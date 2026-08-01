Internaron a Denisse González, ex Gran Hermano: “Fueron días de mucho susto y de valorar la salud más que nunca”

La exparticipante compartió cómo se divierte con su novio Bautista Mascia desde la clínica (Video: Instagram)

Guardar

La exparticipante de Gran Hermano, Denisse González, permanece internada tras un hallazgo inesperado durante un control médico. La propia influencer relató que fue durante un chequeo de rutina cuando los médicos detectaron un valor inusualmente bajo en sus plaquetas.

Según detalló en sus redes sociales, los profesionales decidieron dejarla internada para iniciar un tratamiento y profundizar los estudios. La modelo explicó: “Entré a hacerme unos chequeos de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas muy bajas así que me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa”.

PUBLICIDAD

El susto fue considerable, admitió la joven, quien compartió: “Fueron días de mucho susto, de aprender a ir paso a paso y de valorar la salud más que nunca”. A pesar de la incertidumbre, la evolución ha sido favorable: “Por suerte estoy muy bien cuidada por un equipo increíble y las plaquetas ya empezaron a subir, que era la noticia que más esperaba recibir”.

La exjugadora de Gran Hermano agradeció los mensajes de apoyo (Instagram)

La noticia de su internación generó inquietud entre sus seguidores. González, que mantiene un perfil bajo desde su salida del reality, agradeció a quienes se preocuparon por su estado y le enviaron mensajes de aliento: “Quería agradecerles por estar siempre del otro lado. Aunque estos días estuve más desconectada, sentí el cariño de ustedes igual. Espero volver muy pronto. Los quiero muchísimo”.

PUBLICIDAD

En uno de sus últimos mensajes, la influencer dio detalles precisos sobre su situación: “Una persona normalmente tiene entre 110.000 y 450.000 plaquetas y yo llegué a tener 3.000. Después de dos días de tratamiento, ya subieron a 18.000”. A pesar de la mejora, aclaró que el proceso aún no termina: “Todavía falta para que vuelvan a un valor normal y sigo internada, pero vamos a ponerle garra. No quería asustarlos, pero bueno... ya era hora de contarles un poquito”.

La internación de Denisse González fue consecuencia de un hallazgo inesperado tras un simple control de rutina. Los médicos detectaron que sus plaquetas estaban peligrosamente bajas, lo que obligó a iniciar un tratamiento inmediato y a mantenerla bajo observación hasta encontrar el origen del problema.

PUBLICIDAD

Denisse González permanece internada tras un chequeo de rutina que detecta plaquetas en valores muy bajos

El equipo médico que la asiste ha sido destacado por la propia González, quien remarcó la importancia de la atención profesional en estos casos. Aunque el alta médica aún no tiene fecha, la joven se mostró optimista y agradecida por el apoyo recibido durante estos días de incertidumbre.

Un día después de compartir la noticia, la exjugadora del reality de Telefe le puso humor a su internación al subir un divertido video con Bautista Mascia, su novio y ganador de Gran Hermano. “Buen día. Hoy seguimos con estudios y esperando novedades. Mientras tanto, me van a tener haciendo chistes porque es mi forma de llevar todo esto”, contó, mientras ponía imágenes con su pareja desde la clínica usando un audio de Griselda Siciliani en Educando a Nina.

PUBLICIDAD

La modelo detalla rangos normales y revela que llegó a 3.000 plaquetas durante el control médico

En una entrevista, en julio del año pasado en #VivaElAmor de Infobae, Denisse González y Bautista Mascia relataron detalles sobre su convivencia en un departamento de Palermo y describieron las dinámicas personales que atravesaban como pareja mediática.

Durante la conversación, Denisse reaccionó ante la pregunta sobre quién es más sexual señalándose a sí misma y expresó: “Ay, ¡qué pregunta! Yo me señalé porque siento que quizá -¡epa, esto ya no es ATP!-... como digo esto sin detalles... Siento que ese momento soy más efusiva. Ay, por favor ayudame Bautista, ¡esto lo está viendo mi abuela!”. Frente a la situación, Bauti respondió: “No, te metiste sola en esta...”. Denisse intentó explicar su postura y señaló que Bauti suele estar “más predispuesto... en todo el día”. Bauti coincidió parcialmente al afirmar: “Sí, comparto. Creo que los dos somos bastante sexuales en ese sentido, pero cada uno a su manera, y no más de este tema. Abuela, un beso”.

PUBLICIDAD