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7 frases de Paredes tras el triunfo por penales de Boca ante O’Higgins: gran respaldo a Aranda y “obligación” de competir hasta el final

El capitán xeneize se mostró en la misma sintonía que Arruabarrena y fue autocrítico tras la sufrida clasificación a los octavos de final de la Sudamericana

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Leandro Paredes pidió subir el nivel defensivo y reconoció que Boca Juniors debe encontrar la confianza para sostener resultados, tras la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana que el Xeneize consiguió en los penales ante O’Higgins, este jueves en el Estadio El Teniente de Rancagua.

“Hay que levantar el nivel y la atención defensivamente”, dijo el mediocampista en la zona mixta, con la autocrítica de quien sabe que el triunfo no alcanzó para borrar las dudas. El equipo de Rodolfo Arruabarrena igualó 1-1 en los 180 minutos y se impuso 4-3 desde los doce pasos para avanzar a la siguiente ronda, donde se medirá con Recoleta de Paraguay.

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El volante fue directo al describir el partido: “Habíamos arrancado el primer tiempo bien, después bajamos el nivel y después del gol volvimos a jugar como queremos. Si lo hacemos de esa manera vamos a conseguir cosas. De la otra, seguramente nos costará mucho más”. La lectura coincide con la del propio entrenador, quien admitió que el equipo fue “impreciso y errático” durante gran parte del encuentro.

Sobre la cuestión anímica que Arruabarrena señaló en su análisis, Paredes fue en la misma línea: “La confianza es muy importante para el jugador y el grupo. Lo tenemos que encontrar y tratar de obtener porque nos ayudará muchísimo”. El Xeneize llega a esta instancia tras la goleada 0-3 sufrida ante Deportivo Riestra en el debut del Torneo Clausura, lo que agudizó la necesidad de un resultado positivo en Chile.

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Uno de los momentos más comentados de la noche fue el penal fallado por Tomás Aranda, quien intentó picarla y Carabalí le adivinó la intención. Paredes lo contextualizó sin echar culpas: “Es una manera de patear. Cuando errás, obviamente te fijás en la manera, pero es chico y ha hecho un partido increíble. Nos dio ese ánimo para ir a buscar el partido. Son maneras de patear y decisiones, y seguramente aprenderá que hay momentos y momentos”. Fue, justamente, Aranda quien forzó dos atajadas excepcionales del arquero local antes de la definición.

El vestuario cerró la noche con una mezcla de alivio y exigencia. “Contento porque se clasificó, era el objetivo, pero también con la mentalidad de que hay que mejorar. Tenemos un entrenador con una nueva idea y habrá que plasmarla en cada partido”, resumió el capitán. La frase retrata el estado del grupo: la clasificación era un piso, no un techo.

Consultado sobre si la eliminación en la Copa Libertadores genera mayor presión en la Sudamericana, Paredes no esquivó la respuesta: “Sí, siempre. Representamos al equipo más importante de Argentina y de América, y tenés la obligación siempre de competir hasta el final. Y lo vamos a intentar en todas las competiciones”.

Los octavos de final ante Recoleta se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto para los partidos de ida, y del 18 al 20 del mismo mes para las revancha. Antes, Boca tendrá que afrontar la tercera fecha del Clausura este domingo desde las 17:00 ante Newell’s en Rosario.

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