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, España e Inglaterra—, blanco o negro para el resto. Messi, al igual que Modric, Ronaldo, Neuer y el japonés Yuto Nagatomo, lleva además el distintivo “Legacy” por disputar más de cinco Mundiales. El arquero Emiliano Martínez porta el parche “Golden Glove Winner’s” por su premio al mejor portero en Qatar 2022, una distinción que comparte con Neuer y con el belga Thibaut Courtois.

Entre los jugadores argentinos que estrenaron el parche de debutante mundialista ante Argelia figuran Juan Musso, Gerónimo Rulli, Facundo Medina, Marcos Senesi, Valentín Barco, Nico Paz, Giovanni Lo Celso, Nicolás González, Giuliano Simeone y el Flaco López. Una vez que sumen minutos en el torneo, ese distintivo desaparece de sus camisetas en el partido siguiente.

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Argentina cerrará la primera fase del Grupo J ante Austria el próximo martes y ante Jordania el sábado 27.

El capitán, al borde de las lágrimas (REUTERS/Claudia Greco)